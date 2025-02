Editorial fashion: Who’s that girl?

Pentru că s-a aflat temporar în România, nu am stat pe gânduri și am colaborat pentru un editorial de excepție și un interviu revelator, pe care le poți descoperi mai jos.

ELLE: Bună, Lily! Suntem foarte fericiți de această colaborare și ne bucurăm că am realizat un shooting atât de special cu tine! Ai un stil vestimentar care nu ar putea trece neobservat. Spune-ne, te rog, cum l-ai defini?

Lily Gatins: Elle România este o revistă incredibilă în Europa și a fost o onoare pentru mine să creăm împreună. Mulțumesc!

Admir avangarda din instinct. Nu există o formulă anume. Interacționez cu lumea într-un mod viu și sinestezic. Stimulii eclectici, oamenii, locurile, mersul unei pisici de stradă sau o bucată de material, toate acestea și nu numai sunt clasificate și disecate de mine automat, formând un fel de hartă mintală vizuală 3D. Detaliile, sunetele, mirosurile și culorile, toate contribuie la un film, un reel sau un editorial de modă interior.

Stilul meu este latura mea rebelă de pe străzi, care portretizează expresia simțului meu artistic. Nu încerc să mă gândesc la ceea ce port și nici nu-mi planific ținutele ca să nu arăt ca restul lumii. Stilul pe care aleg să-l port mă face să mă simt puternică. Hainele aproape că îmi dau o viață dublă. Evadez într-o lume a supereroilor modei. Tot ceea ce port este foarte avansat și modern, la fel ca arta abstractă. Toată lumea trebuie să aibă o semnătură. Și nu numai prin personalitate, ci și prin estetică.

Stilul meu este o fuziune între avangardă și punk și întotdeauna o celebrare a unor designeri necunoscuți, dar unici, din întreaga lume, care se joacă cu haine și accesorii de culoare neagră. Îmi place să ies în evidență ca o operă de artă ambulantă.

Am fost model la începutul adolescenței și am studiat balet și actorie mai târziu. A fi model îmi oferă libertatea de a mă exprima combinând toate aceste elemente. Pe de altă parte, direcția artistică și styling-ul sunt ceea ce mă mișcă cu adevărat, aidoma unei picturi pe care o pot transforma într-o fantezie în mișcare. A face design este un pic complicat pentru mine în acest moment, iar piesele pe care mi-ar plăcea să le produc s-ar apropia mai mult de elemente artistice ready-to-wear. Poate în viitor, nu se știe niciodată.

De asemenea sunt în permanență în căutarea lucrurilor care declanșează imaginația și curiozitatea privitorului. Trebuie să te poată distrage de la realitate. Port creațiile acestor designeri care mă transportă pe mine în realitatea lor unică. Și lucrând cu ei, ei mă acceptă în haita lor și eu pe ei, în a mea. Mă străduiesc să fiu pentru ei o punte către public.

ELLE: De unde te inspiri și ce fashion icons poți spune că au avut un impact asupra ta?

L.G.: Rei Kawakubo este influența mea principală. Ea nu este un trendsetter, hainele ei sunt piese de artă, obiecte de colecție care nu au termen de valabilitate. Aș putea combina piese din colecțiile sale de acum zece ani cu piese din colecțiile actuale. Deși este un designer de modă neșcolit, ea a ajuns o pionieră a meșteșugului prin siluetele sale deconstruite și opuse modei mainstream.

Printre alte figuri puternice, cele două regine britanice ale mele, Isabella Blow, muza lui Philip Treacy și, cel mai important, cea care l-a descoperit pe Alexander McQueen (Mulțumesc!), și Daphne Guinness, pentru că a inspirat cu imagini incredibile marca Steven Klein și David LaChapelle și și-a pus amprenta asupra modei avangardiste a anilor 1990. Alt nume ar fi Michèle Lamy, pentru maniera sa fără precedent de a se exprima prin bijuterii și look-uri neconvenționale create de ea și de partenerul său, Rick Owens, și pentru că pur și simplu se distrează cu moda.

ELLE: Cine este Lily? Unde te-ai născut, unde ai copilărit și cum ți-ai petrecut copilăria? Când ai început să te simți atrasă de modă?

L.G.: M-am născut în Republica Dominicană, cea mai mare dintre două fete. Am fost atrasă de modă de la o vârstă fragedă, dar îmi aduc aminte că genul meu de modă era aproape inexistent. Mă simțeam inconfortabil în țesăturile ușoare, culorile strălucitoare și modelele stridente ale patriei mele. Negrul a devenit culoarea mea semnătură odată ce l-am purtat în doliu pentru bunicul meu iubit.

De la vârsta de 10 ani, mama mea și surorile ei au început să cumpere reviste de modă după ce mi-au remarcat fascinația pentru remodelarea cu markere negre a articolelor de îmbrăcăminte din pagini editoriale. Mă încântau de pe atunci Jean Paul Gaultier, Manfred Thierry Mugler și Vivienne Westwood, printre alții, designeri care începeau să dărâme bariere. Mama mea și surorile ei mi-au influențat, și ele, până în ziua de azi, stilul. Aveau un look incredibil, marcat de obsesia lor pentru bijuterii, tocuri extrem de înalte, eyeliner negru, pălării vintage și kimono-uri de epocă, de la iubitul japonez al uneia dintre mătușile mele.

ELLE: Cum a evoluat stilul tău pe parcursul vieții?

L.G.: După liceu m-am mutat la New York, unde stilul meu a început să evolueze cu adevărat. Și de atunci este într-o continuă evoluție. Apoi am petrecut peste un deceniu călătorind în jurul lumii, mânată de pasiunea pentru autenticitate și frustrarea față de comercial, iar la fiecare nouă destinație m-am conectat cu propriul meu trib de designeri de avangardă. Punctul de cotitură în cariera mea în modă s-a petrecut în 2013, când am participat la Săptămâna Modei de la Paris ca o femeie necunoscută, purtând haine avangardiste realizate de artiști necunoscuți. Feedback-ul pozitiv a fost copleșitor și ceea ce a început ca un hobby a devenit atunci o misiune. Misiunea de a găsi cei mai talentați designeri noi și cea mai interesantă modă avangardistă din lume și de a le prezenta munca în fața lumii.

ELLE: Ce ai studiat și ce influență a avut asupra ta, a carierei tale și a rolului tău de muză educația aleasă?

L.G.: Școala este extrem de importantă pentru cineva care este implicat în industrie, dar sunt de părere că tinde, de asemenea, și să normalizeze moda. Eu am studiat știința, care este foarte departe de modă.

O muză dezvoltă o relație personală și de muncă foarte apropiată cu un designer și devine mesagerul acestuia. Am fost binecuvântată să am posibilitatea de a stimula creativitatea care a dat naștere celor mai emblematice ansambluri ale carierei mele.

ELLE: Cum a început cariera ta în modă? Care a fost parcursul tău în acest domeniu? Cum ai ajuns un style icon? Care este povestea?

L.G.: Oamenii par confuzi în ceea ce mă privește și încearcă adesea să îmi ghicească motivațiile. Adevărul este că, fără creativitate, viața mea ar fi goală, iar estetica mea are o sursă neașteptată. De-a lungul timpului mi-am văzut părinții, ambii avocați, mai tot timpul în costume negre, întruchipând, parcă, putere și stăpânire. Apoi, cum am mai menționat, am purtat și eu negru fiind în doliu pentru bunicul meu. M-a făcut să am încredere în mine și să mă simt protejată. Practic m-am simțit ca acasă, ca într-o a doua piele. Apoi, când m-am mutat la New York, la sfârșitul adolescenței, am văzut un bărbat asiatic în metrou, îmbrăcat din cap până în picioare în piese negre Comme des Garçons. În acel moment s-au cristalizat acele influenţe formative. Și de atunci nu am mai privit niciodată înapoi. Pentru mine, negrul nu este rebeliune, lene sau doar tendință. Negrul este în sufletul meu. Este o expresie a libertății care conturează estetica mea personală. Designul este rațiunea mea de a fi. Sunt o mare admiratoare a Comme des Garçons, Issey Miyake, Yohji Yamamoto și Rei Kawakubo, toți vizionari care favorizează asimetria, piesele nefinisate, siluetele sculpturale, androginismul, creațiile lor fiind parcă dintr-o altă lume. Încă trăim în umbra modei japoneze a anilor 80: tiparelor lor care aparent nu se potrivesc, suprafețele lor neregulate, straturilor și siluetele lor balon diferențiază Japonia de mai bine de trei decenii încoace. Gareth Pugh, Rick Owens, Iris van Herpen, Junya Watanabe, Thom Browne sunt și ei designeri pe care-i admir datorită creativității lor consecvente și inovatoare. Îmi doresc frumusețe unică, nu tendințe. A te juca cu tehnici couture nu mi se pare original. Este timpul ca moda să creadă în frumusețea complicată a vieții reale.

În ceea ce privește parcursul meu, pot spune că totul a început când o prietenă m-a invitat la Săptămâna Modei de la New York. M-am dus și am fost fotografiată purtând o rochie care transmitea un mesaj despre un dictator peruan. Reacția a fost una virală în revistele de modă ale vremii.

Acum îmi petrec timpul ca director de creație, stilistă, designer și model, urmărindu-mi în continuarea pasiunea pentru tineri designeri și street style. Am această dorința constantă de a inspira și de a trezi dorința de a crea modă într-o manieră unică și inovatoare.

ELLE: Când ai simțit și realizat prima oară că ești un style icon?

L.G.: Wow, este o onoare să fiu asociată cu acest titlu. Ținutele mele creează conversații culturale despre controversă, rebeliune și încredere. Sunt într-o permanentă stare de surpriză atunci când călătoresc și oamenii pe care-i întâlnesc îmi spun că mă aflu în moodboard-urile lor, că sunt o inspirație pentru ei sau că sunt motivația lor de a purta negru. Cel mai recent aici, în România, în timp ce participam la Săptămâna Modei de la București, niște copii de liceu erau în afara unei prezentări de modă și în timp ce ieșeam din mașină mi-au țipat numele și m-au rugat să fac niște poze cu ei. A fost unul dintre acele momente!

ELLE: Ai avut de-a lungul carierei tale nenumărate proiecte și colaborări. De care ești cea mai mândră și de care îți amintești cu plăcere? Te-au ajutat unele dintre ele în cariera ta în modă?

L.G.: Toate proiectele mele au fost întotdeauna cu adevărat semnificative pentru mine, deoarece au venit prin artiști și designeri necunoscuți care aveau nevoie de ajutorul meu pentru expunere și recunoaștere internațională. Dar articolul iconic și plin de semnificație pe care l-am făcut cu fiii mei, Martin și Etienne, când aveau 5 și 6 ani pentru numărul de Ziua Mamei din Harpers Bazaar China este absolut memorabil. Noi trei purtând piese negre Avant Garde într-un număr dedicat tuturor mamelor și copiilor chinezi a fost un moment extrem de puternic pentru cariera mea și voi fi întotdeauna recunoscătoare pentru moda din China.

ELLE: La ce lucrezi în acest moment și ce proiecte ai?

L.G.: Proiectele mele sunt de obicei constante și neplanificate, în funcție de ce-mi rezervă viața în fiecare moment și ce se întâmplă în jurul meu. Acum lucrez la cel de-al patrulea film de modă al meu, la cinci colaborări ca director de creație în modă, câteva catwalk-uri, la regii de videoclipuri muzicale și sunt implicată de asemenea în organizarea câtorva petreceri underground, secrete și exclusiviste.

ELLE: Ce te aduce în România și cum ți se pare industria de aici?

L.G.: Dragostea! L-am cunoscut pe logodnicul meu, Vlad Vraciu, un designer de modă român și owner-ul Lunar Laboratories, un brand avangardist incredibil din București, în timpul unei colaborări de anul trecut la Paris. După ce am devenit un cuplu la distanță și am lucrat îndeaproape cu brand-ul său, fiind muza sa, în întreaga lume, m-a cerut de soție. Acum sunt asistenta sa de creație, stilista și muza Lunar Laboratories și vom crea împreună colecția de toamnă-iarnă 25/26.

România este una dintre țările mele preferate din întreaga lume, natura de aici este absolut uluitoare, iar experiența culinară este nesfârșită. Când vine vorba de modă, observ aici un nivel de rafinament și eleganță care a dispărut în lume. Cinele se aseamănă unor campanii strălucitoare Chanel și Dior. Îmi place stilul edgy și îndrăzneț al românilor, iar designerii par să muncească cu o forță creatoare nemărginită. Participând la cea mai recentă Săptămână a Modei de la București am gustat un pic din ceea ce se pregătește pe scena modei din România.

ELLE: Cum ți se pare că este percepută moda în ziua de azi și cum o privești tu astăzi față de cum o făceai la începutul carierei tale?

L.G.: Moda de astăzi se dezvoltă în paralel cu evoluția tehnologiei și a inteligenței artificiale, iar lumea pare că a pierdut un pic din simțul originalității și unicității. Schițele, desenul și creațiile realizate manual au fost înlocuite de programatori și acei inovatori pe care eu îi privesc ca pe niște personaje de jocuri video ale modei. Cred că toate aceste instrumente ne proiectează rapid în viitor și ne împing pe toți să ținem pasul cu viitorul modei. Următoarea generație va fi una deosebită și cred că suntem pregătiți pentru următoarele capitole.

ELLE: Ce alte lucruri sau informații despre modă ți se pare că sunt importante pentru a înțelege moda?

L.G.: Documentarea este cheia pentru a înțelege evoluția modei și unde se află ea astăzi. Începând cu cele mai vechi timpuri, moda a evoluat de la un deceniu la altul. Istoria modei de-a lungul anilor și pionierii modei au contribuit la o evoluție incredibilă. Plagiatul și enormul volum de imitație, în schimb, sunt dăunătoare și nu ar trebui permise. Granița dintre inspirație și imitație nu este întotdeauna clară și creează astfel un nivel ridicat de incertitudine pentru cei care sunt în mod constant confuzi în ceea pe privește originalitatea.

ELLE: Care consideri că este atuul tău personal când vine vorba de stil?

L.G.: Mă pricep la orice înseamnă edginess cu un aspect unic, întunecat și frumos. Este greu de precizat ce predomină, bijuteriile spectaculoase, piesele pentru cap, încălțămintea iconică sau piesele vestimentare ce pot fi asemuite unor opere de artă. Atuul meu este că, deși achiziționez diverse piese separat, am abilitatea de a le combina, de a aduce împreună artiști și designeri, realizând look-uri iconice și de poveste.

ELLE: Cine este Lily acum, după o așa lungă carieră în acest domeniu? Ce i-ar spune ea copilului Lily?

L.G.: Sunt mai hotărâtă ca niciodată și nu mă las influențată de nimeni și nimic. Am crescut din punct de vedere spiritual și sunt mai grijulie față de artiștii care continuă să se lupte pentru a-și exprima unicitatea. Atitudinea mea este plină de compasiune, dar și intolerantă în același timp față de cei care doresc să-i doboare pe alții prin prisma a cine sunt, ce relații și câți followers au. Colaborez cu designeri incredibil de talentați, dar cel mai important, oameni cu o inimă bună și o atitudine pozitivă. Nu-mi pasă cine ești dacă ai o atitudine și o aură negativă.

Micuței mele Lily, îți mulțumesc că nu ai făcut niciodată compromisuri și că ți-ai urmat mereu instinctul de a rămâne fidelă ție însăți.

ELLE: Ce planuri ai pentru viitor?

L.G.: Filmul și integrarea mișcării reclamelor de modă sunt prioritatea mea actuală. Să contribui la evoluția modei și a articolelor de îmbrăcăminte într-o manieră care se bazează mai mult pe imaginație și pe o stare de spirit artistică inovatoare. Mă îndrept mai mult către design, actorie și creație, o combinație de modă avangardă și film.

ELLE: Ce mesaj ai pentru urmăritorii tăi?

L.G.: Fiți originali și îndrăzneți. Rețelele sociale sunt utile, dar îți pot răpi în același timp și din unicitate. Nu copiați ceea ce face toată lumea și nu contribuiți la fast fashion. În schimb, gândiți-vă la voi ca la indivizi care trăiesc pe propria planetă creativă și nu deveniți clone putând și încercând să simți ca alții. Îmbrățișați-vă individualitatea!

Fotografii: Oltin Dogaru

Realizatoare: Daria Georgescu

Creative: Dragoș Constantine.

Machiaj: Cristian Bucă.

Coafură: Sebastian Sârghie.

Asistent fotografie: Arthur Tajti.

Asistent styling: Teo Butoi.

Asistente machiaj: Andreea Grosu și Alexandra Smărăndoiu.

Fotografiile au fost realizate la Lightaholic Studios. Mulțumim pentru sprijin!

