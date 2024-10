Top designeri români de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, care ne-au atras atenția

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a demonstrat atâta creativitate din parte designerilor români care și-au prezentat colecțiile încât nu am putut să realizez realmente un top al prestațiilor lor. Pe scurt, i-am ales pe toți! Și îi voi prezenta în ordinea în care au participat, nicidecum în vreo alta! Da, poate că sunt subiectivă și toți îmi sunt aproape, deoarece i-am văzut dezvoltându-se până când au ajuns aici și m-am bucurat să le văd colecțiile în acest cadru pentru prima dată. Așadar, iată ce și de ce mi-a plăcut.

Murmur

Andreea Bădală și-a continuat stilul care a consacrat-o, având în prim-plan piese inspirate din lenjeria retro, însă a introdus și texturi noi, precum denimul sau stofa. Show-ul său a fost unul clasic, însă provocator, piesele sale ultra sexy au fost mixate cu măiestrie între ele.

Carmen Secăreanu

Carmen m-a sunat să mă invite la show-ul cu ei cu doar câteva zile înainte de debutul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și evident că am întrebat-o atunci în ce stadiu se află cu realizarea colecției. Designerul mi-a răspuns: mai am de produs cam jumătate din colecție! Carmen Secăreanu își realizează singură colecțiile, manual, din materiale precum mătase, organza sau neopren, iar talentul ei se recunoaște din prima secundă. Volumele, dar și fluiditatea pe care le conferă pieselor sale sunt unice și capătă forma fiecărei siluete.

Rhea Costa

Andreea Constantin a ajuns la o performanță incredibilă în a acoperi într-un fel statuar corpul femeii. Rochiile sale sunt croite impecabil și transformă orice siluetă într-una delicată și feminină. Simplitatea artistică a creațiilor ei a adus rochia la alt nivel, matur și puternic. Am admirat și styling-ul impecabil al colecției prezentate pe podium, minimalist, dar with a twist, realizat de Cristina Crăciun.

Seen Users

Cristina Săvulescu a ales să-și prezinte colecția printr-o instalație de modă numită Talk with a Stranger, care includea și un performance atipic. Ei bine, într-una dintre sălile Palatului Regal erau instalate două ecrane imense, pe care apăreau cu artiste și modele ca Ana Ularu, Ycs și Aida Blue, care vorbeau cu vizitatorii la telefon, prin intermediul a două receptoare roșii puse în fața respectivelor ecrane. Conversația făcea deci parte dintr-un performance improvizat la care participai ca privitor și interlocutor, în vreme ce admirai și ținutele purtate de personajele de pe ecran. Eu am vorbit la telefon cu actrița Ana Ularu circa 30 de minute, care au trecut ca gândul! Cu această instalație interactivă, Cristian Savulescu a vrut să pună accent pe legătura strânsă între artă și modă și a făcut astfel încât să-i poți admira noua colecție într-un cadru diferit și provocator. Colecția este una nostalgică, designerul mi-a povestit că și-a vizitat bunica și și-a luat inspirația din lucruri vechi găsite acolo, precum cufere cu piese brodate impecabil, cămăși de noapte de pe timpuri, dar și flori uscate, pe care le-a exploatat într-un fel extrem de creativ.

Nissa

Show-ul Nissa s-a defășurat în altă locație decât pe scena principală de la Palatul Regal. Ei bine, pot spune că totul a fost impecabil! Sala de Marmură de la Casa Presei Libere a fost transformată într-un mare catwalk pe care au defilat câteva dintre cele mai cunoscute modele internaționale, prezentând colecția de primăvară-vară 2025 numită Meet me at Midnight. Rochii elegante, cu mantie sau trenă, dar uber sexy, cape couture, corsete ultra fashion și pantaloni cu un volum perfect au fost piesele vedetă ale colecției, piese pe care orice fashionista trebuie să le aibă în garderobă. De altfel și primul rând al prezentării era plin de oameni de fashion internaționali precum Leonie Hanne, dar și vedete locale precum Loredana Groza, INNA, Antonia, Nicole Cherry, Ștefania, Andreea Marin. În două cuvinte: di granda!

Ami Amalia

Ami Amalia este designerul care a reușit să scoată tricotajele din anonimat în România. Creativitatea Amaliei Săftoiu a transformat un simplu pulover într-un statement fashion. Țesăturile, culorile, volumele și imprimeurile pe care le folosește aduc aceste piese la nivel de artă. Ei bine, toate acestea au făcut ca show-ul Ami Amalia să fie unul vibrant, energic, iar printre modelele care au defilat s-au numărat și oamenii apropiați casei, care au participat de-a lungul timpului la campaniile brand-ului. Așadar Aida Economu, Alice Peneacă, Diana Enciu, Alice Cavaleru, Omi Drăgan, Anca Lungu sau Gianina Beleagă au zâmbit spectatorilor creând bună dispoziție instantaneu. Iar manejul de final nu a fost unul deloc clasic, toate fetele au ieșit alergând, ținându-se de mână și râzând cu gura până la urechi, astfel încât publicul nu s-a mai oprit din aplauze.

Manuri

Manuela Pungan poate fi numită și regina jerseurilor. A ajuns la o adevărată performanță, reușind să creeze chiar și rochii de seară din jerse, un material casual și destul de dificil. Manuela a ales să-și prezinte colecția la Galeria SENAT, un spațiu industrial care a stat în contrast cu rochiile sexy și feminine ale noii colecții. Bandanele pe care le-au purtat modelele au fost, de asemenea, un element de contrast. Iar cum contrastele se atrag, show-ul a fost impresionant!

Almaz

De cum am intrat la Galeria Nicodim și am văzut inima imensă construită în mijlocul galeriei, iar prin boxe se auzea cum această inimă pulsează, am simțit emoția pe care Andra Olaru a simțit-o la rândul ei când și-a conceput această colecție. Show-ul a început cu o înregistrare a designerului vorbind despre cei 10 ani de existență a brand-ului și ce a simțit ea în acest timp, moment ce a emoționat audiența până la lacrimi. Imediat după, a început show-ul Almaz în forță, cu o muzică special concepută (pe care încă parcă o aud) și cu modelele care defilau hotărât purtând haine masculine și feminine în același timp, blazere supradimensionate cu un volum perfect, rochii sexy cu o tentă trashy, iar la final Andra a creat o serie de rochii de seară inspirate din modele clasice, însă cu un aer ultra modern.

Pe scurt, la finalul show-ului m-am repezit în backstage să o îmbrățișez pe Andra Olaru pentru colecție și show. Încă am inima în miniatură care mă aștepta pe locul meu și, de câte ori o privesc, aud parcă și cum pulsează. O colecție este pusă în valoare și de felul în care este prezentată, iar Andra a reușit, împreună cu echipa ei, să ajungă la o armonie perfectă între cele două.

În loc de concluzie (care cred că se subînțelege prin entuziasmul meu), voi spune doar că abia aștept următoarea ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week! M-am trezit luni dimineață cu forțe proaspete, gata să o iau de la început! Aș relua toată săptămâna trecută cu fiecare moment al ei, fără să mă plictisesc vreo clipă!

Foto:PR

