Antonia, detalii inedite despre nunta cu Alex Velea. Unde își dorește artista să aibă loc ceremonia: "Mi-ar plăcea să..."

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o familie frumoasă, având doi băieți, iar artista este și mama unei adolescente, din fosta căsătorie.

Antonia se bucură din plin de ceea ce i se întâmplă, atât pe plan personal, cât și profesional. Pe de o parte, este fericită ca mamă a trei copii și trăiește o relație plină de iubire, având alături familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Pe de altă parte, cariera sa artistică strălucește, fiind recunoscută drept una dintre cele mai apreciate cântărețe din industria muzicală.

După ce artista și Alex Velea au anunțat că s-au logodit, fanii sunt tot mai curioși să afle detalii despre nuntă. Într-un interviu recent, Antonia a dezvăluit unde și-ar dori să aibă loc ceremonia și în ce stadiu sunt cu pregătirile.

În ceea ce privește relația cu fostul ei partener, Vincenzo Castellano, Antonia a recunoscut că a trecut prin momente dificile, care nu au fost vizibile pentru publicul larg. Totuși, lucrurile stau ceva mai bine acum, iar cei doi comunică des referitor la creșterea fiicei lor.

„Cu Vincenzo am o relație foarte bună, comunicăm des, ne sfătuim despre tot ce presupune creșterea și educația Mayei. Și este important și că Alex și Vincenzo au o prietenie frumoasă și acest lucru ajută mult.”

Antonia a mai dezvăluit recent în revista VIVA! cât de mult au afectat-o pe ea și pe Alex Velea comentariile și tensiunile din perioada în care relația lor era la început. Totodată, a vorbit sincer despre planurile de nuntă care, deși mult așteptate, încă nu s-au concretizat.

Întrebată despre momentele cele mai dificile din relația lor, Antonia a dezvăluit că începutul relației nu a fost deloc ușor. Chiar dacă erau conștienți de sentimentele dintre ei, comentariile răutăcioase din partea oamenilor i-au afectat profund.

„Au fost momente dificile la începutul relației noastre, când eram supuși constant bullyingului, când toată lumea simțea nevoia să aibă o părere despre viața noastră și relația noastră. Și deși știam și simțeam cât de mult ne iubim, ne afecta și pe noi, ca oameni, și, implicit, eram mai triști, era o tensiune constantă. Cele mai frumoase momente sunt clar legate de nașterea copiilor noștri. Nu am niciun regret, am învățat că nu ajută cu nimic să am regrete. Fiecare moment greu din viața mea m-a învățat o lecție, m-a făcut mai puternică. Cred că, dacă nu treceam prin toate situațiile și problemele, nu mai eram eu cea de azi.”