Antonia, dezvăluiri neștiute despre începutul relației cu Alex Velea: „Toată lumea simțea nevoia să aibă o părere despre viața noastră”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o familie frumoasă, având doi băieți, iar artista este și mama unei adolescente, din fosta căsătorie.

Antonia, dezvăluiri despre începutul relației cu Alex Velea

Antonia a dezvăluit în revista VIVA! cât de mult au afectat-o pe ea și pe Alex Velea comentariile și tensiunile din perioada în care relația lor era la început. Totodată, a vorbit sincer despre planurile de nuntă care, deși mult așteptate, încă nu s-au concretizat.

„Suntem foarte atenți unul la celălalt, la nevoile celuilalt, ne exprimăm constant sentimentele, discutăm deschis despre orice, plecăm în vacanțe doar noi doi uneori, ne oferim atenție și timp. Cred că, pe lângă iubire, acestea sunt ingrediente esențiale pentru ca o relație să funcționeze și să rămână la fel de frumoasă, deși trec anii.”

Întrebată despre momentele cele mai dificile din relația lor, Antonia a dezvăluit că începutul relației nu a fost deloc ușor. Chiar dacă erau conștienți de sentimentele dintre ei, comentariile răutăcioase din partea oamenilor i-au afectat profund.

„Au fost momente dificile la începutul relației noastre, când eram supuși constant bullyingului, când toată lumea simțea nevoia să aibă o părere despre viața noastră și relația noastră. Și deși știam și simțeam cât de mult ne iubim, ne afecta și pe noi, ca oameni, și, implicit, eram mai triști, era o tensiune constantă. Cele mai frumoase momente sunt clar legate de nașterea copiilor noștri. Nu am niciun regret, am învățat că nu ajută cu nimic să am regrete. Fiecare moment greu din viața mea m-a învățat o lecție, m-a făcut mai puternică. Cred că, dacă nu treceam prin toate situațiile și problemele, nu mai eram eu cea de azi.”

Totdată, artista a oferit câteva detalii și despre nuntă: „Nu este o nuntă-surpriză. Dar încă nu am prea multe de zis pe acest subiect. Nu am avansat cu mult mai mult cu organizarea nunții. Știu în mare ce mi-aș dori de la rochia de mireasă, dar încă nu o am și nu am început să merg să probez. Cât despre nuntă, mi-aș dori să fie în aer liber.”

Alex Velea, detalii despre partenera sa

Alex Velea și Antonia au o relație extraordinară. Ambii au trecut prin divorțuri și dezamăgiri amoroase, iar aceste experiențe le-au permis să se redescopere. Artistul este extrem de fericit alături de Antonia și o privește cu o mare admirație.

„Eu pe ea nu o înșel, nu pentru că ar afla, ci pentru că nu simt. (…) O combinație de la sex la felul în care exprimi, atât tu ca bărbat femeii, cât și invers, felul în care o susții, felul în care îi faci complimente, să nu uiți de treburile acestea, să nu intri într-o rutină proastă, pentru că monotonia te va duce la despărțire”, a spus Alex Velea, în cadrul podcastului „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici.

