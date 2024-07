Antonia, declarații emoționante despre relația dintre cei trei copii, Maya, Dominic și Akim: „Se iubesc mult și este o fericire foarte mare”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și pe Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, o fetiță pe nume Maya, născută în 2010.

Recent, Antonia a făcut mărturisiri despre relația dintre cei trei copii ai ei. Artista a precizat faptul că Maya, Dominic și Akim se înțeleg foarte bine și o bucură enorm acest lucru.

De asemenea, Antonia a mai dezvăluit și cum se înțelege partenerul ei, Alex Velea, cu fiica ei, Maya.

Într-un interviu, Antonia a vorbit deschis despre familia sa și educația copiilor. Artista a declarat că în creșterea copiilor este important echilibrul, iar ea și Alex Velea fac tot posibilul pentru a menține o balanță.

„Îi educăm echilibrat, adică bineînțeles că le facem pe plac, le cumpărăm lucrurile pe care și le doresc, dar, în același timp, le explicăm că trebuie să se concentreze pe studiu, să învețe bine, să înțeleagă că școala e importantă, că nimic nu e for granted. Le spunem „nu” de fiecare dată când considerăm că e cazul și ne susținem unul pe celălalt să avem o poziție comună în anumite situații în care trebuie să fim mai severi cu ei”, a povestit Antonia în trecut pentru revista VIVA! .

Întrebată despre viitorul profesional al copiilor, Antonia a povestit că ambii băieți sunt pasionați de muzică și petrec foarte mult timp la studio cu tatăl lor. De asemenea, și fiica artistei este atrasă de latura artistică, Maya fiind pasionată de dans.

Acum ceva timp, Antonia a recunoscut faptul că ea este cea care le impune mai des restricții băieților lor, Dominic și pe Akim, în timp ce Alex Velea tinde să fie mai indulgent și să-i răsfețe.

„E mai greu cu băieți, pentru că au foarte multă energie. Consider că i-am educat cât de cât ok. Ei mă ascultă, mai ales dacă văd că sunt nervoasă sau strâng din dinți cum făcea mama. Eu sunt polițistul rău. Știi că e vorba că s-au schimbat generațiile… eu nu cred în totalitate în treaba asta. Adică, tu îți educi copiii. Eu nu sunt în măsură să dau sfaturi, eu doar povestesc ce fac eu acasă la mine. Nu-mi place să spună alții așa e bine. Consider că tu dai educația și stilul în care îți crești copilul. Tu faci regulile, indiferent de ce generație există, nu? Ce înseamnă acum? Să mergem după generația aia? Mai sunt niște părinți, mai în vârstă decât mine, și care te-ai fi gândit că aplică aceeași tactică și nu mai știu ce să mai facă, pentru că ai lor copii erau de neoprit”, a povestit Antonia la podcastul lui Mihai Bobonete.