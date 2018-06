Cum să nu te îmbraci la un festival

Greșeala pe care o văd cel mai des atunci când vine vorba despre ținutele de festival, din punct de vedere stilistic, desigur, este acea obsesie pentru zona boho interpretată, dar interpretată atât de mult, și atât de la fel de toată lumea, încât, de multe ori, ajungem să privim un fel de boho ce trimite cu gândul mai mult la o nuntă neconvențională decât la un festival de muzică.

Sigur, într-un fel te îmbraci la Electric Castle, altfel la Burning Man, cu totul altfel la Rock en Seine. Și, cu toate acestea, regulile sunt destul de simple: încearcă să arăți stylish, dar firesc, nu exagera prea tare – efortul de a te îmbrăca prea cool, nu e cool deloc.

Așadar, ce nu trebuie să porți la un festival:

– Evită tocurile; alege încălțări comode (bascheți, papuci, ciocate, bocanci, chiar și o pereche de platforme). Nu e deloc simpatic să te fâțâi de colo până colo cu tocurile în noroi;

– Renunță măcar acum, în 2018, la pălăriile tip Pete Doherty – sunt atât de uzate vizual! În plus, ai multe alte alternative mult mai cool – berete, șepci, cozoroace etc.;

– Încearcă să nu faci un styling prea complicat, încercând să pari Petite Meller sau Roisin Murphy; de multe ori, o pereche de jeanși, un top și perechea potrivită de bascheți sunt mult mai recomandate;

– Nu am nimic împotriva iilor, dar, totuși! În momentul în care un element devine mult prea vizibil, și ajunge să fie încastrat într-un singur tip de styling, elementul cu pricina nu mai este ofertant. Dimpotrivă!

– Ai grijă la franjuri! Devine o problemă dacă ai și top cu franjuri, și centură cu franjuri, și traistă cu franjuri. Oprește-te la o singură piesă!

– Nu-ți face tatuaje false! Nu ești la o petrecere pentru copii!

Ne vedem la Electric Castle!

Foto: Imaxtree

