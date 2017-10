Cum integrezi cerceii statement in tinutele tale

I-ai vazut in prezentari, prin magazine, pe strada ori pe Instagram, cerceii statement par sa castige tot mai mult teren in ultima perioada si, chiar daca pana acum ai amanat momentul, poate e timpul sa incepi sa-i porti si tu. Iti propunem cateva piese versatile, care pot fi integrate cu usurinta in tinutele tale de zi cu zi.

Linii geometrice

Poarta-i cu sacouri cu croi structurat, ca cele propuse de Calvin Klein ori cu pulovere supradimensionate pe care le-ai admirat in showurile Balenciaga sau Chloé.

Shop now:

departmentstore.ro, 225 lei

Cerceii desperecheati

Cerceii desperecheati merg de minune cu malete in culori neutre, mixate cu jeansi cu talie inalta sau cu o rochie-pulover, cum sunt cele propuse de Acne pentru aceasta toamna.

Shop now:

departmentstore.ro, 49,90 lei

Forme atipice

Poți plusa alegand tinute de inspiratie masculina a la Dries Van Noten, iar dacă vrei sa ramai in zona cu care te simti confortabila, poarta-i cu costume ori deux piece-uri clean cut, ca in show-urile Christian Dior sau Ellery.

Shop now:

departmentstore.ro, 120 lei