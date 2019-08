Cele mai bune site-uri, aplicații și conturi de Instagram pentru moda vintage

Când vine vorba de moda vintage, sursele sunt practic nelimitate, mai ales în epoca noastră, când ai acces la orice magazin vintage din orice colț al lumii sau ești la un download sau o atingere de buton distanță de aplicații sau conturi de Instagram dedicate. Tocmai de aceea am decis să îți fac cunoștință cu acele site-uri, conturi de social media sau aplicații cu care fie am interacționat personal sau chiar am fost în acele magazine, putând așa să îți ofer un feedback real.

Când vine vorba de magazinele vintage din România și mai exact din București, preferatele mele sunt Greatest Hits, Electra Store sau Consignația 7, toate acestea având și spații fizice în care te poți rătăci pentru a descoperi tot felul de comori ascunse. Evident, și conturile lor de Instagram îți dau la dispoziție oricând. O altă sursă de moda vintage locală este Glam Slam Vintage, care funcționează strict online, însă și aici un mesaj privat te poate scuti de taxele poștale.

Dacă ești în căutarea unor piese de designer, atunci Dwome Store poate fi o variantă perfectă pentru tine, care funcționează ca un reseller de piese clasice și unde vei găsi mereu ceva care să îți atragă atenția.

Pentru cine preferă mediul online în ceea ce privește cumpărăturile vintage, opțiunile sunt practic nelimitate.

Sursele mele preferate sunt Vestiarie Collective, care are probabil una dintre cele mai mari selecții și unde poți găsi orice, de la ceasuri și bijuterii până la acele piese rare care între timp au atins statutul de piese-cult. Ce îmi place la acest site care are și aplicație este că toate produsele trec printr-un control de calitate, tocmai pentru a nu avea nicio surpriză, cum se poate întâmpla atunci când cumperi vintage. Depop este un alt exemplu în acest sens, la fel și ebay Fashion.

Asos Market Place este o altă sursă constantă pentru moda vintage, undei vei găsi mai puține piese de designer, însă care compensează la nivel de piese unice și speciale.

The Outnet este o altă sursă foarte bună care este la limita conceptului de vintage, dar unde ai destul de multe șanse să dai peste piese extrem de speciale, fiind outlet-ul gigantului Net-a-Porter.

Nu am cum să nu îți povestesc și de contul de Instagram Old Celine Market, unde poți găsi exclusiv piese Celine din perioada în care Phoebe Philo s-a ocupat de direcția artistică.

Însă cele mai wow experiențe vintage pe care le-am avut se află amandouă la New York sub forma unor spații care seamănă mai mult cu un muzeu al modei decât cu un simplu magazin de modă vintage — New York Vintage și What Goes Around Comes Around. Ambele au evident conturi de Instagram pe care le poți urmări, cât și site-uri pe care poți admira piese extrem de speciale și de rare. Dacă cauți de exemplu o rochie vintage semnată de Thierry Mugler, ai toate șansele să o găsești în unul din aceste două locuri!

Citește și:

Top 9 rochii sacou pe care le vei adora

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro