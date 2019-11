8 cizme & botine de toamnă care îți trebuie acum!

Inspiră-te din aceste propuneri pentru o toamnă stylish!

1. Punk

O pereche de cizme inspirate de anii ’80 cu un aer punk pot fi purtate cu jeanși skinny. Chiar dacă acest model de pantaloni din denim nu mai este neaparat cool în acest sezon, cizmele punk, super inalte îl vor readuce in actualitate.

2. Silver

Da, botinele argintii sunt perfecte pentru o seară în club! Dar este bine să știi că acestea pot fi purate și cu un look de zi cu un cardigan alb, oversized & pufos, și cu o pereche de jeanși tot albi.

3. Camel

O pereche de cizme ultra clasice camel, cu tocul gros, sunt un must în orice sezon tomnatic. Iar partea bună este că ele nu vor ieși niciodată din modă. Asortează-le cu o fustă plisată din mătase, midi și un pulover din cașmir oversized. Încearcă să rămâi într-o paletă cromatică de bejuri și brunuri.

4. Cowgirl

Chiar dacă nu par, ciocatele scurte sunt extrem de versatile și ușor de purtat. Trebuie să fii foarte atentă însă la lungimea pantalonilor. Aceștia trebuie să fie ori foarte scurți, așa încât să se oprească deasupra ciocatelor, ori foarte lungi și evazați ca să le iasă doar vârful. Încearcă să eviți un total look de cowgirl.

5. Alb imaculat

Știu, vei spune că cizmele albe sunt extrem de greu de purtat dar și de întreținut. Ei bine, în primul rând trebuie să știi că pielea albă se curață foarte ușor cu șervețele demachiante! Apoi, cizmele albe se pot asorta cu o ținută all white și vei căpăta un aer new york-ez sau, de ce nu, cu o ținută all black și astfel vei obține un efect minimalist, dar stylish.

6. Animal print

De regulă recomand ținute clasice & safe. Dar acum îți propun un exercițiu de stil, și anume să porți botinele animal print într-un spirit punk și să le asortezi cu alte imprimeuri precum carourile sau camuflajul. În cazul în care aceasta idee ți se pare too much, asortează-le cu un palton ton animal print.

7. Glamourama

Un toc spectaculos poate scoate din anonimat o pereche de botine negre și le poate transforma în încălțări “bijuterie”. Poartă botinele cu tocul metalic cu o rochie din mătase, fluidă, trei sferturi și cu bijuterii masive. Nu îți mai trebuie decât un blazer oversized pe umeri și ești gata de un cocktail elegant.

8. Cizmele înalte

O pereche de cizme plate care îți acoperă genunchii se potrivesc cu orice model de rochie mini sau midi, fie că este vorba despre una elegantă sau despre una casual. Dacă îți place să ieși din anonimat, poartă-le cu o pereche de pantaloni scurți din paiete și o simplă cămașă albă și vei arăta ca o adevarată fashionistă!

