24 de ore în izolare cu… Maria Zvinca

Maria Zvinca, vlogger, a folosit perioada de izolare pentru a filma noi vloguri, pentru a se relaxa, a viziona seriale, dar i-a fost dor de prieteni și de mama ei.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Statul acasă m-a dat total peste cap, iar programul meu de somn este după fusul orar din Statele Unite. Mă culc pe la 4 dimineața și mă trezesc pe la 12-13. Astăzi a fost o zi atipică și m-am trezit din greșeală la 8:30. Încerc în fiecare seară să mă culc mai devreme, dar pe la ora 22 devin cea mai activă.

2. Care este ritualul tău de beauty?

În perioada asta, mai mult ca niciodată, am avut grijă de mine. Știu că multe persoane se confruntă cu aceeași problemă și că au pielea mai uscată în ultima vreme. Așa că hidratarea e un lait motiv în rutina mea. Va lăs aici câteva dintre produsele mele preferate și pe care le folosesc constant. Dar zilnic, indiferent dacă sunt într-o dispoziție bună sau nu, mă parfumez. Îmi dă o stare bună și mă face să mă simt mai bine. Cât despre make-up, mă machiez de câteva ori pe săptămână când filmez un vlog nou, sau când mai creez materiale pentru pagina mea de Instagram.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Programul meu depinde de cât de mult urmează să lucrez în ziua respectivă, iar în cazul meu sunt 3 tipuri de zile: zi de filmat + poze, zi de editări video și foto și zi de relaxare totală când nu fac nimic. Dar în fiecare zi ies de dimineață, sau când mă trezesc și scot câinele afară, îmi verific mail-urile și răspund la ele, mă uit zilnic la un episod dintr-un serial, îmi fac rutina de îngrijire a tenului și beau în fiecare seară o cană de ceai.

4. Care este meniul tău favorit home made?

Sunt o norocoasă pentru că iubitul meu este foarte talentat în bucătărie. Gătește în fiecare zi altceva, ieri au fost noodles de orez cu pui și legume, astăzi paste cu roșii uscate și parmezan, mâine probabil wok spicy cu orez, curcan și legume. Face și deserturi delicioase, după ce ieșim din carantină, o să fac mai multe vizite la sală.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

În perioada asta am început să citesc „Numele Trandafirului” de Umberto Eco. O găsisem la un anticariat cu ceva timp în urmă și aveam de mult timp în plan să o citesc. Vă rog să nu-mi dați spoilere!

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Dacă sunteți iubitoare de filme vechi vă recomand orice de Fellini sau Jacque Tati. Mama mea e o mare cinefilă și în fiecare weekend sau vacanță ne uitam împreună la filme vechi. Dacă vă plac mai mult filmele contemporane, câteva dintre preferatele mele sunt „The Best Offer”, „Boyhood” sau o comedie simpatică, „Toc Toc”.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Depinde de mood, dar în general eu ascult muzica mea și iubitul meu muzică lui, așa că eu sunt mai mereu cu căștile în urechi. Dar prefer muzica, parcă mă mișc cu mai mult spor.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Deși sunt tentată să mă îmbrac doar în haine largi și foarte confortabile, încerc să le păstrez doar pentru zilele în care nu vreau să lucrez. În restul zilelor mă îmbrac confortabil, dar încerc să mă îmbrac cum aș fi mers la birou – jeansi, un tricou sau un hanorac, o cămașă lejeră peste un tricou. Dacă rămân în pijamale, e clar o zi pierdută.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Stau foarte mult pe FaceTime cu prietenii și cu mama mea. Dar dintre toate rețelele de socializare, Instagramul îmi ocupă ceeeeel mai mult timp.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu mama mea și cu prietenii mei. Nu cred că am vorbit niciodată atât de mult la telefon cum am făcut-o în perioada asta. E clar că mi-e dor să mă văd cu toată lumea.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Cel mai mult mă uit pe profilele Alinei Ceușan și Sinzianei Sooper.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Eu nu mai am cablu TV de foarte mulți ani, deci toată informația mi-o iau de pe internet și încerc să fiu foarte atentă din ce surse vine informația pentru că și eu la rândul meu share-uiesc pe pagina mea diverse știri. Dar urmărim online fiecare transmisiune live a autorităților.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

După amiază, în jur de 17-18, mi se pare că lumina e perfectă.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Să mă văd cu prietenii mei. Interacțiunea socială. Mi-e dor să merg la terase, să merg la salon, să merg în vizită la mama mea.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să faci ceva cu mâinile. Eu am scos din debara mașina de cusut și am început să fac niște pernuțe. Nu pot să spun că au ieșit extraordinar, dar m-am relaxat.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Mai rezistați încă un pic. Nu vă pierdeți speranța pentru că va fi bine și vom trece și peste situația asta, dar foarte important, stați acasă și respectați ce vă spun autoritățile.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Îmi plac toate animalele, dar câinii sunt feblețea mea.

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers.

4. Yoga sau sport? Somn. Glumesc, sport.

5. Cafea sau ceai? Ceai, ceai și iar ceai.

6. Filme sau seriale? Serialeee. Netflix & HBO Go fan for ever. ❤

