24 de ore de izolare cu… Laura Giurcanu

Laura Giurcanu, model & influencer, ne îndeamnă să facem în această izolare orice ne face pe noi să ne menținem echilibrul fizic și mental.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Mă trezesc în jur de 9 în fiecare dimineață. Desigur, au fost și dimineți mult mai târzii de atât.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Ritualul meu de beauty în perioada aceasta este lejer, constă într-o mască de hidratare și strălucire o dată pe săptămână, o cremă hidratantă dimineața, una seara și cam de două ori pe săptămână folosesc scrub și toner.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Ziua începe destul de devreme. Mă ocup de comenzile pentru brandul meu de bijuterii, Laué, mănânc micul dejun, mă ocup de mail-uri și telefoane, poate fac câteva abdomene, filmez și pozez și se face deja seară. În timpul acesta am mâncat deja de 2-3 ori și am luat și o gustare. Seara mi-o petrec pe Netflix și îmi relaxez corpul și mintea.

4. Care este meniul tău favorit home made?

M-am „jucat' mult cu mâncarea în ultima vreme, am devenit din ce în ce mai creativă și îmi place. Cred că favoritul meu este micul dejun, și anume avocado toast.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Abia am terminat o carte despre spiritualitate pe care mi-a cumpărat-o o prietenă foarte bună, de la o tarabă din Londra. Cartea se numește Hiding În Unnatural Happiness și e minunată.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

The last thing he wanted, The other Boleyn girl, Blow.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Ascultăm muzica non-stop. Prietenul meu tocmai și-a luat toate echipamentele necesare ca să învețe să pună muzică, deci ascultăm hip hop de dimineață până seara.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Pantaloni largi și tricouri 3XL.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Facetime, Instagram, Whatsapp Call, mi se pare mult mai drăguț când putem să ne și vedem, nu doar să ne auzim.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu sora mea, care e la Cluj.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Conturile cele mai relevante acum pentru mine sunt conturile prietenilor, printre favorite ar fi @sanziananegru, @sinzisooper și @ioanagrama, care îmi dau în fiecare zi un mood bun.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Nu ne uitam la TV, deci vedem știri doar pe Youtube, plus ce share-uiesc prietenii. Pentru știri, https://www.who.int/

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Seara, pe canapea.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Îmi lipsesc oamenii.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Disciplina e importantă, dar la finalul zilei tot ce contează este să fim noi bine cu noi înșine. Putem sta toată ziua la filme sau să muncim non-stop de acasă, important este să fim fericiți și avem grijă de sănătatea noastră fizică și mentală.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Pentru mulți dintre noi nu este atât de greu să stăm acasă, deci haideți să continuăm să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Sneakers sau Flip Flops? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Ceai

6. Filme sau seriale? Seriale

