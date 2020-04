24 de ore de izolare cu… AMI

Artista AMI ne mărturisește că ei îi prinde bine această perioadă de izolare deoarece are suficient timp dar mai ales suficientă liniște pentru a compune piese noi!

1. La ce oră te trezești dimineața?

În jur de ora 10-11. Mă odihnesc cu o oră, două în plus față de programul meu obișnuit.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Acum tenul meu se bucură și el de o pauză, pentru că nu mai este nevoie să mă machiez zi de zi. Ne prinde bine și mie și lui. Urmez cam aceeași rutină de curățare a tenului dimineața și seara care sunt obligatorii, folosesc creme, măști hidratante și uleiuri pentru față și corp. Îmi aranjez părul, mă dau cu balsam de buze, port ceva comod (nu pijamale), mă dau cu parfumul preferat și-mi încep ziua cu zâmbetul pe buze în compania prietenei mele, cafeaua.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Acum, de când îmi petrec tot timpul în casă, îmi permit să îmi prelungesc dimineața atunci când îmi beau cafeaua, timp în care ascult muzică, mă uit la TV, vorbesc la telefon, răsfoiesc paginile de social media etc. Dacă înainte nu îmi găteam foarte des, acum o fac zilnic, nu doar pentru că n-am altă soluție, ci și pentru faptul că mă relaxez gătind. Mai am și un cățel în casă, care de nevoie mă mai scoate pe afară și mă bucur de câteva guri proaspete de aer și soare. Restul zilei o dedic albumului meu, la care lucrez intens. Compun versuri, linii, îmi notez ideile pentru conceptul care o să vină odată cu albumul. Poate pentru unii e o perioadă neliniștită, însă pentru mine a venit cu multă inspirație și liniște.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Nu am neapărat un meniu preferat. Depinde de ce pofte am și în functie de asta încep să îmi gătesc. Azi de exemplu, la micul dejun mi-am pregătit un porridge cu fulgi de ovăz, migdale, merișoare, banane și lapte de cocos cu migdale, iar pentru mai târziu am pus la cuptor dovlecel umplut cu brănză de burduf, mărar, ciuperci și sos de roșii. Edamamele sunt printre preferatele mele, pe care le introduc la categoria snack-uri (în timpul zilei sau seara la un serial).

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Nu m-am apucat de nici o carte în această perioadă fiindă lucrez la album – după cum spuneam – iar toată atenția este concentrată într-acolo. Însă vă pot spune ce am citit ultima dată și mi-a plăcut:

● Naikan – Gregg Krech

● Femei – Charles Bukowski

● Mecanica inimii – Mathias Malzio

● Ziua în care am învățat să trăiesc – Laurent Gounelle

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Pentru că mă uit mai mult la seriale, o să dau câteva exemple din categoria asta. Mi-au plăcut mult:

● The Crown

● Money Heist

● The Leftovers

● Big Little Lies

● Suits

Și un documentar de văzut neapărat Tony Robbins – I am not your Guru.”

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzica îmi aduce liniște. Și o pun pe fundal aproape toată ziua. Uneori ascult și muzică clasică, alteori am chef de ceva mai intens. Depinde de starea mea. Acum, în perioada asta, am în cap și pe repeat doar piesele pe care le compun unde trebuie să lucrez la amănunte.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Prefer un T-shirt lejer și pantaloni de trening.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

WhatsApp, FaceTime, Zoom.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu familia și bunicile mele.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Nu știu dacă e cel mai relevant, dar cred că în perioada asta avem nevoie ca mintea noastră să fie cât mai sănătoasă, să ne menținem în formă și să ne îngirjim și din punct de vedere emoțional, urmăresc conturile despre mind-body & health. E important să rămânem conectați cu noi și să nu lăsăm frica sau panica să ne ghideze în acest timp de izolare.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Biziday, World Health Organization, Worldometer.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Dimineața la cafea și ieșitul afară cu cățelul pentru câteva momente în care mă pot bucura de aer.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Să fiu pe scenă!

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Faptul că nu mai avem acum acces la sălile de sport ori să ieșim în natură liniștiți să alergăm, putem compensa și în casă cu „10.000 Indoor STEP” sau și mai mult dacă te țin picioarele. Te scapă de ceva calorii dacă faci aceste exercitii frecvent. Eu mi-am propus să ies din această perioadă de izolare cu pătrățele și mușchi la picioare.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Mi-e dor de voi și abia aștept să ne revedem în concerte! Până atunci #stamacasa în siguranță!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Seriale

