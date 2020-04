24 de ore în izolare cu… Irina Rimes

Artistei Irina Rimes nu îi lipsește nimic în izolare, este hotărâtă să folosească tot acest timp pentru autodezvoltare, relaxare și familie!

1. La ce oră te trezești dimineața?

Între 10:00 și 16:00.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Somnul și starea de bine.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

În general nu prea stau pe acasă, dar când stau, studiez franceza, cânt la pian sau mă uit la Netflix.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Paste cu sos roșu, mozarella și busuioc.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Dragoste în vremea holerei, de Gabriel Garcia Marquez și Mică istorie a filozofiei, de Nigel Warburton.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

„1922”, „The platform” și „Lie to me”.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzică, desigur.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Pijamaua de Crăciun.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Whatsapp și Instagram.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu mama.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

BBC News.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

În general, îmi iau informațiile de pe conturile de Instagram ale publicațiilor mari de afară: The Telegraph, Nasa, Vice, The Washington Post, The Times of London, BBC News, The Guardian.

13. Care sunt momentele tale favorite din zi?

Noaptea și dimineața.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Nimic:)

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Bucurați-vă de timpul acesta liber și folosiți-l pentru autodezvoltare, relaxare și familie. Odihniți-vă!

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Vă iubesc și abia aștept sa ne întâlnim la următorul concert. Doresc tuturor sănătate și aveți grijă de voi și de cei din familia voastră.

Fun Quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Ceai

6. Filme sau seriale? Amândouă

