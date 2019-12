Irina Rimes despre dezavantajele celebrității: „Irina omul este Irina artistul, nu există nicio delimitare între cele două persoane”

De multe ori, avem impresia că a fi un artist înseamnă doar glamour și poze pe covorul roșu, fără a realiza câtă muncă este în spate pentru fiecare concert sau videoclip. Iar dacă vorbim de Irina Rimes, la asta se adaugă presiunea de a fi antrenor la o emisiune ca Vocea României. Am stat de vorbă cu cântăreața la ședința foto dedicată ELLE Style Awards, unde ne-a povestit mai multe despre lucrurile care nu se văd.

„Lucrurile mai puțin plăcute (n.r.: din viața de artist) țin de viața personală, atunci când nu ai timp să ai una, nu ai timp să ai grijă de corpul tău și de mintea ta. De exemplu, mi-ar plăcea să am câteva zile libere, măcar, să studiez la pian sau tot felul de chestii. Iubesc limba franceză, dar n-am avut timp s-o mai studiez. Nu am timp pentru mine. Trebuie să am timp pentru toată lumea, mai puțin pentru mine”. mărturisește artista. „Într-adevăr, timpul pe care îl investesc, îl investesc fix în cariera mea, în ceea ce pot să ofer oamenilor din jurul meu, dar mi-ar plăcea să am câteva zile numai ale mele, unde să am grijă numai de mine.”

Pentru Irina Rimes, nu există delimitare între cea care compune și interpretează piesele, pe care apoi la performează în fața a mii de oameni și cea din spatele scenei, după cum spune chiar ea: „Irina omul este Irina artistul, nu există nicio delimitare între cele două persoane. Irina omul scrie piese pe care Irina artistul le cântă.”

După atâția ani în lumina reflectoarelor și în atenția publicului, Irina nu mai este surprinsă când aude una dintre piesele sale la radio, dar asta nu înseamnă că acest lucru o lasă indiferentă: „M-am obișnuit, ba chiar mă deranjează atunci când nu am nicio piesă pe radio. Piesele mele sunt copiii mei și cu cât mai multă lume îmi aude piesele, cu atât mai fericită sunt pentru copiii mei, pentru că vreau să le știe cât mai multă lume. Și când aud o piesă la radio mă bucur mult.”

