Ce ar trebui să faci dacă te confrunți cu un scalp uscat

Cu siguranță te-ai confruntat până acum cu un scalp uscat, mai ales în sezonul rece, când atenția noastră ar trebui să fie către o hidratare cât puternică.

Un scalp uscat poate fi confundat destul de ușor cu mătreața, însă există anumite diferențe între cele două. În cazul scalpului uscat, te poți confrunta cu diferite iritații sau chiar mâncărimi. Printre principalele cauze se numără diferite reacții alergice la produsele de îngrijire sau chiar folosirea în exces a uscătorului de păr. Și, cum frumusețea vine din interior, specialiștii ne recomandă să avem grijă la alimentația noastră, evitând grăsimile, mâncărurile procesate, cafeaua și alcoolul și să ne hidratăm corespunzător.

Așadar, dacă în prezent ai această problemă, iată 5 lucruri pe care ar trebui să le faci:

1. Masajul

Un truc destul de simplu și la îndemână la care poți apela este masajul. Ar trebui să îl faci înainte de a te spăla, deoarece poate ajuta la o circulație mai bună a sângelui. Pentru și mai multă eficiență, folosește și câteva uleiuri esențiale.

2. Măștile de păr

Măștile de păr sunt perfecte în cazul în care ai scalpul uscat. Ele pot hidrata mult mai bine, iar printre cele mai folosite sunt cele cu ulei de cocos. Aplică ulei de cocos pe scalp, dar și pe întreaga lungime a părului și stai cu această mască timp de 45 de minute. Mai poți folosi și măști cu ulei de argan sau de macadamia.

3. Șamponul hidratant

Chiar dacă ai impresia că faci ceea ce ar trebui, scalpul tău este tot uscat, iar acest lucru poate fi un rezultat al folosirii unui șampon nepotrivit. Mai exact, ar trebui să folosești un șampon hidratant care nu are sulfați și parabeni. În plus, acest tip de șampon poate reda și strălucirea de care are nevoie părul tău.

4. Șamponul din ingrediente naturale

Un alt tip de produs pe care ar trebui să îl folosești este cel care are ingrediente naturale, de exemplu lapte de cocos sau aloe vera. În plus, îți poți prepara chiar acasă acest șampon pentru a fi sigură că nu conține diferite substanțe care îți pot afecta părul.

5. Un tratament zilnic pentru păr

O altă soluție pentru a trata un scalp uscat este să folosești în fiecare zi o loțiune hidratantă care te poate ajuta și în ceea ce privește căderea părului. Pe lângă asta, te poate face să nu îți mai speli părul atât de des. Dacă te gândeai că acest obicei te ajută, află că îți poate face scalpul și mai uscat, deoarece îndepărtează sebumul natural.

