Cand vine vorba despre viata sentimentala, unele zodii sunt mai norocoase decat altele, pur si simplu pentru ca personalitatile si atitudinile lor fata de iubire difera. Este extrem de important si mindset-ul pe care il ai atunci cand vine vorba despre relatiile romantice. Iata care sunt zodiile care vor avea noroc in dragoste in 2018, fie ca e vorba despre oficializarea unei relatii de lunga durata ori despre gasirea sufletului-pereche.

Capricorn

Nativii acestei zodii sunt niste traditionalisti si familisti convinsi. Se vizualizeaza deja avand o familie fericita si armonioasa, asa ca anul 2018 ii va aduce mai aproape de a-si vedea visul cu ochii. Capricornii care sunt singuri vor intalni acea persoana speciala cu care vor vrea sa isi petreaca restul vietii iar cei care sunt deja intr-o relatie vor observa ca aceasta devine din ce in ce mai serioasa.

Taur

Taurii au nevoie de siguranta in viata lor. De aceea, nu vor ezita atunci cand partenerul le va propune ca relatia lor sa treaca la urmatorul nivel, fie ca e vorba despre a locui impreuna, fie ca e vorba despre logodna sau casatorie. Conjuncturile astrale spun ca relatia de cuplu evolueaza bine in 2018 pentru Tauri, mai ales in prima parte a anului. Cu toate acestea, nativii acestei zodii ar trebui sa fie atenti sa nu isi sufoce partenerul cu atentie si afectiune – fiecare dintre noi avem nevoie de timp personal.

Balanta

Mai ales in a doua parte a anului, Balantele se vor simti foarte stapane pe situatie, foarte puternice si atractive in ceea ce priveste relatiile cu sexul opus. Fie ca vor intalni o persoana cu care isi vor dori sa inceapa o relatie, fie ca dinamica relatiei cu partenerul pe care il au deja se schimba, lucrurile vor evolua dinspre bine catre foarte bine. Balantele, in schimb, ar trebui sa fie atente sa ofere si ele la fel de mult partenerului, pentru ca acesta s-ar putea simti, la un moment dat, neglijat.

