Vrei sa stii care sunt zodiile norocoase ale anului 2018? Citeste mai departe si vezi daca semnul tau astral se afla printre ele! Anul 2018 se anunta a fi un an calm, linistit si productiv. Cu toate acestea, pentru unele zodii, 2018 va fi un an plin de schimbari, unele pozitive, altele negative. Cu toate acestea, fiecare an aduce cu el cateva semne astrale mai „rasfatate” care vor avea noroc in tot ce intreprind sau intr-un anumit sector al vietii.

Varsator

Pentru Varsatori, anul 2018 va fi un an propice pentru a incepe un drum lung catre faima si un nume cunoscut. Configuratiile astrale vor fi prielnice pentru a pune bazele unei cariere infloritoare, care le va aduce prosperitate si faima nativilor Varsatori. Nu conteaza in ce domeniu isi doresc acestia sa activeze, important este ca vor avea oportunitati foarte bune in anul care vine – trebuie doar sa profite de ele.

Sagetator

In 2018, Sagetatorii se vor bucura de un nivel foarte crescut de energie, asa cum nu au mai experimentat pana acum. Nu le va veni nici lor sa creada cate lucruri vor vrea si vor putea sa faca si, datorita acestui lucru, vor avea succes pe toate planurile. Lucrurile incep sa se imbunatateasca pentru ei, pentru ca, pana acum, nu au stat foarte bine.

Gemeni

Gemenii se vor bucura, in 2018, de o perioada in care vor putea fi ei insusi si toata lumea ii va placea. Nativii acestei zodii nu se vor mai feri sa isi arate adevarata natura si sa aiba incredere in ei si in abilitatile lor. Vor avea niveluri ridicate de energie si se vor reinventa, fizic si mental.

Balanta

Balantele se vor concentra mult mai mult pe ele insele in anul care vine, iar asta este un lucru extrem de important. Ele vor reusi sa lege relatii insemnate in 2018 si sa le consolideze pe cele existente deja. Exista o sansa foarte mare ca Balantele care nu au inca un partener de viata sa isi intalneasca marea dragoste, asa ca norocul este de partea lor.

Foto: Imaxtree