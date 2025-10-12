Zodiile care sunt foarte sensibile și se pot supăra ușor

O persoană sensibilă este capabilă să își exprime emoțiile cu ușurință, chiar și în momentele vulnerabile, și este plină de compasiune. Însă, în aceeași măsură, este și mult mai predispusă la dezamăgiri destul de puternice.

A fi sensibil nu înseamnă că ești mai prejos față de ceilalți, ci mai degrabă că ești conștient de sentimentele tale și nu îți este frică să le arăți, dar și că te poți lăsa mult mai ușor afectat de anumite situații.

Gemeni

Gemenii se simt afectați de nedreptățile din jurul lor. Sunt foarte sensibili și empatizează extrem de repede atunci când o persoană apropiată se confruntă cu o situație dramatică. Consideră că este de datoria lor de a-i ajuta pe cât posibil pe cei care au nevoie și vor face în așa fel încât să îi înveselească și să le aducă din nou buna dispoziție.

Rac

Racii au un mod profund de a trata fiecare experiență din viața lor. Devin destul de repede îngrijorați atunci când nu dețin controlul unei situații și lucrurile nu ies așa cum și-au propus inițial. Chiar și lucrurile mărunte și aparent nesemnificative le pot provoca o stare de neliniște. În ciuda emoțiilor puternice pe care le au, nu trebuie să le ascundă, ci să vorbească deschis despre ele.

Fecioară

Fecioarele observă și cele mai mici detalii la lucrurile din jurul lor. Nu le scapă niciodată nimic și tratează totul cu o foarte mare seriozitate. În momentul în care se simt copleșite de o situație, vor avea tendința să o analizeze prea mult și să o transforme într-o problemă mult mai dificilă decât este de fapt. Nu vorbesc prea des despre sentimentele lor din dorința de a nu fi rănite.

Pești

Peștii sunt foarte sensibili și le pasă de alte persoane. Sunt plini de compasiune și atenți la nevoile celor din jur. Îi vor pune pe ceilalți pe primul loc și depun toate eforturile să îi facă să se simtă confortabil. Chiar dacă se simt triști sau au fost răniți, își vor ascunde tristețea, dar nu pentru mult timp pentru că persoanele apropiate își vor da seama de suferința lor.

Citește și:

Zodiile care acceptă cu ușurință critici din partea celor din jur

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro