YEN de Anna Jordan, premieră 9G la TNB

  Actualizat 15.04.2026, 15:31
Teatrul Național „I. L. Caragiale' din București anunță o nouă premieră în cadrul Programului 9G la TNB, dedicat tinerilor artiști independenți: Yen de Anna Jordan, în regia lui Ciprian Chiricheș, scenografia Maria Constantin, cu Teodora Antal, Diana Pomparău, Sevi Stan și Mario Monțescu în distribuție. Premiera va avea loc duminică, 19 aprilie, ora 19.00, la Sala Mică.

Piesa Yen spune povestea, uneori brutală, alteori extrem de tandră, a doi frați care supraviețuiesc aproape singuri într-o suburbie, cu o mamă incapabilă să le ofere grija de care au nevoie. Împreună, printre revolte și violențe, cei doi adolescenți încearcă să descopere cum se simte și se exprimă afecțiunea, în lipsa unui model părintesc. Astfel, prima dragoste devine un test dur, plin de candoare și rătăciri.

Cât din abilitățile noastre sociale sunt înnăscute și cât sunt dobândite prin mediu și prin educația primită? Este o dilemă îndelung dezbătută și relevantă, astăzi, pe care autoarea Anna Jordan o expune dur, tranșant, dar cu grijă și delicatețe față de personajele sale. Yen este despre maturizare, despre familie și, mai ales, despre nevoia fundamentală de a iubi și a fi iubit.

„Ce m-a cucerit de la prima lectură este sinceritatea cu care e prezentată viața și, în special, speranța. În viață, lucrurile nu sunt ca în basme, unde Făt-Frumos apare din senin și rezolvă lucrurile. În realitate, ne dorim de multe ori ceva ce nu putem obține și atunci sentimentul devine și mai puternic, iar acest simț este foarte bine expus de autoare.

Spectacolul pe care l-am pus cap la cap cu echipa are la bază dorință și speranță. Sper să fie contagioasă și spectatorul să plece, așa cum îmi place mie să ies din sala de spectacol, schimbat, îngândurat, cu mintea la cei dragi.' – Ciprian Chiricheș, regizorul spectacolului

Anna Jordan este o dramaturgă, regizoare și scenaristă britanică de renume. A absolvit actoria la London Academy of Music & Dramatic Arts (LAMDA) și este profesoară de arta actorului. Pentru piesa „Yen', a obținut prestigiosul premiu Bruntwood pentru dramaturgie (2013).

Yen 

de Anna Jordan

Traducerea: Bogdan Drumea

Distribuția: 

Hench – Sevastian Stan, Bobbie – Mario Monțescu, Maggie – Teodora Antal, Jennifer – Diana Pomparău

Regie: Ciprian Chiricheș

Scenografie : Maria Constantin

Sound design : Teodor Zamfir

Lighting design : Cristian Ciopată

Durata: 1h 40 min

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani.

Un spectacol 9G la TNB

Recomandari
Conferința IAA „Creativity4Better” îl anunță pe Mark Ritson ca Star Speaker al ediției aniversare din 2026
Advertorial
Conferința IAA „Creativity4Better” îl anunță pe Mark Ritson ca Star Speaker al ediției aniversare din 2026
Biletele pentru East European Music Conference 2026 sunt disponibile: Bucureștiul devine hub-ul muzicii live în luna mai
Advertorial
Biletele pentru East European Music Conference 2026 sunt disponibile: Bucureștiul devine hub-ul muzicii live în luna mai
Top Scents by Oriflame: colecția de parfumuri de nișă pentru femei moderne
Advertorial
Top Scents by Oriflame: colecția de parfumuri de nișă pentru femei moderne
Ghidul picnicului instagramabil: detaliile care transformă o ieșire în iarbă într-un party chic
Advertorial
Ghidul picnicului instagramabil: detaliile care transformă o ieșire în iarbă într-un party chic
Mâini uscate și crăpate? Cum alegi crema de mâini potrivită
Advertorial
Mâini uscate și crăpate? Cum alegi crema de mâini potrivită
Ronex – producător de mobilă din lemn masiv încă din 1994
Advertorial
Ronex – producător de mobilă din lemn masiv încă din 1994
Libertatea
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Dorian Popa, schimbarea la care nimeni nu s-ar fi așteptat! La ce a renunțat și cum arată în prezent
Dorian Popa, schimbarea la care nimeni nu s-ar fi așteptat! La ce a renunțat și cum arată în prezent
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
S-au iubit, s-au despărțit fără scandal, dar iată că acum, la 6 ani de la separare, au ajuns în sala de judecată! Ce solicită Lidia Buble în procesul cu Răzvan Simion
S-au iubit, s-au despărțit fără scandal, dar iată că acum, la 6 ani de la separare, au ajuns în sala de judecată! Ce solicită Lidia Buble în procesul cu Răzvan Simion
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Copiii și social media. Care e vârsta potrivită, care sunt pericolele. Cum le supraveghem activitatea
Copiii și social media. Care e vârsta potrivită, care sunt pericolele. Cum le supraveghem activitatea
Advertorial

Atunci când ai copii, niciodată prea multă grijă nu este suficientă. Lumea este un loc mare, plin de oportunități, dar și de pericole, iar unele dintre acestea sunt, din păcate, la un click distanță.

+ Mai multe
Prepararea magistrală, între tradiție și medicina viitorului: perspectiva farmacistului de receptură
Prepararea magistrală, între tradiție și medicina viitorului: perspectiva farmacistului de receptură
Advertorial

Într-un peisaj farmaceutic tot mai marcat de discontinuități în aprovizionarea cu medicamente și de o diversificare accelerată a nevoilor terapeutice, soluțiile personalizate revin în centrul atenției.

+ Mai multe
Impact și inspirație în sănătatea mintală, evidențiate în lumina galei Leaders & Influencers Awards
Impact și inspirație în sănătatea mintală, evidențiate în lumina galei Leaders & Influencers Awards
Advertorial

Excelența și inspirația s-au întâlnit primăvara aceasta, odată cu ediția de colecție „Leaders and Influencers Awards”!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

