Vrei să înveți să îți coafezi singură părul în fiecare zi? Trucuri și instrumente necesare

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Vrei să înveți să îți coafezi singură părul în fiecare zi? Trucuri și instrumente necesare

Pentru multe femei, părul aranjat face diferența dintre o zi în care te simți sigură pe tine și una în care ai impresia că nimic nu „se așază' bine. Deși mersul la salon este o plăcere, nu este realist (sau necesar) să apelezi zilnic la un hairstylist. Vestea bună este că poți învăța singură coafarea zilnică, fără tehnici complicate, fără ore pierdute și fără rezultate artificiale.

Cheia stă în instrumentele potrivite, câteva trucuri simple și o rutină adaptată stilului tău de viață. În acest articol vei descoperi cum să îți coafezi părul zilnic, indiferent de lungime sau textură, și de ce peria rotativă este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru uz zilnic.

De ce merită să înveți să îți coafezi singură părul

Coafarea zilnică nu este despre perfecțiune, ci despre control și constanță. Când știi ce faci:

  • economisești timp;
  • reduci cheltuielile cu salonul;
  • îți adaptezi coafura în funcție de program;
  • arăți îngrijit fără efort vizibil.

În plus, o coafură simplă, bine realizată, este adesea mai potrivită pentru viața de zi cu zi decât una foarte elaborată.

Primul pas: înțelege-ți părul

Înainte de orice instrument sau tehnică, este esențial să știi cu ce tip de păr lucrezi.

Întrebări-cheie

  • Este părul tău fin sau gros?
  • Este drept, ondulat sau creț?
  • Se îngrașă repede sau este uscat?
  • Își pierde ușor forma?

Răspunsurile te ajută să alegi:

  • instrumentele potrivite;
  • temperatura corectă;
  • produsele de styling necesare.

Rutina de bază pentru un păr ușor de coafat

Un păr greu de aranjat este, de multe ori, un păr nepregătit corect.

Spălarea

  • nu spăla părul zilnic dacă nu este necesar;
  • folosește un șampon potrivit tipului tău de păr;
  • clătește foarte bine.

Îngrijirea

  • balsam doar pe lungimi și vârfuri;
  • mască o dată pe săptămână;
  • produs termoprotector înainte de coafare.

Un păr sănătos se coafează mult mai ușor și rezistă mai bine.

Instrumentele esențiale pentru coafarea zilnică

Nu ai nevoie de o colecție impresionantă de aparate. De fapt, prea multe instrumente creează confuzie.

Setul minim eficient

  • uscător de păr;
  • perie rotativă;
  • ondulator sau placă (opțional);
  • câteva agrafe și elastice;
  • un produs de fixare lejer.

Dintre toate, peria rotativă este cea mai versatilă pentru uz zilnic.

Peria rotativă – aliatul ideal pentru coafare rapidă

Peria rotativă combină mai multe funcții într-un singur instrument:

  • uscare;
  • netezire;
  • volum;
  • modelare.

Este ideală pentru femeile care:

  • nu au mult timp dimineața;
  • vor un look îngrijit, natural;
  • nu sunt experte în coafat.

De ce este peria rotativă atât de ușor de folosit

Spre deosebire de placă sau ondulator, peria rotativă:

  • imită mișcările naturale ale unui hairstylist;
  • reduce riscul de greșeli;
  • este mai blândă cu părul;
  • permite control mai bun al formei.

Practic, peria face mare parte din muncă în locul tău.

Cum să folosești corect peria rotativă, pas cu pas

1. Uscarea preliminară

Părul nu trebuie să fie complet ud. Ideal este să fie:

  • uscat în proporție de 70-80%;
  • fără apă care să curgă.

2. Împarte părul în secțiuni

  • spate;
  • laterale;
  • partea superioară.

Secțiunile mici se aranjează mai ușor și mai rapid.

3. Lucrează de la rădăcină spre vârf

  • ridică părul pentru volum;
  • rotește peria lent;
  • menține tensiune ușoară.

4. Fixare

La final, folosește aer rece sau un strop de fixativ lejer.

Coafuri simple pe care le poți face zilnic cu peria rotativă

Păr drept cu volum

  • ideal pentru birou;
  • aspect curat și profesional;
  • durează 10-15 minute.

Vârfuri ușor ondulate

  • oferă mișcare;
  • maschează imperfecțiunile;
  • foarte potrivit pentru păr mediu sau lung.

Volum la rădăcină

Chiar și cu părul prins, volumul frontal schimbă complet look-ul.

Greșeli frecvente când te coafezi singură

Temperatura prea mare

  • usucă excesiv părul;
  • duce la fire rebele;
  • scurtează durata coafurii.

Produse prea multe

  • îngreunează părul;
  • scad volumul;
  • dau aspect neîngrijit.

Lipsa secționării

Lucrul „la grămadă' consumă mai mult timp și dă rezultate slabe.

Ondulator, placă sau perie rotativă?

Ondulator

  • ideal pentru bucle definite;
  • mai potrivit pentru ocazii;
  • necesită mai mult timp.

Placă

  • netezire rapidă;
  • risc mai mare de deteriorare;
  • mai puțin volum.

Peria rotativă

  • perfectă pentru uz zilnic;
  • volum + formă;
  • mai blândă cu părul.

Pentru coafarea de zi cu zi, peria rotativă este cea mai practică alegere, dar pe Altex.ro găsești și alte instrumente de coafat, dacă îți dorești să ai mai multe la îndemână.

Cum să îți adaptezi coafura în funcție de zi

Zilele aglomerate

  • păr drept cu volum;
  • coadă joasă + volum frontal;
  • half-up rapid.

Zilele mai relaxate

  • vârfuri ondulate;
  • textură naturală;
  • păr desfăcut, lejer.

Versatilitatea este cheia unei rutine sustenabile.

Produse minime care chiar ajută

Nu ai nevoie de un sertar plin. Sunt suficiente:

  • un spray termoprotector;
  • o cremă lejeră de netezire;
  • un fixativ ușor.

Mai puțin înseamnă, de multe ori, mai bine.

Cât timp îți ia, realist, coafarea zilnică

Cu puțină practică:

  • 10-15 minute pentru păr scurt/mediu;
  • 15-20 minute pentru păr lung.

Investiția în învățare se amortizează rapid.

Încrederea în stilul tău vine odată cu rutina și repetiția conștientă

Drumul către un stil personal impecabil și o rutină de îngrijire bine pusă la punct nu este pavat cu perfecțiune imediată, ci cu consecvență și auto-observare. La început, la fel ca în orice proces nou de învățare, primele încercări de coafare sau de integrare a noilor produse în rutina ta pot părea stângace, iar rezultatele nu vor fi cele dorite. Acesta nu este un eșec, ci o etapă absolut normală și necesară.

Cheia succesului constă în ciclul de îmbunătățire continuă:

  1. Repetă: Nu lăsa un rezultat imperfect să te descurajeze. Expunerea repetată la aceleași tehnici, chiar și la momente diferite ale zilei sau în condiții ușor schimbate (păr mai umed/mai uscat), îți dezvoltă memoria musculară și finețea mișcărilor. Repetiția este terenul de antrenament al excelenței.
  2. Observă ce funcționează: Fii un observator activ. Întreabă-te: Ce a mers bine în această încercare? A fost produsul, cantitatea, tehnica, timpul de uscare? Notează acele elemente care aduc rezultate pozitive. Identificarea cauzelor care duc la succes este la fel de importantă ca evitarea celor care duc la eșec.
  3. Ajustează fin detaliile: Pe baza observațiilor tale, nu ezita să faci schimbări mici și precise. Poate că trebuie să folosești jumătate din cantitatea de spumă sau să schimbi direcția în care folosești peria rotativă. Ajustările mici, cumulate în timp, conduc la rezultate semnificative. Nu te teme să experimentezi variații.

Nu trebuie să fii hairstylist ca să ai părul aranjat zilnic. Cu instrumentele potrivite, în special cu o perie rotativă, și cu câteva tehnici simple, îți poți crea o rutină de coafare eficientă, rapidă și blândă cu părul tău.

Sursă foto: pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce sunt nootropicele și la ce sunt bune?
Advertorial
Ce sunt nootropicele și la ce sunt bune?
Sărbătorește ceea ce contează –  cele mai cool cadouri tech pentru un Crăciun de neuitat, powered by HONOR
Advertorial
Sărbătorește ceea ce contează –  cele mai cool cadouri tech pentru un Crăciun de neuitat, powered by HONOR
Ghidul complet al cardurilor de cumpărături: cum funcționează și ce beneficii oferă
Advertorial
Ghidul complet al cardurilor de cumpărături: cum funcționează și ce beneficii oferă
Băneasa Shopping City deschide universul magic al sărbătorilor
Advertorial
Băneasa Shopping City deschide universul magic al sărbătorilor
RECEPTURA - Un gest de responsabilitate
Advertorial
RECEPTURA - Un gest de responsabilitate
Andreea Dogaru, High Fashion Designer of the Year award la Bukarest Fashion Week
Advertorial
Andreea Dogaru, High Fashion Designer of the Year award la Bukarest Fashion Week
Libertatea
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră
Ego.ro
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
catine.ro
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Mai multe din advertorial
Alegerea echipamentului de iarnă: greșeli frecvente și cum le eviți
Alegerea echipamentului de iarnă: greșeli frecvente și cum le eviți
Advertorial

Iarna te poți bucura de clipe memorabile, însă doar dacă ai echipamentul potrivit.

+ Mai multe
Lecția de stil “Made in Moldova”: designeri și piese ce nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă în acest sezon
Lecția de stil “Made in Moldova”: designeri și piese ce nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă în acest sezon
Advertorial

+ Mai multe
Bauckhof aduce „Magia Crăciunului Gluten Free” în bucătăriile din România
Bauckhof aduce „Magia Crăciunului Gluten Free” în bucătăriile din România
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC