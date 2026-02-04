Un look premium pentru zona de dining: inspirație de la Iconist

Un dining cu aspect premium nu înseamnă neapărat un spațiu mare sau un buget enorm, ci mai degrabă o selecție atentă de piese care se completează și creează o atmosferă coerentă. În multe locuințe, zona de dining este locul în care se întâlnesc familia și prietenii, așa că este important să arate bine, dar și să fie confortabilă. Un look premium se obține atunci când proporțiile, materialele și detaliile sunt alese cu grijă și când fiecare obiect are un rol clar în amenajare.

Cum transformă un tapet atmosfera

Un element care poate ridica imediat nivelul estetic al unei zone de dining este un tapet cu textură sau model discret, care oferă profunzime și caracter. Tapetul nu trebuie să fie agresiv sau prea încărcat; dimpotrivă, un model elegant, într-o paletă neutră, poate transforma peretele într-un fundal sofisticat fără să fure atenția. Tapetul este o soluție excelentă atunci când vrei să creezi un accent vizual, dar nu vrei să recurgi la finisaje complicate sau la picturi murale.

Alegerea mesei potrivite

În jurul unei mese bine alese, atmosfera se schimbă instant. O masa ovala este o alegere foarte inspirată pentru un dining premium, deoarece forma ovală dă senzația de fluiditate și eleganță. Spre deosebire de mesele dreptunghiulare, o masă ovală creează un flux mai natural în cameră și permite o circulație mai ușoară în jurul ei. În plus, o masă ovală se potrivește atât în spații mai mici, cât și în cele generoase, oferind o notă de rafinament care se potrivește perfect cu un design modern sau clasic.

Lumina care schimbă tot

Lumina este un alt element esențial pentru un look premium. O lampa de masa poate părea un detaliu mic, dar are un impact major asupra atmosferei. Dacă alegi o lampă de masă cu design minimalist și materiale de calitate, aceasta poate deveni punctul focal al zonei de dining, mai ales în serile în care vrei o lumină caldă și primitoare. Lampa de masă poate fi folosită și pe un bufet sau pe un sideboard, completând astfel ansamblul și oferind un plus de funcționalitate.

Cum aranjezi totul ca să arate scump

Un aspect care face diferența între un dining obișnuit și unul premium este atenția la detalii. În amenajarea unei zone de dining, nu este neapărat nevoie să schimbi tot mobilierul pentru a obține un aspect mai rafinat. Uneori, o simplă reorganizare a spațiului sau o actualizare a accesoriilor poate face minuni. De exemplu, alegerea unor textile de calitate, cum ar fi fețe de masă și șervețele din materiale naturale, poate ridica imediat nivelul de eleganță. De asemenea, o plantă în colțul camerei sau un obiect decorativ cu o textură interesantă pot aduce un plus de personalitate fără să încărcați spațiul.

Un alt aspect de luat în considerare este echilibrul între funcționalitate și estetică. Dacă zona de dining este folosită frecvent, este important ca mobilierul să fie confortabil și ușor de întreținut. Scaunele trebuie să fie potrivite ca înălțime și să ofere susținere, iar masa să permită suficient spațiu pentru toți cei care o folosesc. O soluție practică este să alegi piese cu design simplu, dar de calitate, care să reziste în timp și să nu se demodeze rapid.

În final, atmosfera unui dining premium este dată și de modul în care se simte spațiul atunci când intri în el. Lumina, culorile și proporțiile trebuie să creeze o senzație de armonie, iar obiectele să fie așezate cu intenție. Un spațiu bine gândit te invită să stai mai mult la masă, să te relaxezi și să te bucuri de companie. Iar când toate elementele se potrivesc între ele, rezultatul este un dining care arată ca în reviste, dar se simte ca acasă.

Sursa foto: pexels.com

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro