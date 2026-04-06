Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum alegi rama care îți flatează trăsăturile

În universul sofisticat al modei, puține accesorii dețin puterea de a transforma instantaneu fizionomia așa cum o fac ochelarii. Dacă în trecut aceștia erau priviți strict prin prisma necesității medicale, în 2026 au devenit piese de rezistență în arsenalul de stil al oricărei femei. O alegere corectă funcționează asemenea unui machiaj bine realizat: poate sculpta pomeții, poate oferi un efect de lifting privirii sau poate echilibra proporțiile feței. Secretul nu stă doar în urmărirea tendințelor de pe podiumurile de la Paris sau Milano, ci în înțelegerea geometriei propriului chip.

Alegerea ramei ideale este o formă de artă vizuală. Aceasta trebuie să creeze un contrast armonios cu liniile feței tale, oferind acea notă de „effortless chic' pe care o admirăm la icon-urile de stil. Indiferent că ești în căutarea unei perechi pentru birou sau a unora care să îți completeze outfit-ul de vacanță, iată cum să navighezi printre opțiuni pentru a găsi modelul care te pune cu adevărat în valoare.

Geometria contrastelor și armonia vizuală

Regula de aur în optica de fashion este simplă: alege o formă care să fie opusă formei feței tale. Dacă ai trăsături rotunde, cu pomeți plini și o linie a maxilarului blândă, ai nevoie de structură. Ramele rectangulare sau pătrate sunt aliatele tale, deoarece adaugă unghiuri ascuțite care definesc chipul și îi oferă o notă de rigurozitate elegantă.

Pe de altă parte, dacă fața ta are un contur pătrat, cu un maxilar proeminent, soluția constă în îndulcirea acestor linii. Noile rame ochelari dama cu margini rotunjite sau cele de tip oval sunt ideale pentru a aduce echilibru. Acestea preiau din duritatea trăsăturilor și oferă un aer feminin, boem, transformând ochelarii într-un element de continuitate, nu într-o barieră vizuală.

Efectul de lifting prin design

Una dintre cele mai mari dorințe ale femeilor moderne este de a păstra o privire luminoasă și „ascendentă'. Aici intervin celebrele forme cat-eye sau cele cu colțurile exterioare ușor ridicate. Geometria unor rame bine structurate poate schimba complet percepția feței, oferind un efect instantaneu de lifting privirii, fără a apela la trucuri de machiaj complicate.

Acest stil, care amintește de epoca de aur a Hollywood-ului, a fost reinventat în 2026 prin texturi moderne, cum ar fi acetatul transparent sau inserțiile metalice discrete. Este alegerea perfectă pentru persoanele care doresc să atragă atenția asupra părții superioare a feței, mascând subtil semnele de oboseală și oferind un look energic, plin de încredere.

Protecția solară și stilul de vacanță

Atunci când trecem la accesoriile de vară, regulile estetice rămân neschimbate, însă miza crește prin adăugarea factorului de protecție. Ochelarii de soare nu sunt doar un scut împotriva radiațiilor UV, ci și piesa care finalizează un look de resort. Echilibrul este esențial și pe plajă sau la o terasă însorită, unde o pereche de ochelari de soare dama aleasă corect îți oferă acel look „effortless chic' de invidiat, protejându-ți în același timp pielea delicată din jurul ochilor.

În acest sezon, tendințele înclină spre formele supradimensionate, care oferă un aer de mister și rafinament. Totuși, ai grijă ca rama să nu îți acopere sprâncenele în totalitate; acestea sunt esențiale pentru expresivitatea feței. Caută modele care să urmeze linia naturală a arcadelor, păstrând proporțiile între frunte și restul chipului. O lentilă degradé, spre exemplu, poate oferi profunzime privirii și o tranziție cromatică fină, potrivită atât pentru ținutele lejere de in, cât și pentru cele de seară.

Cromatica în funcție de tonul pielii

Dincolo de formă, culoarea ramei joacă un rol crucial în modul în care ochelarii îți flatează tenul. Dacă ai un ton al pielii cald, cu reflexii aurii, orientează-te către nuanțe de chihlimbar, Havana, olive sau auriu mat. Acestea vor lumina fața și vor crea o armonie naturală. Dacă, în schimb, ai un ten rece, cu subtonuri rozalii sau albăstrui, ramele negre, argintii, albastre sau în nuanțe de gri antracit vor fi cele care îți vor pune trăsăturile în evidență.

În 2026, texturile mate sunt extrem de populare, deoarece oferă o eleganță discretă, în timp ce ramele transparente rămân preferatele celor care își doresc un accesoriu care să nu „încarce' vizual. Acestea din urmă sunt ideale pentru persoanele cu trăsături fine, deoarece lasă lumina să pătrundă și nu creează umbre dure pe chip.

Investiția într-o pereche de ochelari de calitate, fie ei de vedere sau de soare, este o investiție în imaginea ta. Atunci când alegi rama potrivită, nu doar că îți îmbunătățești vederea, dar îți redefinești stilul personal. Experimentează cu formele, ține cont de geometria feței tale și nu te teme să porți modele care îți reflectă personalitatea. Ochelarii perfecți sunt aceia care te fac să te simți invincibilă, transformând fiecare privire într-o declarație de modă.

Sursa foto: Freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC