Top 5 cărți de dezvoltare personală, perfecte pentru cadoul de Crăciun

Dacă ești în pană de idei, atunci alege să oferi în dar cărți de dezvoltare personală. Cu ele sigur nu vei da greș niciodată!

Pe piață există o gamă diversă de carti dezvoltare personala, așa că vei găsi cu siguranță volumul care să se potrivească și preferințelor celui mai exigent cititor. Iată o selecție de 5 cărți, perfecte de pus în cadoul de sub bradul de Crăciun!

Top 5 cărți de dezvoltare personală, ideale pentru Crăciun

Când corpul spune nu. Costul stresului ascuns, de Gabor Mate – este un studiu aprofundat, revelator, plin de informații despre stres și influența lui asupra sănătății noastre fizice și psihice. Cartea lui Gabor Mate este un semnal de alarmă și o pledoarie pentru medicina biopsihosocială, una dintre cele mai bune căi prin care ne putem elibera de această cumplită afecțiune a epocii noastre.

Acest volum este perfect pentru persoanele care au nevoie să-și conștientizeze stresul și să descopere strategii de combatere a lui.

Pachetul Conversații cu Dumnezeu, de Neale Donald Walsch – aceste cărți de dezvoltare personală sunt un ghid de supraviețuire, un set de instrucțiuni cu ajutorul cărora cititorul se va regăsi pe sine însuși și care îl va ajuta să înceapă o revoluție spirituală. O serie de cărți cu ajutorul cărora cititorul va învăța să perceapă lumea altfel și care îl vor determina să-și schimbe viața și să înțeleagă ceea ce contează cu adevărat.

Volumele lui Neal Donald Walsch sunt perfecte pentru persoanele atrase de filosofie și descoperirea sensului vieții.

În sfârșit nefumător. Metoda ușoară a lui Allen Carr, de Allen Carr – o carte destinată tuturor fumătorilor care doresc să renunțe la acest viciu fără a resimți simptome chinuitoare de abstinență. Allen Carr promite că cititorul va renunța la fumat ușor și plăcut cu ajutorul metodei sale, care are o rată de succes de peste 90%. Strategiile prezentate de autor se bazează pe experiența proprie, care după o lungă 'carieră' de mare fumător a trecut brusc de la 100 de țigări/ zi la zero; Puterea prezentului, de Eckhart Tolle – este o carte cu ajutorul căreia cititorul va învăța să accepte lucrurile așa cum sunt, să fie împăcat cu el însuși și cu cei din jurul lui. O carte cu ajutorul căreia cititorul își va descoperi sinele autentic, complet și perfect, cu ajutorul unei viziuni complexe asupra psihologiei umane, ale cărei rădăcini merg până la budism, hinduism și islamul sufit.

Acest volum cuprinde un sistem de convingeri conform căruia este benefic să trăim ancorați în prezent. Filosofia cărții pledează pentru debarasarea de corpul-durere, o forță distructivă pe care o exercită mintea și egoul asupra corpului. Este o carte perfectă pentru cineva pasionat de autocunoaștere și dezvoltare personală;

Despre sensul vieții, de Mihai Morar si Părintele Necula – această carte este un dialog sincer și necesar despre puterea cuvintelor, puterea oamenilor și puterea Lui Dumnezeu, care îi oferă cititorului reperele de care are nevoie într-o lume în continuă schimbare. Cuvintele Părintelui Necula creează punți între religii, între credincioși și atei, aducând oamenii mai aproape de marile adevăruri ale învățăturilor creștine. Este volumul de debut al realizatorului de radio și omului de televiziune Mihai Morar.

Nu mai aștepta, căci sărbătorile bat la ușă și nici nu știi când a zburat timpul și trebuie să pui cadoul sub brad! Sărbătorile vin și, oricât de încărcat am avea programul și cât de aglomerați am fi, bucuria oferirii cadoului potrivit este de neprețuit! Alege cărți de dezvoltare personală și nu vei da greș!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro