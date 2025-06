Destinatia de vacanta exotica care face valuri international si local: Therme Bucuresti a redeschis plajele Sands of Therme si Galaxy Horizon, și anunță o serie de evenimente pentru sezonul de vară

Therme București a redeschis plajele Sands of Therme, cea mai mare plajă urbană din Europa, și Galaxy Horizon, zona de relaxare și distracție pentru întreaga familie, și dă startul oficial sezonului estival cu evenimente, petreceri și competiții sportive spectaculoase. Fără zboruri, pașapoarte sau bagaje: vara aceasta vacanța e mai aproape ca oricând. Plajele Sands of Therme și Galaxy Horizon au transformat Bucurestiul în cea mai populara destinație de vacanță in oras.

Vacanță completă, fără să ieși din oraș

Cu DJ sets live, cocktailuri exotice, pool parties, sporturi pe nisip, zone de relaxare sub palmieri și o atmosferă de festival care începe dimineața devreme și continuă până seara târziu, Sands of Therme e alternativa perfectă la vacanțele clasice. Totul este inclus în biletul de acces: experiențele sunt concepute pentru toate vârstele și gusturile, iar vibe-ul de vară este garantat.

Deschiderea sezonului, pe 1 iunie, a fost marcată de două zile de petreceri memorabile, cu Kalin Brothers și invitați-surpriză, în stilul inconfundabil Therme. Atmosfera de vacanta a continuat cu petreceri pe plaja, preparate mediteraneene delicioase la Grill Bar direct pe plaja si o varietate de peste 60 de coktailuri, bere rece si popularul Café Frappe.

Sands of Therme, cea mai mare plajă urbană din Europa a devenit populara in ultimii ani atat pentru turiștii români dar si pentru cei straini datorita ambiantei exotice, proximitatii fata de centrul orasului sau aeroport si mixului de atractii si activitati de wellness indoor si outdoor. Plaja Sands of Therme beneficiază de 30.000 mp de nisip fin, sute de șezlonguri, umbrare tip vela, bean bags și hamacuri. Pentru amatorii de natură, o plimbare pe plajă, la asfințit, sau o vizită în parcurile Pangeea și Feng Shui, printre măslini și plante exotice, sunt alternative la fel de atractive pe care centrul le oferă vizitatorilor.

Galaxy Horizon: relaxare panoramică pentru toată familia

În imediata vecinătate a plajei Sands, Galaxy Horizon propune o experiență completă de vacanță pentru familii: 25.000 mp de plajă cu piscine, terenuri de sport, locuri de joacă, parcul Feng Shui și o zonă lounge cu vedere panoramică asupra lacului. Pentru cei care vor ceva în plus, Galaxy Horizon+ pune la dispoziție, contra cost, 300 de locuri premium – baldachine, cuiburi și șezlonguri – cu servire personalizată direct la locul rezervat. Toboganele din interiorul centrului sunt iubite de copii si adulti de toate varstele.

Sportul de vară are o nouă casă

Sub umbrela Therme Summer Sports, plajele Therme devin teren de joacă pentru amatori și profesioniști din toată țara. Competițiile de volei, rugby și roundnet aduc împreună distracția și spiritul de echipă, într-un mediu sigur, activ și relaxant. Therme Bucuresti este, și anul acesta, organizatorul și gazda oficială a singurului Campionat Național de Rugby pe Plajă din România. Beneficiile sportului în aer liber pentru dezvoltarea fizică și psihică a copiilor sunt incontestabile: rezistență, concentrare, spirit de echipă și obiceiuri sănătoase.

Calendarul oficial al competițiilor:

14-15 iunie – Therme Sands Heroes (volei copii)

21-22 iunie – Therme Energy Roundnet Cup

24-27 iulie – Therme Beach Volley Tournament

9-10 august – Campionatul Național de Rugby pe Plajă

6-7 septembrie – Campionatul PETANQUE

Seri tematice și petreceri pe plajă

În fiecare weekend Dj-ii rezidenti încing atmosfera pentru cele mai de success petreceri in piscina. In fiecare primă și a treia sâmbătă din lună, DJ GABRO aduce spiritul de festival pe plaja Sands of Therme, iar în ultima marți a fiecărei luni, serile cu muzică italiană, prosecco și dans pe nisip recreează atmosfera unei veri mediteraneene.

Popularitatea internațională a Therme București continuă să crească

Conform celui mai recent studiu Therme București, în perioada aprilie – mai 2025, peste 30% dintre vizitatorii Therme București au fost turiști străini. Aceștia au sosit din țări ca Italia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Serbia, Israel, Franța, dar și Bulgaria sau Republica Moldova. Ne bucuram de asemenea ca printre vizitatori am avut si jurnalisti de le reputate publicatii din UK sau SUA, care au apreciat experienta Therme si au decis sa promoveze Bucurestiul ca destinatie de vacanta. Doar saptamana trecuta au fost pubilcate articole in FORBES, USA si The Telegraph, UK. a declarat Andrada Șeitan, director de marketing Therme București.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare Therme din Europa, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 1500 de palmieri si 880.000 plante. Proiectul excelează prin magnitudine, unicitate și o serie de puncte forte: este cel mai mare centru de recreere și wellness din Europa, cu servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume, construit de la zero. Centrul beneficiaza de 3 zone distincte, Galaxy, The Palm si Elysium, fiecare cu atracții unice și cu restaurant propriu, 10 piscine indoor si outdoor, 10 saune uscate și umede, 2 parcuri tematice și 2 plaje: Sands of Therme, în suprafață de 30.000 mp, și plaja Galaxy Horizon, în suprafață de 25000 mp.

Sursa foto: Therme Bucuresti

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro