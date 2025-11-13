Studiu Herbalife: 82% dintre români se consideră „performeri de top”. Ce înseamnă acest lucru!

O nouă cercetare Herbalife dezvăluie schimbarea atitudinilor față de auto-îmbunătățire, odată cu lansarea The Performance Principles, un ghid despre perfomnațe de top, cu participarea lui Cristiano Ronaldo.

Cel puțin patru din cinci români (82%) se consideră performeri de top într-un domeniu al vieții – de la fitness și muncă, de la parenting la reziliență mentală, potrivit unui nou studiu realizat de IPSOS pentru Herbalife. 

Rezultatele arată o schimbare majoră în modul în care românii privesc ambiția și performanța. Mai mult de două treimi dintre ei (68%) sunt deschiși să împărtășească cu alții experiențele lor de dezvoltare personală, iar 72% consideră că este important să îți dorești să ajungi cea mai bună versiune a ta.

Ce înseamnă performanța pentru români

Potrivit studiului, performanța are semnificații diferite pentru fiecare persoană. Unii o asociază cu reziliența mentală (58%) și obiectivele de fitness (45%), alții se raportează la modul în care își cresc copiii (45%), să ajungă la un echilibru în viața de zi cu zi (39%) sau să își prioritizeze întotdeauna sănătatea și fericirea (46%). 

Totuși, majoritatea sunt de acord că și eșecurile fac parte din progres (89%), iar 85% dintre respondenți au spus că micile victorii sunt la fel de importante ca marile reușite. 

În final, 37% spun că sunt cei mai fericiți atunci când își ating potențialul maxim, indiferent dacă obiectivul lor este să finalizeze o listă de sarcini sau să mențină o rutină de antrenament.

23 de performeri de top din Europa, în primul ghid dedicat performanței autentice

Pentru a-i încuraja pe oameni să își descopere cea mai bună versiune, Herbalife a lansat „The Performance Principles'– primul ghid din lume dedicat performanței autentice. Inspirat din experiențele a 23 de performeri de top din Europa, ghidul reunește sfaturi din toate domeniile vieții – de la Cristiano Ronaldo, campioni olimpici, antrenori de performanță ori „eroi de zi cu zi' care au depășit bariere și prejudecăți. Aceștia dezvăluie obiceiurile și mentalitățile care susțin performanța și arată cum pot fi aplicate de oricine.

Cristiano Ronaldo, ambasadorul brandului Herbalife, declară: Performanța de top înseamnă credință în tine, disciplină și reziliență. Talentul îți oferă potențial, dar fără muncă asiduă și încredere în sine, nu înseamnă nimic. 

Pentru mine, presiunea face parte din parcurs – dacă nu simți presiunea, atunci nu e o provocare suficient de puternică pentru tine. 

Mă provoc singur văzându-mă ca fiind cel mai bun jucător din lume – și lucrând pentru a atinge acele standarde. Dacă nu crezi că ești cel mai bun, atunci nu vei realiza niciodată tot ceea ce ești capabil să realizezi. '

Cei 23 de performeri de top provin din Marea Britanie, Italia, Spania, România și Turcia.

Din țara noastră au fost incluși: legenda canotajului Mondial Elisabeta Lipă, triatlonistul Ciprian Bălănescu, paralimpicul la canotaj Filip Ghiorghi, vedeta TV și promotoarea sportului Roxana Ciuhulescu și medicul Vasile Oșean, care are în palmares recorduri mondiale de traversare a Atlanticului și a Mării Negre în barcă cu vâsle.

Filip Ghiorghi

Filip este un sportiv român de paracanotaj, a cărui carieră a fost definită de reziliență și muncă asiduă. Născut cu o dizabilitate, a luptat cu preconcepțiile și a depășit prejudecățile celor din jur reușind să concureze la cel mai înalt nivel și să demonstreze că „nu există imposibil'. 

Antrenamentele pe care le urmează în prezent au ca scop și să inspire alte persoane cu dizabilități să descopere puterea și frumusețea sportului.

Ce mă motivează este să arăt altor persoane cu dizabilități că pot realiza mult mai mult decât își imaginează. Vreau să îi inspir pe alții să descopere sporturile adaptate și să ajut la schimbarea percepției societății despre ceea ce este posibil. Cred cu tărie că dizabilitatea înseamnă, de fapt, abilitate. Performanța de top pentru mine înseamnă să-ți stabilești obiective clare, să muncești cu perseverență și să găsești forță și lecții de învățat în fiecare provocare.'

Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă  a devenit campioană olimpică pe când avea doar 19 ani, iar, la 40 de ani, a marcat o revenire spectaculoasă câștigând alte cinci medalii de aur și  devenind astfel una dintre cele mai decorate sportive din România, din toate timpurile. Astăzi, canalizează aceeași determinare în conducerea Federației Române de Canotaj, hotărâtă să sprijine următoarea generație de sportivi.

Dacă viața m-a învățat ceva, este că vârsta nu este un obstacol. Câștigarea medaliei de aur olimpice la 19 ani și, din nou, la 40 de ani, mi-a arătat că totul este posibil când crezi cu adevărat în ceea ce faci și ai determinarea să continui. În ciuda recomandărilor primite din jur ca să mă retrag, am insistat să îmi urmez visurile mele și le-am dovedit celorlalți că s-au înșelat. Pentru mine, asta înseamnă performanță de top. Să ai puterea de a te ridica când viața te doboară, să îți împingi mereu limitele și să depășești așteptările despre ceea ce se crede că este posibil'.

Ciprian Bălănescu

Ciprian Bălănescu este unul dintre cei mai de succes triatloniști români, cu peste 400 de victorii în peste 500 de competiții. Campion național încă din adolescență și vicecampion la duatlon, cariera sa nu este definită doar de titluri obținute, ci și de pregătirea generației tinere – încurajând copiii de toate abilitățile să descopere încrederea, bucuria și libertatea prin sport.

Oamenii întreabă adesea care e secretul performanței de top, dar pentru mine este simplu – perseverență și determinare. Cel mai greu antrenament este cel pe care nimeni nu îl vede – strângând din dinți, suferind în tăcere. Acolo se nasc campionii. Știu, de asemenea, cât de important este să cultivi pasiunea de la o vârstă fragedă. De aceea acum îmi dedic timpul lucrului cu copii cu dizabilități, ajutându-i să descopere bucuria sportului prin înot, alergare și ciclism. Pentru mine, inspirarea noii generații este la fel de importantă precum obținerea medaliei.'

Dr. Vasile Osean

Dr. Vasile Osean este specialist în medicină sportivă, cu peste 18 ani de experiență lucrând cu sportivi de performanță – inclusiv pregătind echipele românești de canotaj pentru Jocurile Olimpice. El însuși sportiv, deține record mondial de traversare a Atlanticului și a Mării Negre într-o barcă cu vâsle. 

Pe drumul spre performanță de top, toți vor întâmpina obstacole și eșecuri, dar cred cu tărie că limitele sunt mentale înainte de a fi fizice. Dacă mintea este antrenată, corpul poate face față provocărilor și poate rezista mai mult decât credem – atâta timp cât are suportul potrivit. Ceea ce mă inspiră cel mai mult sunt sportivii care refuză să renunțe, indiferent cât de greu devine acest lucru. Determinarea lor îmi amintește de ce fac ceea ce fac.'

Roxana Ciuhulescu 

Roxana Ciuhulescu este vedetă TV, influencer și fostă jucătoare de handbal în echipa națională a României, cu un parcurs remarcabil în sport, aviație și activități extreme. A făcut istorie ca prima femeie din România care a efectuat misiuni civile la bordul MiG-21 Lancer și IAR 99 Șoim și deține toate categoriile de permis de conducere, permis de ambarcațiune și certificare scubadiving. Pilot offroad și competitor de succes, Roxana nu s-a desprins niciodată de sport – de la handbal și kickboxing, la pasiunea actuală, catchball.

Dorința de autodepășire a fost mereu motorul meu interior. Pentru mine, performanța este despre mentalitate și energie. Ce nu te doboară te face mai puternic – și fiecare obstacol înfruntat m-a împins să mă întorc și mai concentrată și mai motivată'.

10 principii de bază ale performanței

Pentru a inspira cât mai multe persoane să performeze la cel mai înalt nivel, în propriul ritm și stil, ghidul Herbalifes Performance Principles oferă o perspectivă proaspătă asupra performanței sustenabile, bazată pe experiențele reale ale unor oameni remarcabili.

Cele zece principii ale performanței sunt:

  • Transformă îndoiala în determinare
  • Acțiunile tale îi inspiră pe alții
  • Fă ceea ce iubești
  • Vârsta este doar un număr
  • Fiecare eșec este temporar
  • Decide-ți propriul destin
  • Celebrează micile victorii
  • Antrenează-ți reziliența ca pe un mușchi
  • Ești propria ta competiție
  • Răbdarea este puterea ta

Lansarea ghidului The Performance Principles reflectă angajamentul constant al Herbalife de a ajuta oamenii să trăiască vieți mai sănătoase, mai active și mai împlinite. În calitate de lider global în nutriție și wellness, Herbalife oferă instrumentele necesare – de la suplimente bazate pe știință, la sprijin comunitar și consiliere de specialitate – care îi ajută pe oameni să își atingă potențialul maxim zi de zi.

Aceste instrumente sunt oferite prin distribuitorii independenți Herbalife, care fac o reală diferență prin coaching, motivație și responsabilizare. Fie că cineva își dorește să se simtă mai bine, să alerge un maraton, să își mențină greutatea sau, pur și simplu, să adopte un stil de viață mai sănătos, distribuitorii Herbalife îi susțin pas cu pas, transformând inspirația în acțiune.

Studiul a fost realizat de IPSOS pentru Herbalife, pe un eșantion de 5.000 de persoane din Marea Britanie, Spania, Italia, România și Turcia, între 2 și 20 iunie 2025. Respondenții sunt reprezentativi pentru populația generală cu vârste între 18 și 60 de ani.

Pentru mai multe informații, vizitați www.herbalife.ro 

Despre Herbalife Ltd. Herbalife este o companie de top în domeniul sănătății și al wellness-ului, o comunitate și o platformă globală care transformă viețile oamenilor prin produse nutriționale de calitate și prin oportunitățile oferite distribuitorilor independenți, încă din 1980. Compania oferă produse bazate pe știință în peste 90 de piețe, prin distribuitori antreprenori care asigură coaching personalizat și o comunitate de sprijin, inspirând clienții să adopte un stil de viață mai sănătos, mai activ și mai echilibrat.

Foto: Herbalife

