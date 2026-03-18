Sesiunile de saună: cât timp să stai și cât de des e recomandat

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Sauna este una dintre cele mai simple metode prin care îți poți relaxa corpul și îți poți oferi un moment doar pentru tine. Dar cât timp ar trebui să stai și cât de des e suficient ca să simți efectele? Citește în continuare ca să afli răspunsul.

Sesiunile de saună – recomandările specialistului

Dacă vrei să introduci sauna în rutina ta, primul lucru pe care trebuie să îl știi este pentru cine este potrivită și în ce condiții se folosește. Specialiștii recomandă sauna în special persoanelor active, celor care au un stil de viață stresant sau care vor să își îmbunătățească circulația și recuperarea musculară.

Dacă faci sport sau petreci mult timp în picioare, sesiunile de saună ajută la relaxarea mușchilor și la reducerea tensiunii acumulate. În același timp, dacă ai un job solicitant mental, căldura constantă dintr-o saună te ajută să te deconectezi mai ușor și să reduci nivelul de stres.

Există însă și situații în care trebuie să fii atent. Dacă ai probleme cardiovasculare, tensiune instabilă sau alte afecțiuni cronice, este important să discuți cu un medic înainte. Sauna nu este periculoasă în sine, dar expunerea la temperaturi ridicate poate influența circulația și ritmul cardiac.

Un alt detaliu pe care mulți îl ignoră este pregătirea. Intră în saună hidratat, fără să fii după o masă grea sau după consum de alcool. Dacă ai la îndemână câteva accesorii spa simple, cum ar fi un prosop mare, un suport pentru cap sau o sticlă de apă, experiența va fi mult mai confortabilă.

Diferența dintre tipuri contează și ea. O saună traditionala funcționează la temperaturi mai ridicate (80–100°C), cu aer uscat sau umed, în timp ce o saună infrarosu încălzește corpul mai blând, la temperaturi mai mici (40–60°C), dar pe o durată mai lungă. Alegerea depinde de cât de bine tolerezi căldura și de ce tip de experiență îți dorești.

Cât de des să faci saună și cât să stai?

Cea mai frecventă întrebare când vine vorba de saună: cât e prea mult și cât e prea puțin?

Pentru un începător, regula este să începi treptat. Primele sesiuni ar trebui să dureze între 8 și 12 minute. Nu încerca să stai mai mult doar ca să „fie eficient'. Corpul are nevoie de timp să se adapteze la temperatură.

După câteva ședințe, poți ajunge la 15–20 de minute per sesiune. Dacă utilizezi o saună traditionala, este mai bine să faci 2–3 reprize mai scurte, cu pauze de răcire între ele. Ieși, fă un duș călduț sau rece, apoi intră din nou.

Ca frecvență, de 2–3 ori pe săptămână este suficient pentru majoritatea oamenilor. Dacă deja ești obișnuit cu sauna și îți place, poți ajunge la 4–5 sesiuni pe săptămână, dar fără să forțezi durata.

Trebuie să știi că rezultatele nu apar după prima utilizare. După aproximativ 2–3 săptămâni de utilizare constantă, vei observa că te relaxezi mai ușor și dormi mai bine. După 4–6 săptămâni, mulți oameni spun că simt o diferență în recuperarea musculară și în nivelul general de energie.

Avantajele sesiunilor de saună regulate

Dacă faci saună constant, beneficiile se acumulează în timp.

  • Te relaxezi mai ușor

Căldura dilată vasele de sânge, ceea ce ajută circulația și reduce tensiunea musculară. Practic, corpul intră într-o stare de relaxare profundă, similară cu cea de după un antrenament ușor.

  • Dormi mai bine

După câteva săptămâni de utilizare periodică, vei observa că adormi mai repede și somnul este mai profund. Asta se întâmplă pentru că temperatura corpului scade treptat după saună, iar acest proces semnalează organismului că este momentul de odihnă.

  • Te refaci mai repede după efort

Dacă faci sport, sauna reduce rigiditatea musculară și poate scurta timpul de refacere după efort. Vei simți asta după 2–3 săptămâni de utilizare constantă.

  • Corpul elimină mai ușor toxinele

Nu este un proces „miraculos', dar contribuie la eliminarea toxinelor și la curățarea pielii. După aproximativ o lună, pielea devine mai curată și mai uniformă.

Dacă o folosești corect și constant, sauna devine o rutină simplă ale cărei efecte se simt rapid în viața de zi cu zi.

Sursa foto: Freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC