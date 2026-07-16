Serurile pe bază de apă și rolul peptidelor în hidratarea pielii sensibile

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  de  ELLE
Serurile pe bază de apă și rolul peptidelor în hidratarea pielii sensibile

Ivatherm propune un ser care concentrează beneficiile mai multor produse într-unul singur: Ivatherm Aquafil Hydra Ser hidratant cu peptide și acid hialuronic. Formula pe bază de apă, dezvoltată cu ajutorul medicilor dermatologi în jurul Apei Termale Herculane este special creată pentru pielea sensibilă și deshidratată. 

Discuția despre seruri câștigă teren pe măsură ce consumatoarele înțeleg diferența dintre hidratarea de suprafață și cea de profunzime.

De ce avem nevoie de un ser pe bază de apă

Serul conține o concentrație mai mare de ingrediente active decât o cremă și o textură mult mai lejera, mai fluidă. Pe bază de apă, el livrează ingredientele în profunzime, fără senzație grasă sau lipicioasă, și pregătește pielea pentru crema aplicată în pasul următor. Specialiștii recomandă ordinea de la textura cea mai fluidă spre cea mai bogată, deoarece o cremă bogată, grasă, aplicată prima blochează pătrunderea serului in piele.

Peptide, Acid hialuronic și Aquaphiline

Formula serului combină trei mecanisme complementare. Acidul hialuronic și glicerina atrag și rețin apa, umplu liniile fine și redau suplețea. Complexul de peptide Matrixyl 3000, format din Palmitoyl Tripeptide-1 și Palmitoyl Tetrapeptide-7, semnalează pielii să producă mai mult colagen, elastină și acid hialuronic, susținând fermitatea și elasticitatea. Aquaphyline, ingredientul extras din panseluțe sălbatice, crește sinteza de  Aquaporine și stimulează sinteza naturală de Acid hialuronic, ajutând pielea să se hidrateze din interior.

Produsul nu conține alcool, parabeni și siliconi, are pH fiziologic și o textură ultra-lejeră care se absoarbe rapid. Aceste caracteristici îl fac potrivit mai ales pentru tenul gras deshidratat.

Rezultatele studiului clinic

Eficiența a fost evaluată într-un studiu în vivo pe 20 de femei cu vârste între 22 și 65 de ani, cu piele sensibilă și deshidratată. Hidratarea a crescut cu 58% după doar o oră de la aplicare, după 28 de zile de utilizare, de două ori pe zi, valori masurate cu un Corneometer CM 825.  

95% dintre participantele studiului  au simțit pielea imediat hidratată, 95% și-au recăpătat elasticitatea, toate au observat un aspect mai catifelat al pielii. 

Un singur pas, în locul mai multor produse

Observăm o tendința de simplificare a rutinelor de îngrijire a pielii și folosirea  unui produs în locul a patru sau cinci seruri cu funcții diferite. Aquafil Hydra Ser răspunde acestor nevoi, hidratează, netezește liniile fine și susține elasticitatea, fără să fie nevoie de aplicarea simultană a mai multor produse.

O rutină mai scurtă se respectă mai ușor, iar consecvența contează cel mai mult cand vrem să avem o eficiență vizibilă. 

Ivatherm și logica gamei de hidratare

Serul se integrează în gama Aquafil Hydra, construită pas cu pas în jurul hidratării pielii sensibile. Apa Termală de la Herculane, cu o compoziție unică în lume, bogată în minerale și oligoelemente este calmantă și antiiritantă, ideală pentru pielea sensibila. Pentru consumatoare, mesajul rămâne ancorat în date: un ser care crește hidratarea cu 58% într-o oră! 

Interesul pentru seruri pe bază de apă, non-grase, reflectă o schimbare de obiceiuri în îngrijirea zilnică. Consumatoarele adaugă un pas suplimentar între curățare și cremă, iar formulele testate clinic câștigă încrederea pe care marketingul singur nu o mai produce.

Despre Ivatherm: Ivatherm este primul brand dermato-cosmetic român formulat cu ajutorul medicilor dermatologi, creat pe baza Apei Termale Herculane, cu o compoziție unică în lume. Produsele Ivatherm sunt testate clinic pe pacienți cu piele sensibilă și afecțiuni cutanate. Disponibil în farmacii și pe ivatherm.ro.

Sursă foto: Ivatherm

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