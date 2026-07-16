Reno Girl: cum a fost reactivată nostalgia unei generații printr-un proiect editorial semnat OPPO România x Ringier România

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De la acel sentiment a pornit și Reno Girl, proiectul editorial realizat de OPPO România în colaborare cu Ringier România, cu ocazia lansării noii serii OPPO Reno16. Nu din dorința de a recrea o revistă emblematică, ci de a readuce emoția pe care o ofereau publicațiile adolescenței și de a o adapta cumva limbajului unei generații care astăzi își consumă inspirația pe TikTok, Instagram și YouTube.

Ne-am obișnuit deja cu gândul că telefonul nu mai este doar un device. Este jurnal, aparat foto, cameră video și album de amintiri în același timp. De aceea, Reno Girl transmite ideea că tehnologia poate susține creativitatea și îmbină inspirația editorială cu funcțiile creative ale noii serii OPPO Reno16.

În paginile revistei se regăsesc ghiduri dedicate fotografiei și conținutului video, idei pentru realizarea unor clipuri memorabile la festivaluri, explicații despre funcții precum AI Remix Collage, Popout 2.0, Pop Cam sau Dual-View Video, dar și editoriale de fashion și beauty, recomandări de shopping, quiz-uri, horoscop și povești despre cultura pop, toate integrate într-o ediție specială care amintește de revistele pe care le răsfoiam cu ani în urmă, dar adaptată modului în care consumăm conținut astăzi.

Conceptul creativ a fost inspirat de energia verii și a sezonului festivalurilor, un context în care camera telefonului devine aproape la fel de importantă precum muzica sau oamenii cu care alegi să trăiești acele experiențe de suflet.

Ringier România și OPPO și-au propus, prin acest proiect editorial special, să creeze mai mult decât un material de brand. Reno Girl este o publicație care vorbește pe limba unei noi generații, folosind un format familiar pentru cei care au crescut cu revistele tipărite și reinterpretându-l pentru o lume în care amintirile se construiesc simultan în galerie, pe social media și în viața reală.

De unde a pornit ideea

De la o întrebare: cum vorbești despre un smartphone destinat unei generații care consumă sute de videoclipuri pe zi și pentru care conținutul autentic contează mai mult decât orice reclamă?

Da, în ultimii ani, modul în care descoperim tendințe s-a schimbat complet. Nu mai așteptăm apariția revistei preferate la chioșc, ci facem scroll. Testele de personalitate au fost înlocuite de quiz-uri și filtre, iar recomandările de modă și beauty ajung la noi prin intermediul creatorilor de conținut.

Și totuși, sentimentul a rămas același. Încă ne place să descoperim, să colecționăm inspirație și să găsim povești care ne reprezintă.

Insight

Există o generație care a crescut cu reviste precum Bravo Girl. Pentru mulți, ele reprezentau primul contact cu moda, muzica, cultura pop și testele de personalitate pe care le completau împreună cu prietenii. Astăzi, aceeași nevoie de inspirație există în continuare, doar că s-a mutat în social media. Feed-ul a înlocuit chioșcul de ziare, iar telefonul a devenit spațiul în care se creează și se consumă conținut.

De aici a pornit întrebarea: cum ar arăta Bravo Girl dacă s-ar lansa în 2026?

Cum a prins viață

Ar arăta precum Reno Girl. O revistă creată împreună cu OPPO pentru lansarea noii serii Reno16, inspirată de estetica publicațiilor iconice ale anilor 2000, dar construită în jurul obiceiurilor și intereselor generației de astăzi. Nu o broșură de produs și nici un catalog de specificații, ci o revistă pe care oamenii chiar și-ar dori să o răsfoiască.

Conceptul editorial a fost construit în jurul sezonului festivalurilor, probabil perioada din an în care facem cele mai multe fotografii, cele mai multe videoclipuri și cele mai multe amintiri.

De la outfit-uri și machiaje până la trenduri de pe TikTok, idei de conținut, relații, muzică și cultură pop, fiecare rubrică vorbește despre experiențe reale, nu doar despre produse, alături de ghiduri dedicate creatorilor de conținut și funcțiilor creative disponibile pe OPPO Reno16 Series.

Funcții precum AI Remix Collage, Popout 2.0, Pop Cam, Dual-View Video sau filmarea 4K sunt integrate firesc în experiența editorială, devenind parte din poveștile pe care cititorii le descoperă, nu simple liste de specificații.

Tonul vizual și editorial păstrează energia revistelor adolescentei, dar vorbește despre preocupările unei generații care își documentează viața prin fotografii, videoclipuri și conținut social.

De ce a funcționat

În loc să întrerupă experiența cititorului cu un mesaj comercial, proiectul a creat un spațiu editorial în care produsul are un rol clar. Reno Girl x OPPO România este un proiect editorial construit în jurul unei idei simple: că tehnologia nu ia locul creativității, ci doar îi oferă mai multe moduri de a se exprima.

Foto credit: OPPO România

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