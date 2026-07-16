Începe Electric Castle 2026, ediția care îi aduce pe aceeași scenă pe Teddy Swims, The Cure, twenty one pilots, Chase and Status și Wet Leg

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Electric Castle (EC) 2026 începe, astăzi, iar cea de-a 12-a ediție a festivalului se anunță spectaculoasă în line up și experiențe pregătite de organizatori. Aproape 21.000 de participanți au ales să nu mai aștepte deschiderea „oficială' și au petrecut deja o primă noapte în campingul festivalului.

Sleepover Party a fost, miercuri seara, reuniunea anuală la castel a celor mai dedicați fani dar și revenirea în festival, după 12 ani, a lui Wilkinson, producătorul britanic ce datorează comunității EC o mare parte din popularitatea sa în România.

Cea mai mare parte a festivalierilor va ajunge, astăzi, în Bonțida. Drumul lor până aici a devenit mult mai accesibil mulțumită inițiativei susținute de Banca Transilvania, într-un parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, de a oferi transport gratuit pe toate liniile CTP celor care au brățara de festival. Din oraș și până în festival, participanții pot opta pentru trenuri sau autobuze, prețul unui bilet începând de la 7 lei pentru garniturile CFR și 19 lei pentru EC bus.

Cu peste 200 de artiști pe cele 10 scene ale festivalului, Electric Castle lasă loc pentru toate stilurile muzicale, iar prima zi e exemplu clar că o combinație de rock, punk, hip hop și dubstep e un cocktail perfect pentru distracție. Cele mai așteptate show-uri de joi sunt Balu Brigada, trupa neozeelandeză în accesiune puternică în stilul indie, controversații Kneecap ce jonglează cu mesajele politice pe ritmuri hip hop și Sleaford Mods, dovada vie că stilul punk are mereu resurse pentru a se reinventa. O primă surpriză pregătită de organizatori: Freestylers, artiștii care au adus stilul bass din underground în mainstream vor avea un moment special în show-ul Dub Pistols, urmat, după miezul nopții, de un set propriu pe scena The Beach.

De astăzi și până duminică noaptea, fiecare zi va aduce un alt cap de afiș, o altă poveste și un alt motiv pentru care sute de mii de oameni aleg să revină, an de an, la Bonțida.

Toate informațiile despre program, bilete, surprize pot fi descoperite pe www.electriccastle.ro sau în aplicația oficială a festivalului.

Sursa foto: www.electriccastle.ro

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