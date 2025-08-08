Școala de Vară GPeC 27-31 august: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte

Școala de Vară GPeC 27-31 august: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte

Aflată la a 15-a ediție anuală, Școala de Vară GPeC este singura serie de cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Online din România care îmbină utilul cu plăcutul: workshop-uri și dezbateri pe cele mai actuale subiecte din domeniu, unii dintre cei mai buni speakeri din Digital-ul românesc și 4 zile de networking, team-building și distracție alături de reprezentanții C-Level ai companiilor din domeniu. 

Evenimentul se desfășoară în perioada 27-31 august 2025 la munte, în Moeciu de Sus, prețul biletelor pornind de la 749 EUR + TVA pentru acces la toate cursurile, cazare și mese incluse pentru întreaga perioadă.

Școala de Vară GPeC se adresează tuturor celor direct interesați de E-Commerce și Marketing Digital: magazine online, agenții specializate, retaileri tradiționali care vor să dezvolte componenta online, antreprenori care doresc să pornească un business online, platforme de e-commerce, furnizori de servicii digitale, tool-uri, procesatori de plăți, companii de curierat etc. 

Înscrierile se fac online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/#inscriere  

Un line-up de speakeri excepțional 

Școala de Vară GPeC le aduce participanților 3 zile de cursuri și dezbateri alături de unii dintre cei mai buni specialiști din E-Commerce și Marketing Online: 

  • Felix Pătrășcanu, Co-Founder FAN Courier
  • Orlando Nicoară, Managing Partner eAd
  • Cristian Manafu, Partner Evensys
  • Diana Hader, Senior Country Manager România & Bulgaria ABOUT YOU
  • Anabela Luca, Managing Director adLemonade
  • Diana Coman, Profa de Social Media
  • Robert Tatoi, Founder Play Vertical
  • Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF
  • Tudor Ciumara, Managing Partner Empria

Pe lângă cursuri, Școala de Vară GPeC aduce participanților networking prin activitățile de team-building organizate, plimbare cu biciclete electrice într-un peisaj superb de munte la Șirnea, barbecue, concert folk live cu Marius Matache și multe zâmbete timp de 4 zile alături de cea mai frumoasă comunitate din online. 

Înscrieri până pe 25 august 2025

Taxa de înscriere la Școala de Vară GPeC pornește de la 749 EUR + TVA pentru cazare în regim DOUBLE, All Inclusive. Toate detaliile și înscrierile se regăsesc online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/ 

Foto: GPeC

