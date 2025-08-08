Școala de Vară GPeC 27-31 august: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte

Aflată la a 15-a ediție anuală, Școala de Vară GPeC este singura serie de cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Online din România care îmbină utilul cu plăcutul: workshop-uri și dezbateri pe cele mai actuale subiecte din domeniu, unii dintre cei mai buni speakeri din Digital-ul românesc și 4 zile de networking, team-building și distracție alături de reprezentanții C-Level ai companiilor din domeniu.

Evenimentul se desfășoară în perioada 27-31 august 2025 la munte, în Moeciu de Sus, prețul biletelor pornind de la 749 EUR + TVA pentru acces la toate cursurile, cazare și mese incluse pentru întreaga perioadă.

Școala de Vară GPeC se adresează tuturor celor direct interesați de E-Commerce și Marketing Digital: magazine online, agenții specializate, retaileri tradiționali care vor să dezvolte componenta online, antreprenori care doresc să pornească un business online, platforme de e-commerce, furnizori de servicii digitale, tool-uri, procesatori de plăți, companii de curierat etc.

Înscrierile se fac online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/#inscriere

Un line-up de speakeri excepțional

Școala de Vară GPeC le aduce participanților 3 zile de cursuri și dezbateri alături de unii dintre cei mai buni specialiști din E-Commerce și Marketing Online:

Felix Pătrășcanu, Co-Founder FAN Courier

Orlando Nicoară, Managing Partner eAd

Cristian Manafu, Partner Evensys

Diana Hader, Senior Country Manager România & Bulgaria ABOUT YOU

Anabela Luca, Managing Director adLemonade

Diana Coman, Profa de Social Media

Robert Tatoi, Founder Play Vertical

Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF

Tudor Ciumara, Managing Partner Empria

Pe lângă cursuri, Școala de Vară GPeC aduce participanților networking prin activitățile de team-building organizate, plimbare cu biciclete electrice într-un peisaj superb de munte la Șirnea, barbecue, concert folk live cu Marius Matache și multe zâmbete timp de 4 zile alături de cea mai frumoasă comunitate din online.

Înscrieri până pe 25 august 2025

Taxa de înscriere la Școala de Vară GPeC pornește de la 749 EUR + TVA pentru cazare în regim DOUBLE, All Inclusive. Toate detaliile și înscrierile se regăsesc online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/

Foto: GPeC

