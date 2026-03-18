Rolul farmaciilor moderne în susținerea imunității în perioade solicitante

Muncești zi-lumină, te împarți între task-uri, responsabilități, drumuri, oameni.

Rolul farmaciilor moderne în susținerea imunității în perioade solicitante

Muncești zi-lumină, te împarți între task-uri, responsabilități, drumuri, oameni. Seara, când în sfârșit ajungi pe canapea și încerci să-ți tragi sufletul, deschizi televizorul și ești luat cu asalt de știri care mai de care mai alarmante: război, scumpiri, creșteri de taxe, certuri politice etc. Simți cum energia te părăsește. Îți spui că poate mâine va fi mai bine, dar somnul vine greu, iar dimineața te trezești cu capul greu și senzația că nu ai dormit deloc.

Aceasta este realitatea multora dintre noi. Organismul nostru însă nu e făcut să funcționeze așa, să fie într-o continuă stare de alertă, turat la maximum.

Cum afectează stresul și lipsa somnului sistemul imunitar

Atunci când viața îți testează limitele, imunitatea e prima care simte presiunea. Și asta pentru că mecanismele de apărare nu pot funcționa eficient, câtă vreme stresul risipește resursele organismului. Da, stresul cronic este un mare sabotor al sistemului imunitar. 

Studiile arată că nivelurile crescute de cortizol, asociate stresului prelungit, reduc activitatea celulelor NK (Natural Killer) și a limfocitelor T, esențiale pentru apărarea antivirală, antibacteriană, dar și anticanceroasă. Acestea funcționează complementar: NK sunt „patrulele' care acționează rapid, ca primă linie de apărare, în timp ce limfocitele T oferă un răspuns specific, țintit și cu memorie. Așadar, stresul persistent poate afecta atât imunitatea înnăscută din care fac parte celulele NK, cât și pe cea adaptativă care include limfocitele T, slăbind capacitatea organismului de a face față îmbolnăvirilor.

Somnul insuficient amplifică și mai mult această vulnerabilitate. În timpul somnului, organismul produce citokine implicate în apărarea antiinfecțioasă. Dacă dormi puțin sau prost, producția acestor molecule cu rol critic în funcționarea sistemului imunitar scade. Un studiu publicat în „Physiological Reviews' arată că somnul și imunitatea sunt legate bidirecțional: inflamația afectează somnul, iar somnul deficitar crește inflamația sistemică și reduce eficiența răspunsului imun.

Când cauți sprijin, îl găsești aproape

În perioadele în care stresul și lipsa somnului îți erodează rezistența, e important să nu rămâi descoperit. Cum timpul nu prea mai are răbdare cu noi, pentru tot mai mulți oameni farmacia din apropiere este primul loc în care caută soluții pentru neplăcerile legate de sănătate. Și nu doar pentru a lua un produs, ci și pentru a găsi o explicație și o direcție. Proximitatea chiar contează: o farmacie aflată la câțiva pași de casă sau de birou, cu program extins, înseamnă acces rapid la tratamente, suplimente și, mai ales, la sfatul unui specialist.

Farmaciile moderne, care au o prezență vastă la nivel național și o tradiție solidă, precum Catena, au devenit repere de încredere și datorită acestei apropieri. În plus, în rețele mari, farmaciștii sunt înrolați în programe de formare continuă și evaluați periodic, astfel încât recomandările lor să fie mereu aliniate la cele mai noi informații din domeniul medical. Asta le oferă oamenilor siguranța că pot găsi sprijin competent oriunde s-ar afla. Un alt aspect care contribuie la consolidarea încrederii ține de disponibilitatea și varietatea de produse de calitate, cu trasabilitate și standarde ridicate, criterii esențiale când vine vorba de sănătate. 

Ingredientele care întăresc organismul 

Una dintre cele mai frecvente abordări pentru redresarea imunității în perioadele în care oganismul este suprasolicitat este creșterea consumului de vitamine și minerale, ale căror beneficii sunt bine documentate în literatura de specialitate. 

Printre acestea se numără vitamina C, vitamina D și zincul, un trio care acționează foarte bine împreună pentru susținerea mecanismelor naturale de apărare ale organismului. De aceea, farmaciștii recomandă adesea suplimentele alimentare care le combină într-un mod echilibrat. Un exemplu în acest sens este Naturalis ImunoSuport Ultra, apreciat pentru eficiența formulei cu eliberare prelungită, ce asigură un aport constant pe parcursul zilei.

Vitamina C, antioxidantul care susține celulele imune

Rolul vitaminei C în imunitate este bine documentat, fiind unul dintre cei mai studiați nutrienți la nivel global. Cercetările publicate în „International Journal of Molecular Sciences' arată că acest antioxidant puternic sprijină funcția limfocitelor și a fagocitelor, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și contribuie la formarea colagenului, esențial pentru integritatea vaselor de sânge.

Importanța sa devine și mai evidentă în contextul infecțiilor respiratorii. Un articol din „Frontiers in Immunology' subliniază faptul că aportul adecvat de vitamina C poate reduce durata și severitatea acestor episoade, în special atunci când organismul este expus unui nivel crescut de stres oxidativ. De asemenea, vitamina C contribuie la reducerea oboselii și susține sănătatea psihică, două aspecte esențiale atunci când ritmul vieții devine copleșitor.

Vitamina D, cheia unui răspuns imun echilibrat

Celebră pentru rolul său critic în menținerea sănătății oaselor și a dinților, vitamina D este recunoscută astăzi drept un veritabil modulator al imunității. O analiză publicată de „Oxford Academic' arată că această vitamină influențează activitatea macrofagelor, a celulelor dendritice și a limfocitelor T, contribuind la un răspuns imun eficient.

Efectele sale sunt confirmate și de studii clinice. O cercetare randomizată publicată în „Frontiers in Nutrition' demonstrează că suplimentarea cu vitamina D îmbunătățește parametrii imunologici la adulții sănătoși în vârstă. 

Zincul, necesar pentru a pune în mișcare mecanismele de apărare

Importanța zincului în funcționarea sistemului imunitar este incontestabilă. Implicat în peste 300 de reacții enzimatice, acest oligoelement este indispensabil pentru dezvoltarea și diferențierea celulelor imune, precum și pentru funcționarea lor corectă. De el depinde eficiența răspunsurilor imune înnăscute (neutrofile, macrofage, celule NK), dar și a celor adaptive (limfocite T și B). 

De altfel, o lucrare din „Annual Review of Nutrition' confirmă că deficitul de zinc este asociat cu o susceptibilitate crescută la infecții și cu o funcționare deficitară a răspunsului imun. 

Alegerile bune au întotdeauna la bază date verificate

Când viața te solicită din toate direcțiile, e important să nu uiți că sistemul imunitar are nevoie de un sprijin suplimentar. Stresul, lipsa somnului sau inflamația persistentă pot slăbi mecanismele naturale de apărare ale organismului, iar numeroase studii internaționale arată cât de strânsă este această legătură. În astfel de perioade, accesul la informații corecte este esențial, iar farmaciile moderne îl oferă în mod responsabil. 

În ultimii ani, rolul lor s-a extins firesc: pe lângă eliberarea tratamentelor prescrise, au devenit locuri în care poți primi explicații clare și recomandări adaptate nevoilor tale. O discuție scurtă cu farmacistul te poate ajuta să te lămurești mai repede și să identifici mai ușor formulele construite pe principii bine fundamentate, așa cum este și Naturalis ImunoSuport Ultra.

Prin combinația celor trei micronutrienți esențiali, care acționează pe paliere diferite, completându-se reciproc, acest supliment poate deveni un aliat valoros într-o strategie mai amplă de prevenție și de întărire a organismului.

