Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale

Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale desfășurate pe parcursul lunii august în România.

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  de  ELLE
Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale

Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale desfășurate pe parcursul lunii august în România. O selecție de aspiratoare robot, aspiratoare verticale fără fir și dispozitive pentru curățare umedă și uscată va fi disponibilă la prețuri speciale prin intermediul partenerilor comerciali ai brandului. 

De-a lungul celor 12 ani de activitate, Roborock s-a concentrat pe dezvoltarea unor tehnologii care reduc nevoia de intervenție din partea utilizatorului. Printre acestea se numără navigația inteligentă, recunoașterea obstacolelor, strategiile de curățare adaptate fiecărei încăperi și stațiile multifuncționale capabile să golească automat recipientul de praf, să spele mopurile și să pregătească robotul pentru următoarea sesiune de curățenie.

Produsele Roborock sunt utilizate în prezent în peste 22 de milioane de locuințe din mai mult de 170 de țări și regiuni din întreaga lume. Campaniile promoționale desfășurate pe parcursul lunii august marchează și evoluția brandului de la un producător de roboți de aspirare la un furnizor de soluții inteligente pentru curățarea întregii locuințe.

Până pe 19 august, produsele Roborock sunt disponibile în cadrul campaniei Crazy Days de la eMAG, cu reduceri prin voucher de până la 20% pentru modelele selectate. În aceeași perioadă, anumite produse Roborock sunt incluse și în campania Summer Black Friday de la Altex, cu reduceri de până la 950 de lei.

În perioada promoțională, modelele Roborock selectate sunt disponibile cu reduceri speciale, cu opțiuni pentru toate bugetele, la prețuri cuprinse între 641 de lei și 5.699 de lei. Printre modelele incluse în promoție se numără Saros 20 , ce vine și cu un kit de accesorii cadou, Qrevo Edge 2 Pro, Saros 10R, Qrevo Edge 2, Qrevo Curv 5A1, Qrevo 5AE, Q10 VF+, Q7TF+ și Q7TF.

Roborock Saros 20 este unul dintre modelele flagship ale brandului și se adresează utilizatorilor care caută cel mai ridicat nivel de performanță și automatizare. Oferă o putere de aspirare de până la 36.000 Pa, sistemul avansat StarSight Autonomous System 2.0 pentru navigație și recunoașterea obstacolelor, precum și șasiul AdaptiLift 3.0, conceput pentru a face față pragurilor dificile și covoarelor groase. Stația RockDock automatizează principalele operațiuni de întreținere. Doar la eMAG, produsul vine și cu un cadou special – un kit de accesorii.

Roborock Qrevo Edge 2 Pro este o alternativă premium pentru utilizatorii care își doresc multe dintre tehnologiile întâlnite pe modelele flagship, dar la un preț mai accesibil. Modelul oferă o putere de aspirare de 25.000 Pa, două mopuri rotative care aplică o presiune de până la 12 N, sistemul Dual Anti-Tangle și o versiune îmbunătățită a șasiului AdaptiLift. Stația multifuncțională poate spăla mopurile cu apă încălzită până la 100°C și dispune, de asemenea, de dozare automată a detergentului.

Roborock Saros 10R este un model premium cu profil redus, conceput în special pentru locuințele în care accesul sub mobilier și navigația precisă sunt importante. Folosește StarSight Autonomous System 2.0, un șasiu AdaptiLift capabil să treacă peste praguri de până la 4 cm și sistemul Dual Anti-Tangle, care ajută la reducerea încurcării firelor de păr. Stația multifuncțională 10-în-1 automatizează operațiuni precum spălarea mopurilor cu apă încălzită la 80°C, îndepărtarea automată a mopurilor și încărcarea rapidă.

În cadrul campaniei Summer Black Friday de la Altex, o selecție de produse Roborock este disponibilă la prețuri speciale, cu opțiuni pentru toate bugetele, de la 641 de lei la 5.699 de lei. Printre produsele incluse în promoție se numără Saros 20, Qrevo Edge T, Q10 PFB+, Q10 PFW+, Q7 TF+, Q7TFN, F25 ACE Combo și F25 ACE Pro.

Roborock Qrevo Edge T se adresează utilizatorilor care caută un robot de aspirare performant, cu un nivel ridicat de automatizare, la un preț mai accesibil decât modelele flagship din gama Saros. Acesta oferă o putere de aspirare de 18.500 Pa, sistemul Dual Anti-Tangle, tehnologia FlexiArm pentru o curățare mai eficientă a marginilor și mopuri rotative. Stația Multifunctional Dock 3.0 spală mopurile cu apă încălzită la 75°C, le usucă și golește automat recipientul de praf al robotului.

Roborock F25 ACE Combo este o soluție versatilă de curățare 5-în-1, care combină un aparat de spălare și aspirare umedă și uscată cu un aspirator vertical fără fir și mai multe accesorii pentru diferite suprafețe. Oferă o putere de aspirare de până la 20.000 Pa în modul de curățare umedă și uscată și 25.000 Pa atunci când este utilizat ca aspirator vertical, alături de SlideTech 2.0, dozare automată a detergentului, autocurățare și uscare. Este conceput pentru utilizatorii care caută un singur sistem capabil să acopere majoritatea sarcinilor de curățenie din locuință.

Roborock F25 ACE Pro este un aparat premium pentru curățare umedă și uscată, conceput pentru a îndepărta într-o singură trecere murdăria uscată, lichidele și petele persistente de pe podelele dure. Oferă o putere de aspirare de 25.000 Pa, tehnologia JetFoaming, care folosește spumă densă pentru a desprinde petele, sistemul anti-încurcare JawScrapers și FlatReach 2.0 pentru curățarea sub mobilier. SlideTech 2.0 asistă deplasarea în timpul utilizării, iar stația asigură autocurățarea și uscarea automată.

Fondat în 2014, Roborock a devenit cunoscut inițial pentru roboții săi de aspirare, însă și-a extins treptat portofoliul către mai multe categorii de produse pentru curățarea locuinței. În prezent, gama include sisteme robotizate de aspirare și spălare, aspiratoare verticale fără fir, dispozitive de curățare umedă și uscată și alte soluții inteligente concepute pentru automatizarea sarcinilor de curățenie din casă.

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