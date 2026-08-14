Parfumurile Lattafa, noua obsesie a iubitoarelor de arome intense

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  de  ELLE
Parfumurile Lattafa, noua obsesie a iubitoarelor de arome intense

Există parfumuri pe care le porți discret, aproape ca pe un detaliu invizibil. Și există parfumuri care intră în cameră odată cu tine, rămân pe piele ore întregi și se transformă într-o semnătură personală. În ultimii ani, tot mai multe persoane au început să caute această a doua categorie: arome intense, memorabile, cu personalitate, care nu dispar după primele două ore. Așa au ajuns parfumurile arăbești să fie tot mai prezente în conversațiile despre beauty, stil și lux accesibil.

În acest nou val de interes pentru aromele orientale, parfumurile Lattafa au devenit rapid unele dintre cele mai căutate opțiuni. Brandul este apreciat pentru combinația dintre persistență, note bogate și prețuri mult mai accesibile decât cele ale parfumurilor de nișă clasice. Pentru cine iubește parfumurile dulci, gurmande, florale, vanilate, ambrate sau senzuale, Lattafa oferă exact acel tip de experiență olfactivă care pare mai sofisticată decât prețul de pe etichetă.

Popularitatea lor nu vine doar din zona de social media, deși TikTok și comunitățile de beauty au avut cu siguranță un rol important. Parfumurile Lattafa au devenit virale pentru că răspund unei dorințe foarte clare: aceea de a găsi un parfum care se simte special, dar nu inaccesibil. Într-o perioadă în care multe parfumuri designer au prețuri tot mai mari, iar unele formule par mai lejere decât în trecut, parfumurile arăbești oferă o alternativă seducătoare pentru cei care vor intensitate, siaj și persistență.

Unul dintre motivele pentru care aceste parfumuri atrag atât de mult este modul în care sunt construite. Aromele arăbești nu se tem de note puternice. Vanilia este mai caldă, moscul mai prezent, ambra mai catifelată, iar notele lemnoase sau gurmande au adesea o profunzime care se simte diferit față de parfumurile comerciale obișnuite. Nu este vorba neapărat despre parfumuri grele, ci despre parfumuri care au corp, evoluează pe piele și lasă în urmă o impresie clară.

Pentru multe purtătoare de parfum, acesta este exact detaliul care face diferența. Un parfum nu mai este doar ceva aplicat rapid înainte de a ieși din casă, ci o parte din imaginea personală. Poate completa o ținută minimalistă, poate adăuga senzualitate unui look de seară sau poate transforma o zi obișnuită într-una în care te simți mai aranjată, mai prezentă, mai sigură pe tine. De aceea, parfumurile arăbești feminine au devenit o alegere tot mai căutată de persoanele care vor arome expresive, persistente și diferite de parfumurile mainstream.

Lattafa a devenit un nume important tocmai pentru că oferă varietate. Există parfumuri dulci și gurmande, potrivite pentru gusturile care se îndreaptă spre vanilie, caramel, praline sau fructe coapte. Există variante florale și elegante, mai potrivite pentru zi, birou sau întâlniri în care vrei să miroși rafinat, dar nu copleșitor. Există și parfumuri intense, ambrate sau orientale, care se potrivesc perfect serilor reci, evenimentelor sau momentelor în care vrei ca parfumul tău să fie imposibil de ignorat.

Un alt avantaj este faptul că multe dintre aceste arome se simt mai complexe decât te-ai aștepta. În locul unei singure note dominante, parfumurile Lattafa au adesea o deschidere expresivă, o inimă caldă și o bază persistentă. Pe piele, ele se pot schimba subtil de-a lungul zilei: un început fructat poate deveni mai cremos, o notă florală se poate așeza peste mosc, iar o bază ambrată poate rămâne pe haine până seara. Pentru cine iubește parfumurile care spun o poveste, acest tip de evoluție este parte din farmec.

De aici vine și ideea de „lux accesibil'. Nu pentru că parfumurile arăbești încearcă să imite luxul, ci pentru că oferă o experiență intensă, bogată și memorabilă la un preț mult mai prietenos. Pentru multe persoane, asta înseamnă libertatea de a avea mai multe parfumuri pentru stări diferite, nu doar unul singur păstrat pentru ocazii speciale. Un parfum dulce pentru zilele reci, unul floral pentru primăvară, unul senzual pentru seară și unul mai lejer pentru fiecare zi pot deveni parte din aceeași garderobă olfactivă.

Dacă nu ai mai purtat până acum parfumuri arăbești, cel mai simplu este să alegi în funcție de stilul tău, nu doar după notele listate pe ambalaj. Dacă îți plac parfumurile calde și confortabile, caută note de vanilie, mosc, ambră sau tonka. Dacă preferi aromele mai elegante, mergi spre flori albe, trandafir, fructe fine sau acorduri pudrate. Dacă vrei ceva mai îndrăzneț, notele de oud, lemn, condimente sau rășini pot adăuga acea profunzime orientală care face parfumul să se simtă misterios și sofisticat.

La fel de important este să-i dai parfumului timp. Multe parfumuri arăbești pot avea o deschidere puternică, dar devin mai fine după câteva minute, când se așază pe piele. De aceea, merită testate sau purtate câteva ore înainte să tragi o concluzie. Un parfum care pare intens la început poate deveni cald, cremos și foarte plăcut după ce intră în contact cu pielea. Iar tocmai această transformare este unul dintre motivele pentru care cei care descoperă Lattafa tind să revină la brand.

În final, obsesia pentru Lattafa spune ceva mai larg despre felul în care se schimbă relația cu parfumul. Nu mai este vorba doar despre nume celebre sau sticle luxoase, ci despre experiența reală: cum miroase parfumul pe piele, cât persistă, ce emoție transmite și cât de bine se potrivește cu personalitatea celei care îl poartă. Iar când un parfum reușește să fie intens, memorabil și accesibil în același timp, nu este greu de înțeles de ce ajunge rapid pe lista favoritelor.

Sursa foto: elements.envato.com

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