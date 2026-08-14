Artistry Skin Nutrition lansează două noi măști pentru a reda tenului un aspect sănătos

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Zi de zi, pielea duce o luptă invizibilă. Poluarea, razele UV, lumina albastră și stresul cotidian generează radicali liberi care declanșează stresul oxidativ la nivelul pielii, afectând proteinele structurale precum colagenul și elastina și slăbind bariera sa naturală. În timp, acest proces accelerează apariția semnelor vizibile ale îmbătrânirii, precum pierderea luminozității, aspectul neuniform al tenului și diminuarea elasticității și a nivelului de hidratare.

ARTISTRY, marca premium de îngrijire a pielii și machiaj, distribuită exclusiv prin Amway, răspunde acestei provocări cotidiene prin două noi produse din gama Artistry Skin Nutrition: Masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ și Masca șervețel hidratantă cu Omega+. Fabricate în Coreea și formulate pe baza celor mai avansate cercetări în domeniul științei pielii, aceste măști cu acțiune intensivă conțin ingrediente din plante Nutrilite cu origine trasabilă și compuși activi cu acțiune specifică, transformând îngrijirea tenului într-un ritual simplu și la îndemână, în confortul de acasă, pentru un ten cu aspect sănătos.

Cu formule bogate, oferind beneficii multiple, și aplicate timp de 15–30 minute, măștile gel sau de tip șervețel se mulează perfect pe piele, formând o peliculă delicată, care ajută la intensificarea absorbției ingredientelor esențiale. Un moment scurt și plăcut se transformă astfel într-un gest de îngrijire eficient, cu rezultate vizibile imediat, ușor de integrat în orice rutină de îngrijire a tenului.

Masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ Artistry Skin Nutrition este o mască unică din hidrogel, concepută pentru a conferi pielii un plus instantaneu de luminozitate, chiar de la prima utilizare. Creată prin solidificarea unei formule bogate în antioxidanți sub forma unui hidrogel, textura inovatoare concentrează beneficiile unui întreg flacon de ser și permite eliberarea directă a ingredientelor în piele, devenind tot mai subțire și mai transparentă pe măsură ce se absoarbe. La baza formulei se află un complex bogat, cu peste 20 de antioxidanți, inclusiv ingrediente din plante Nutrilite esențiale, precum extractul de cireșe Acerola, una dintre cele mai bogate surse naturale de vitamina C, alături de extracte de coacăze negre, rozmarin și chia albă. Amplificatorii vitaminei C+, inclusiv parabioticele și un complex de potențare pe bază de plante, contribuie la echilibrarea microbiomului pielii și la susținerea protecției antioxidante a formulei, în timp ce niacinamida 2% uniformizează vizibil nuanța tenului. Rezultatul? Un ritual reconfortant și răcoritor, care lasă tenul vizibil mai luminos, mai uniform și radios chiar de la prima utilizare.

Masca șervețel hidratantă cu Omega+ Artistry Skin Nutrition oferă un plus instantaneu de hidratare într-o singură utilizare, refăcând vizibil nivelul de hidratare chiar și al tenului cu aspect foarte uscat. Folia microcelulară foarte moale, realizată din fibre de bambus, reține o cantitate de esență lăptoasă de până la 10 ori mai mare decât propria sa greutate și se mulează perfect pe piele, formând o peliculă delicată care ajută la menținerea hidratării. Formula este îmbogățită cu un complex de uleiuri Omega ce îmbină acizi grași Omega 3, 6, 7 și 9, inclusiv uleiuri de semințe de chia albă, migdale, luminița-nopții și avocado, care contribuie la refacerea lipidelor esențiale și la întărirea barierei de hidratare a pielii. În completarea acestuia, ingredientele esențiale pentru hidratare, inclusiv un factor natural de hidratare pe bază de plante, obținut din extractul de semințe de năut, un complex hidratant și prebiotice de origine vegetală contribuie la creșterea rezervelor interne de apă ale pielii și la menținerea unui microbiom echilibrat. Rezultatul: un ten vizibil mai neted și mai suplu, însoțit de o senzație de confort care persistă mult timp după aplicare.

Parte din filosofia Artistry Skin Nutrition, masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ și masca șervețel hidratantă cu Omega+ îmbină știința avansată a pielii, ingrediente inspirate de știința nutriției și un moment de răsfăț conștient – pentru ca tu să te bucuri de un ten cu aspect mai sănătos, care radiază de frumusețe după fiecare aplicare.

Foto: Artistry Skin Nutrition

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