S-a deschis cu un eveniment cool un nou restaurant Noodle Pack în București. Selly, Mira și alți artiști au adunat în jurul lor sute de tineri.￼

Seria evenimentelor fresh ale verii a continuat în prima săptămână din iunie cu o deschidere grandioasă, odată cu lansarea pe piață a unui nou restaurant Noodle Pack, în Piața Romană, situat pe Bulevardul Gheorghe Magheru.

Pe 7 iunie, începând cu ora 15:00, a avut loc Grand Opening-ul unui nou restaurant al celebrei rețele care livrează în pack-uri atractive preparate ce au la bază noodles, în diferite combinații de carne sau veggie, la care se adăugă sosurile proprii. Locația se poate lăuda cu un concept fresh și urban, care aduce un spectacol vizual clienților, dar și trecătorilor. Gazda evenimentului, Selly, a făcut spectacol în fața invitaților, iar artiștii Mira și Tobi Ibitoye au întreținut atmosfera cu super concerte live.

Selly, Mira, Bibi, Maria Zvîncă și Luca Hic au fost invitații speciali și au creat o atmosferă unică pentru toți tinerii prezenți, iar Raluca Bădulescu, Andreea Bănică, Betty Blue, Marcel Pavel, Emi și Cucu de la Noaptea Târziu, Anisia Gafton, Elena Ionescu, Sensy, Roxana Nemeș, Kamara, Emily Burghelea sunt doar o parte dintre persoanele publice prezente, care au luat parte la evenimentul de lansare al noii locații Noodle Pack.

Reţeaua de restaurante Noodle Pack mai adaugă o nouă locație pe listă! De astăzi, în Piața Romană ai ocazia să te aventurezi într-o experiență culinară apetisantă, ce îți va desfăta papilele gustative cu rețete originale.

Numeroase persoane au participat la inaugurarea noului restaurant deschis aproape de centrul Capitalei, în inima tinerilor și studenților, dornici să deguste din pack-urile de noodles/orez, cu legume sau cu carne proaspată și sosuri făcute in house, practic un amalgam de arome desăvârșite. Deschiderea restaurantului a adus invitaților și premii surpriză! În cadrul evenimentului s-a desfășurat și un concurs special, care a oferit participanților premii în valoare de peste 3.000 euro, precum: o boxa portabilă JBL PULSE 4, căști Over-Ear Beats by Dr. Dre Studio3 Wireless, smartwatch GARMIN Venu 2 Plus, o cameră video GoPro HERO10 Black, acumulatoare externe Romoss Zeus 40000 mAh, dar și carduri de consumație în rețeaua de restaurante Noodle Pack. ‘Ne bucurăm de prezența într-un număr așa de mare și dorim pe această cale să mulțumim prietenilor, echipei și tuturor celor care au fost alături de noi. Urmează multe, multe surprize și deschideri de noi locații în Europa, ne-au relatat Samuel Hanuseac și Tișea Daniel, administratorii Noodle Pack.

Concursul s-a desfășurat fizic, în noua locație din Piața Romană. Premiile s-au acordat prin tragere la sorți dintre participanții care au îndeplinit condițiile de participare. Concursul a fost organizat de Noodle Pack România, în colaborare cu Selly.

Având peste 30 de restaurante, in jur de 350 de angajați si o cifră de afaceri de peste 11,6 milioane euro, rețeaua Noodle Pack a devenit recunoscută la nivel național și este în continuă expansiune, urmând să se extindă cu restaurante proprii și în afara țării.

