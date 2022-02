Recalificarea în IT – cum să-ți alegi un job de viitor

Acest proces se poate realiza fie în cadrul aceleiași companii, fie între două sau mai multe corporații. În principal, oamenii aleg să-și schimbe calificarea datorită condițiilor de la locul de muncă (climatul, colegii, salariul etc.).

Se pare că job-urile în domeniul IT au căpătat din ce în ce mai multă atenție din partea celor care vor o recalificare. În același timp, există o cerere extraordinară de programatori, ingineri și alte specializări din domeniu. Pentru a putea prospera pe piață, fiecare firmă are nevoie de crearea și optimizarea unei pagini web, de magazin online și de automatizare. Și cine sunt cei care se ocupă de toate aceste necesități? Da, IT-iștii. New Tech Academy formează, prin cursurile puse la dispoziție, IT-iști pregătiți pentru a oferi cele mai bune servicii. Nu-i așa că sună interesant? Hai să descoperim mai multe motive pentru care poți considera o carieră în acest domeniu.

Este o meserie bazată pe meritocrație

Foarte multe companii, din diferite domenii, fac angajări pe baza factorilor precum experiența de muncă sau vârsta.. În IT nu există această problemă, deoarece ești angajat pe baza cunoștințelor și meritelor. Fiecare proiect este diferit și necesită anumite informații, iar dacă tu știi să îndeplinești acel job atunci este ca și al tău. În plus, cel mai probabil vei găsi în cadrul companiei oameni tineri, pasionați de tehnologie, care împart aceleași valori meritocratice.

Vei fi înconjurat de optimism

Există, pur și simplu, ceva în această industrie a dezvoltării continue și rapide care te face să emani optimism. Fiecare proiect trecut cu brio, fiecare bucată de puzzle lipită și modificată te fac să crezi cu adevărat în ceea ce faci. De asemenea, în IT majoritatea oamenilor lucrează pentru a crea ceva măreț, pentru a schimba lumea sau pentru a oferi un trai mai bun. Toate aceste calități ale oamenilor din industria tech însumează un optimism extraordinar, care încălzește climatul organizațional.

Program flexibil

Astăzi, majoritatea companiilor care fac angajări în domeniul IT oferă un program flexibil angajaților. Avem beneficii atât de o parte, cât și de cealaltă. În primul rând, lucrezi când vrei și cât vrei, atâta timp cât proiectele sunt livrate la timp. În cazul firmelor, acestea se bucură de un mai bun randament al angajaților, lăsându-l pe fiecare să-și creeze singur cele mai bune condiții de lucru.

Înveți constant

Spre deosebire de alte meserii, unde trebuie să înveți un algoritm și să-l aplici la nesfârșit, IT-ul este mai…sofisticat. Tehnologia se modifică de la an la an. Niciodată nu poți acumula toate cunoștințele în acest domeniu. Asta înseamnă, mai concret, că vei da peste foarte multe roluri și proiecte din care vei avea mereu ceva de învățat. Vei căpăta, astfel, noi skill-uri care vor merge mână-n mână cu ceea ce faci la proiectele obișnuite.

Ei bine, se pare că ți-am stârnit interesul! Alege unul dintre cele mai bune cursuri de programare online și fă primii pași către o carieră în IT.

