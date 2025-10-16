Poluarea, dușmanul garderobei tale

Poluarea, dușmanul garderobei tale

Trăim în orașe care respiră în același ritm alert ca noi, pline de viață, dar și de praf, fum și particule poluante invizibile. Aerul poluat nu se vede, însă se simte pe piele, în păr, dar și pe hainele noastre. 

În timp, praful fin și poluarea pătrund în fibre, estompând culorile și distrugând textura. Iar viața grăbită de azi, în care timpul se măsoară în emailuri și întâlniri, nu lasă de fiecare dată timp pentru o rutină profundă de curățare a hainelor. În același timp, spălările frecvente îndelungate, la temperaturi ridicate, înseamnă un consum uriaș de apă și energie. De aceea, oamenii aleg să își reconfigureaze obiceiurile: aleg soluții rapide, inteligente și prietenoase cu mediul. Un studiu realizat de Reveal Marketing Research împreună cu Unilever România arată că peste jumătate dintre români folosesc deja programele scurte de spălare, nu doar pentru eficiență, ci și din grijă pentru planetă.

Tehnologia e acum integrată în soluțiile la problemele cotidiene și vine în sprijinul acestui stil de viață mai conștient. Dero Pro Express, creat în laboratoarele Unilever, curăță în profunzime chiar și în apă rece, eliminând praful invizibil și mirosurile în doar 15 minute. Formula sa cu enzime active protejează fibrele, culorile și textura oferind rezultate impecabile cu un consum redus de resurse.

Pentru zilele agitate în trafic, în care vrei un parfum discret și elegant, Dero Activ e aliatul potrivit. După o zi intensă în aerul poluat din zonele aglomerate ale orașului, Dero Fresh redă senzația prospețime, pentru ca tu să-ți recapeți energia. Iar pentru hainele colorate care îți definesc stilul și personalitatea, Dero Color protejează intensitatea nuanțelor, chiar și după spălări repetate. Pentru femeile care trăiesc în ritmul orașului, curățenia nu mai e doar o chestiune de rutină, e un gest de echilibru între frumusețe, timp și responsabilitate.

Aproximativ 70% din murdarie este invizibila, constand in poluare, praf, transpiratie, sau piele moarta. Dar alegerile noastre, pentru haine, pentru planetă, pentru noi, se văd și vor avea un impact pentru un viitor mai curat și responsabil.

