Pași pe care trebuie să-i includeți în rutina de îngrijire a pielii dacă vă doriți un ten curat, sănătos și cu un aspect mai tânăr

După o zi lungă petrecută fie la birou, fie în aer liber, primul lucru de care are nevoie pielea noastră este o demachiere corectă. Pe parcursul unei zile, pielea acumulează sebum, transpirație, celule moarte, praf și reziduuri de la machiaj. La finalul zilei, începeți rutina de îngrijire a pielii prin îndepărtarea machiajului și a particulelor acumulate pe ten folosind o soluție de demachiere, cum ar fi apa micelară sau un ulei demachiant. Micelele vor îndepărta machiajul, praful și sebumul, fără să vă agreseze pielea. Ulterior, pentru o demachiere corectă, este necesar să aplicați o spumă sau un gel de curățare potrivit tipului de ten pentru a curăța pielea în profunzime și pentru a vă asigura că porii sunt complet eliberați de impurități.

Exfoliați-vă pielea

Utilizarea unui produs de exfoliere este recomandată o dată sau de două ori pe săptămână după curățarea pielii. Este deosebit de important să ne exfoliem pielea pe timpul verii, când ne luptăm în mod constant cu un exces de sebum, transpirație, cu impuritățile din mediul extern și când purtăm cremă cu SPF zilnic.

Folosiți un ser destinat nevoilor tenului

Includeți în rutina de seară de îngrijire a pielii un ser topic cu vitamina C pentru a vă proteja și repara pielea după ce s-a confruntat o zi întreagă cu factorii de stres din mediu, printre care praful, poluarea și razele nocive ale soarelui. Vitamina C este un antioxidant puternic care neutralizează radicalii liberi, aceștia deteriorând proteinele şi lipidele din piele și provocând leziuni celulare. Vitamina C stimulează, de asemenea, producția de colagen, iar utilizarea pe termen lung poate îmbunătăți elasticitatea și luminozitatea pielii. În magazinul online Blively veți putea explora o gamă extinsă de seruri cu vitamina C de la branduri coreene de top.

Nu uitaţi de SPF

Rutina de zi poate include mai mulţi paşi, în funcţie de nevoile tenului şi de preferinţe. Îngrijirea tenului pe timpul zilei începe cu spălarea feţei folosind un gel sau o spumă de curăţare, după care puteţi aplica un toner pentru faţă. Crema hidratantă potrivită tipului de ten nu trebuie să lipsească din rutina de dimineaţă. Aşadar, alegeţi o cremă mai lejeră pe bază de apă pentru un ten gras sau mixt şi o cremă hidratantă cu o textură mai densă pentru tenul uscat sau normal sau o cremă pentru ten sensibil dacă este cazul. Ulterior, puteţi aplica un ser destinat nevoilor tenului şi, pentru pasul final, utilizaţi creamă cu SPF în cantitate corespunzătoare. Crema cu SPF trebuie reaplicată pe parcursul zilei, iar dacă obişnuiţi să vă machiaţi, ar trebui să optaţi şi pentru un spray cu SPF care poate fi aplicat cu uşurinţă peste machiaj. Pe timpul verii este ideal să folosiţi cremă cu factor de protecţie solară 50.

