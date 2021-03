Însă, pentru ca fructele de mare să-și păstreze intacte proprietățile nutriționale, textura și gustul specifice, ele trebuie păstrate în condiții optime, la frigider sau la congelator. Iată câteva sfaturi utile de care poți ține cont:

Pe ce raft al frigiderului se păstrează fructele de mare?

Tocmai ce ai cumpărat fructe de mare proaspete? Așează-le în frigider, pe raftul de jos. În această zonă a combinei frigorifice se înregistrează cea mai joasă temperatură, de aceea este locul potrivit pentru fructele de mare. Tot aici poți depozita și sticlele cu lapte, ouăle, sau carnea crudă. Dacă ai achiziționat fructe de mare din categoria semipreparatelor (să spunem, inele de calamar sau creveți pane), pe care ai de gând să le pregătești curând, poziționează-le pe unul dintre rafturile mediane ale frigiderului.

Cât timp poți păstra la frigider fructele de mare?

La fel ca multe alte alimente, fructele de mare nu pot fi păstrate în frigider mai mult de 1-2 zile. Așadar, dacă nu dorești să le consumi în scurt timp, cel mai bine este să le congelezi. Ține cont de faptul că atunci când acestea sunt puse în frigider, temperatura setată nu poate fi mai mare de 4 – 4,4 grade Celsius.

Pe lângă sfaturile pe care ți le-am oferit în acest articol, pentru a depozita corect fructele de mare în frigider și în congelator, parcurge cu atenție recomandările producătorului care se regăsesc pe eticheta produselor.

Cum păstrezi la congelator fructele de mare?

Înainte de a pune în congelator fructele de mare, asigură-te că punga în care sunt ambalate nu are fisuri. Dacă aceasta are orificii prin care se poate scurge apa și sucul fructelor de mare este indicat să înfășori alimentele într-o folie de aluminiu sau în folie de plastic. În acest mod, eviți murdărirea congelatorului, contaminarea celorlalte preparate care se află acolo și, în plus, vei favoriza păstrarea aromei și umidității optime a fructelor de mare.

Cum depozitezi fructele de mare vii?

Fructele de mare nu trăiesc în apa proaspătă și, prin urmare, nu vor supraviețui în ea (este și cazul homarilor). Evită depozitarea acestora în recipiente cu apă de la robinet, deoarece ai toate șansele să alterezi carnea acestora și să-i ucizi. Apelează, în schimb, la următorul truc: folosește prosoape de hârtie umede pe care să le așezi în vasul în care vei pune mai apoi fructele de mare.

Fructele de mare fac parte din categoria alimentelor perisabile, de aceea ele se pot altera ușor dacă nu sunt stocate corespunzător. Știai că, atunci când se află în afara frigiderului și nu condițiile necesare de păstrare, fructele de mare devin necomestibile în mai puțin de două ore? Ia în considerare sfaturile noastre și păstrează-le, proaspete sau congelate, în condiții de siguranță.

