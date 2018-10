Esti convins ca animalul tau de companie merita tot ce este mai bun. Incepand de la o hrana sanatoasa, pana la articole de deparazitare si accesorii, astazi pot fi achizitionate toate fara prea mult efort si de la un petshop online. Cum recunosti insa un petshop online de calitate? Simplu: verifica cu atentie produsele pe care le ofera la vanzare, pretul lor si tine cont de parerile celor care au cumparat deja de la respectivul petshop online si au lasat recenzii.

Cum alegeti stilul zgarzii

Va recomandam sa incepeti prin alegerea stilului zgarzii, avand de ales dintr-o varietate de zgarzi pentru caini. Pentru asta trebuie sa te hotarasti pentru ce vei folosi zgarda. O sa o folosesti pentru uzul zilnic, pentru dresaj sau pentru a plimba cainele?

1. Zgarda cu catarama clasica

Acest tip de zgarda este prevazuta cu o catarama clasica, precum cea de la cureaua de pantaloni, care se regleaza cu ajutorul gaurilor. Acest stil de catarama functioneaza bine pentru cainii care poarta zgarda tot timpul, deoarece aceste catarame sunt mai greu de desfacut. Astfel de catarame sunt intanite la zgarzile din piele.

Zgarda cu catarama cu deschidere rapida

Acest tip de zgarda este prevazuta cu o catarama din plastic sau metal, din doua bucati care se imbina una in alta. Este genul de catarama intalnita deseori la ghiozdane si resacuri. Gratie acestei catarame, zgarda va putea fi deschisa foarte usor atunci cand e nevoie. O astfel de zgarda este potrivita atunci cand obisnuiesti sa transporti frecvent cainele si trebuie sa il eliberezi rapid de zgarda.

Zgarda cu inel in centru

Un alt tip de zgarda pe care o puteti gasi intr-un petshop online este zgarda formata din doua bucati identice, piele sau material textil, imbinate printr-un inel metalic. De asemenea, aceasta zgarda este prevazuta cu o catarama. Ea este potrivita pentru cainii de vanatoare care se plimba mai mult. Rolul inelului metalic de la jumatatea zgarzii are rolul sa ofere un punct suplimentar de pivotare. In acest fel, daca cainele isi agata zgarda de o ramura sau intr-o piatra, zgarda va fi mai mobila si nu va a exista riscul sa stranguleze cainele.

Zgarda martingale

Este o zgarda din nylon sau material textil, care prezinta la capete un sistem strangulant din lant metalic. Aparent strangulanta, acest tip de zgarda este foarte comoda si se recomanda cainilor care au nevoie de dresaj sau care nu sunt obisnuiti sa mearga in lesa. In momentul in care cainele bruscheaza aceasta zgarda se strange si provoaca cainelui un disconfort.

Hamuri

Chiar daca din punct de vedere tehnic nu este chiar o zgarda, hamul pentru caini este o optiune pe care merita sa o iei in calcul. Daca aveti un caine puternic sau unul care are un gat mai delicat, un ham este o alternativa excelenta pentru mersul pe jos.

