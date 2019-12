Brandul UGG produce incaltaminte unisex, avand originile in Australia, Noua Zeelanda. De obicei, cizmele sunt confectionate din piele de oaie cu doua fete: cea cu blanita pe interior, cea din piele de culoare neutra pe exterior si o talpa sintetica. Initial, incaltamintea UGG era purtata de catre surferi pentru a le tine de cald dupa ce ieseau din apa rece, iar in anii ’70 a ajuns si la surferii din America si Marea Britanie. Cizmele din piele de oaie au devenit un trend in Statele Unite la sfarsitul anilor ’90, iar dupa 2000 au acaparat intreaga lume. Comode si moderne, cizmele UGG s-au impus in ultimii ani ca accesorii vestimentare must-have prin stilul casual-relaxat si utilitatea in zonele cu clima mai racoroasa. Daca esti inca in dubii in privinta achizitionarii unei perechi de UGG, iata cateva motive pentru care ai nevoie de o pereche de UGG si, nu-ti face griji, gasesti cea mai noua colectie UGG online pe SportCouture.ro :

Confortul – nu este nicio noutate, toata lumea stie ca UGG este in topul celor mai confortabile modele de incaltaminte prin design-ul caracteristic si materialul din care se confectioneaza. Si da, materialul chiar face diferenta in cazul asta! Nefiind un material rigid, cizma se muleaza pe picior si il captuseste intr-un strat calduros, pastrandu-si in acelasi timp flexibilitatea si elasticitatea.

Diversitatea– nu, o cizma UGG nu inseamna ca e doar o cizma, contrar preconceptiei ca exista un singur model de cizme UGG si doar pe alea le poti purta. De fapt, acel model pe care il stim cu totii este doar modelul clasic/iconic al brandului, asa cum fiecare brand are un model iconic, insa brandul aduce atata varietate in modele, incat e pacat sa nu exploram toate alternativele: cu pufi, pini, sireturi, funde, sclipici, fermoar, pietre, capse sau orice ne mai poate trece prin cap (sa nici nu pomenim de culori!), exista un UGG pentru fiecare.

Toate vedetele le poarta! – de la Gigi Hadid pana la Jennifer Lopez, de la Rosie Huntington-Whiteley pana la Olivia Culpo, majoritatea celebritatilor care au un cuvant de spus in lumea trendurilor au fost vazute macar o data cu UGG-uri in picioare. Daca vedetele care au devenit un fashion icon poarta UGG, cu siguranta vorbim de un trend global cu potential si motive bine intemeiate.

UGG completeaza un outfit all black! – cu all black e greu sa dai gres, dar te-ai gandit ca poate fi boring fara o piesa statement? O pereche de cizme UGG ii vor schimba complet alura si il vor face sa arate nu doar impecabil, ci si complet.

P.S: asigura-te ca cizmele nu sunt negre intr-un outfit all black!

Nudes Trend– in materie de trenduri, putem spune ca traim cea mai frumoasa era, pentru ca trendul tonurilor pamantii si nuantelor de nud sunt in plin sezon si nu e nimic mai linistitor decat un outfit complet nude. Joaca-te cu familia de nuante si adauga o pereche de UGG-uri in final. Sau poti incepe de la UGG-uri? Oricum ai prefera naturaletea si puritatea brandului sunt reprezentate perfect de culoarea predominanta.

Pentru a ramane la curent cu toate noutatile Sport/Couture, urmareste-ne pe Instagram: @sport_couture .

Articol realizat de Andreea Miclăuș

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro