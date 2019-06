Când vine vorba de vară, auzim din ce în ce mai des povestindu-se despre „vacanța perfectă', exercițiile cele mai eficiente pentru un „beach-body' de invidiat sau cele mai noi metode de bronzare rapidă. Dar mai mult decât atât, vara este despre tine! Așadar, vara asta, uită de normele învechite de frumusețe și dă cancel vacanței pe care o tot faci în fiecare an, căci a venit momentul să îți promiți mai mult decât perfectul. Vorbesc, desigur, despre momentul în care îți promiți să devii cea mai bună și încrezătoare variantă a ta de până acum.

Pe scurt, am făcut un scurt research pentru tine și îți spunem care sunt tendințele verii în materie de vacanțe, bucătărie, self-care sau tech, dar și de ce ar trebui să îți propui să fii mai conșientă de mediul în care trăim. Pentru că, da, e cool să îți pese de cei din jur.

Promite-ți să vizitezi un loc nou, în fiecare vară

Sigur că multe dintre noi preferă, din obișnuință sau comoditate, să-și facă concediul în fiecare an în aceeași locație. Și, da, dacă vorbim de plajele virgine spaniole sau despre riviera franceză, e de înțeles de ce ai vrea să te întorci an de an. Dar cum rămâne, atunci, cu restul teritoriilor neexplorate, care promit să le farmece până și pe cele mai sceptice dintre noi? Trendurile actuale arată că, mai mult decât frumusețea peisajelor, experiențele unice sunt cele la mare căutare în 2019 – așadar promite-ți să optezi măcar o dată pe an pentru o vacanță atipică. Sugestia noastră? O cultură orientală sau un retreat de yoga în inima Asiei!

Promite-ți să experimentezi în domeniul culinar

Avocado, quinoa, kale sau sparanghel? Nu cred că e cazul să îți mai enumerăm beneficiile acestor super-alimente, însă știai că la nivel global există deja o tendință clară spre mâncarea cât mai sănătoasă? Și mai bine de atât, mâncarea despre care îți vorbesc nu trebuie să fie plictisitoare! În 2019, sunt în vogă algele, varza asiatică kimchi, berile artizanale, dar și bucătăriile exotice – gândește-te la Sri Lanka sau Burma -, care fac uz de legume în fiecare rețetă.

Promite-ți să go green!

Dacă tot am vorbit de verdețuri, de ce să nu go green până la capăt? Nu mai e niciun secret faptul că trendurile actuale sunt cele care țin cont de mediul înconjurător – fie că vorbim despre reciclare, veganism, mașini electrice sau aplicații care promit să îți calculeze amprenta de carbon. Promite-ți, deci, ca în 2019 să schimbi sacoșa de plastic pe cea de pânză (care, să fim serioși, este un real look atunci când ieși la cumpărături), să lași mașina mai des în parcare și să alegi optezi pentru produse de make-up ce nu fac exces de ambalaje pretențioase din plastic.

Promite-ți să descoperi cele mai noi tehnologii

Tehnologia e prietena noastră – și asta nu o spunem doar noi, ci și trendurile globale care indică un interes din ce în ce mai mare față de tot ceea ce înseamnă noi tehnologii. Și nici nu e de mirare, dacă ne gândim la avansurile și descoperirile din ultimii ani.

Promite-ți să te pui pe primul loc

Da, ai citit bine. E timpul să înveți să te pui pe tine pe primul loc, că nu degeaba self-care-ul a ajuns acum la rang de industrie. Bea mai multă apă, apucă-te de hobby-ul pe care ți-ai dorit dintotdeauna să îl practici, aplică cremă cu protecție SPF indiferent că e soare afară sau nu și, cel mai important, fă-ți puțin timp pentru tine și gândurile tale. Chiar dacă pare egoist, grija față de sine stă la baza tuturor celorlalte relații pe care le ai cu cei din jur. Așadar, promite-ți să te pui pe tine pe primul loc, iar ceilalți vor avea doar de câștigat.

