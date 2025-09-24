OONA Kids: haine cu poveste pentru copiii de azi și de mâine

OONA Kids: haine cu poveste pentru copiii de azi și de mâine

Totul a pornit dintr-o întrebare simplă: cum îi îmbrăcăm pe copii atunci când vrem să le fie bine, să se simtă liberi și în largul lor? Din dorința de a crea piese frumoase, dar și practice, cu grijă pentru pielea lor delicată și pentru lumea în care vor crește, a prins viață OONA Kids – un brand local, crescut cu drag în România, care lucrează în serii mici, atent gândite.

Magia lânii merinos

Dacă ar exista un material care să spună povestea copilăriei, acela ar fi lâna merinos. Moale, respirabilă și inteligentă – încălzește iarna, răcorește vara și nu irită pielea. În plus, e rezistentă și suficient de prietenoasă încât să facă față alergărilor prin parc, drumurilor cu bicicleta sau momentelor de joacă nesfârșită. Pentru părinți, alegerea lânii merinos înseamnă mai mult decât confort: e siguranța unei fibre naturale, sănătoase și cu amprentă redusă asupra mediului. Nu întâmplător, ea este materialul-vedetă al colecțiilor OONA – un aliat de încredere pentru o copilărie trăită din plin, indiferent de anotimp.

Haine care lasă copiii să fie copii

Părinții caută haine care să fie mai mult decât frumoase – să fie sigure, confortabile și să reziste în timp. La OONA, toate piesele sunt croite simplu, dar cu inteligență, pentru libertate de mișcare și zile pline de aventuri. Folosim doar materiale naturale – lână merinos, bumbac organic, vâscoză – iar fiecare etapă de lucru are loc local, în ateliere mici din România, cu respect pentru meșteșug și detaliu.

Fiind și eu mamă, am vrut să creez haine care să îi lase pe copii să fie copii. Haine care să îi însoțească în joacă, dar și în momentele speciale. OONA este despre libertate, confort și frumusețea copilăriei trăite din plin', spune Violeta Dumitriu, fondatoarea brandului. Dincolo de o etichetă de modă, OONA este un proiect de suflet, crescut din experiența și nevoile reale ale unei mame.

Între nostalgie și viitor

OONA vorbește despre copiii de astăzi, dar și despre copilăria de ieri. Pentru că părinții regăsesc în hăinuțele celor mici fragmente din propriile amintiri. Și pentru că, dincolo de nostalgie, există și responsabilitatea pentru ceea ce lăsăm mai departe. De aceea, fiecare piesă OONA nu este doar îmbrăcăminte, ci o mică parte dintr-o lume mai atentă, mai curată și mai frumoasă.

Colecțiile OONA sunt create pentru cei care aleg conștient. Pentru părinți care știu că stilul, confortul și responsabilitatea pot merge mână în mână. Și care își doresc ca hăinuțele copiilor lor să spună o poveste – una pe care o vor purta cu bucurie azi și pe care o vor păstra în amintiri mâine.

Foto: OONA Kids

Cardiganul Nostalgia vine cu acel aer nostalgic al puloverelor croșetate de bunicile noastre pe timpul iernii, la gura sobei, când toată suflarea se odihnea și își aduna seva pentru primăvară.

Iar ca un arc peste timp, culorile vibrante și moliciunea lânii merino fac acest cardigan numai bun de scos la joacă.

Foto: OONA Kids

Cardiganul Jacquard: Mergeți undeva și nu știi cum se poate schimba vremea subit? Sau poate pentru zilele însorite și serile răcoroase. Acest cardigan este tocmai bun să fie la îndemână. Util & chic – magic combo!

Foto: OONA Kids

Rochița Iris pare desprinsă dintr-o poveste cu flori de primăvară și joacă în aer liber. Croiala lejeră, fluidă, o face perfectă pentru fetițele care iubesc libertatea de mișcare, iar textura moale, plină de finețe, oferă confort pe tot parcursul zilei.

Detaliile discrete și eleganța nuanțelor aduc o notă poetică – e genul de rochiță care atrage zâmbete și complimente, fără să caute atenția.

Fie că e purtată la o petrecere în grădină sau la o plimbare de seară, Iris rămâne o alegere plină de grație, dar ancorată în confortul real al copilăriei.

Foto: OONA Kids

Coming soon – Vesta Army din lână merinos extra-fină îmbină ludicul cu funcționalul: croială lejeră, cu nasturi din lemn și detaliu grafic în nuanțe vibrante de verde, pentru un aer jucăuș și plin de energie. Țesută local, în serii mici, vesta poartă amprenta Oona Kids, piese create să însoțească copilăria în libertate, cu stil și naturalețe.

Foto: OONA Kids

Setul Noah este definiția simplității rafinate: pulover și pantaloni din lână merinos extra-fină, croite pentru libertate de mișcare și un confort desăvârșit. Textura moale, respirabilă și delicată cu pielea transformă fiecare zi într-o joacă fără griji, iar designul minimalist îl face potrivit atât pentru momentele de acasă, cât și pentru ocaziile speciale. Creat local, în serii mici, setul Noah poartă amprenta Oona Kids, haine care lasă copilăria să fie trăită din plin.

Website: www.oonakids.ro

Instagram: @oonakids.ro

Foto: OONA kids

