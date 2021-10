One Night Gallery și Leo Burnett lansează XR Month, festivalul prin care publicul va redescoperi Bucureștiul în realitate augmentată

București – 30 septembrie 2021 – Între 30 septembrie și 30 octombrie, în București, are loc XR Month, un proiect conceput de One Night Gallery, dezvoltat alături de Leo Burnett România și prezentat împreună cu George. Primul Banking Inteligent. Timp de o lună, prin filtrele AR publicate pe pagina Instagram @xrmonth și lucrările digitale create de 40 de artiști, centrul orașului devine o expoziție interactivă in aer liber.

Traseul XR Month unește 36 de locuri emblematice din centrul orașului, precum Arcul de Triumf, Muzeul Grigore Antipa, Teatrul Odeon, Casa Mița Biciclista, Palatul Oscar Maugsch, Goethe Institut sau Institutul Francez ce vor fi augmentate prin aplicatia Instagram. Publicul poate accesa conținutul cu telefonul mobil propriu care trebuie să aibă o conexiune bună la internet și aplicația Instagram instalată.

Obiectivele proiectului sunt potențarea patrimoniului prin mijloacele noilor tehnologii, transformarea spațiului public în suport pentru artă, explorarea creativă a orașului și crearea unui context interdisciplinar între artiști și dezvoltatori de new media.

Astfel, 40 de artiști vizuali și de new media art au contribuit la realizarea a 48 de filtre de AR special pentru XR Month concepute pentru a transforma experiența pietonală într-una artistică.

Conținutul creat se împarte în trei categorii principale:

– unele dintre cele mai cunoscute clădiri devin canvas digital pentru artiști de new media art;

– 20 de ilustrații primesc un layer animat în AR;

– lucrări digitale sub forma unor filtre 3D, pentru o nouă interacțiune cu spațiul orașului. Aceasta categorie este prezentată de Pepsi.

Portalurile AR de la categoriile Augmented Heritage si Freestyle au fost dezvoltate cu suportul Augmented Space Agency și a echipei tehnice One Night Gallery, iar animațiile create pentru augmentarea ilustratiilor de la Open Gallery sunt semnate de Color Studio.

În plus, XR Month prezintă și un invitat special în cadrul proiectului. Este vorba de Roman Tolici, care a acceptat să împrumute' festivalului celebra inima din lucrarea „Accident în Piața Amzei”. Lucrarea XR, dezvoltată de Mihai Cojocaru, cofondator One Night Gallery și generalist digital, extinde calitatea suprarealistă a inimii și creează o joacă în relația subiect-obiect. Inima poate fi transformată, poziționată oriunde, la orice scară, de către public, care devine astfel unul dintre personajele-spectator din tablou.

Scenografia AR, gândită de Mihai Cojocaru alături de Augmented Space Agency și Color Studio, a permis participarea în cadrul proiectului a artiștilor din diferite domenii, precum video-mapping, gaming sau ilustrație, fără să fi fost nevoie să fie și dezvoltatori pe platforma de AR utilizată, ceea ce a presupus o extindere a experiențelor AR pregătite pentru XR Month.

Sorina Topceanu, Co-fondator One Night Gallery – După edițiile One Night Gallery, festivalul RADAR de new media art și platforma de educație FAR, XR Month reprezintă al patrulea proiect pe care îl lansăm pe parcursul a doar patru ani de activitate. Fiind aliniat cu celelalte proiecte din portofoliu, ne-am propus să creăm o legătură între patrimoniu și noile modalități de exprimare ale artiștlor contemporani și să transformăm spațiile publice în intervenții culturale. Le mulțumim celor 40 de artiști care s-au alăturat proiectului, unii dintre cei mai buni din domeniu, și partenerilor care ne-au pus la dispoziție cele 35 de spații care ne găzduiesc.

Anul acesta ne-am extins activitatea la nivel național și am fost prezenți în Constanța, Cluj și Iași și suntem încrezători că XR Month este un concept de artă și inovație care ne va duce în și mai multe orașe din România.

Diana Alexa, Managing Director Leo Burnett Romania – Evenimentul propune publicului un entertainment integrat firesc in viata lui și a orasului, și de asemenea o zonă de new technology – ambele fiind componente esențiale ale unui produs de comunicare contemporan, în care agenția noastră crede cu convingere. Acesta este motivul pentru care ne-am implicat în lansarea festivalului XR Month, un eveniment căruia îi vedem un viitor tot mai frumos, an de an. Multumim partenerilor care cred si ei in aceasta initiativa si o sustin.

Artistii participanti

Augmented Heritage – Aural Eye, Astrowizard, Augmented Space Agency, Cote, Cuscrew, Les Ateliers Nomad, Noetic, Hybrid Lab, Mindscape Studio, RIZI, Irina Bako, Tammy Lovin.

Freestyle – Aural Eye, Astrowizard, Reniform, Kuba Nawrocki & Daniel Gontz & Marta Mattioli, RIZI, Dan Pecete, Irina Bako, Dilmana Yordanova & Ovidiu Eftimie.

Open Gallery – Ana Bănică, Alina Marinescu, Andreea Dumuța, Daniel Strugariu, Bianca Jelezniac, Diana Barbu, Loreta Isac, Flip Robert, Roxana Benea, Ioana Trușcă, Sasha Lazăr, Coon One, Vlad Dumitrescu, Stella Caraman, Teodora Gavrilă, Irina Perju, Tammy Lovin.

Locatiile partenere

Arcul de Triumf, Ateneul Român, Hotel Intercontinental, Universitatea de Arhitectră si Urbanism Ion Mincu', Hotel Novotel, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Teatrul Național I.L. Caragiale București, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa', Casa Mița Biciclista, Muzeul Național de Istorie a Romaniei București, Palatul Oscar Maugsch, Palatul Parlamentului, Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu', Podul peste Dâmbovita din Piața Operei, Bar A1, M60, Mercato Kultur, Cărturești Modul, Cărturești Carusel, Cărturești Verona, Refugiu Urban @ Palatul Universul, Grădina Dorobanți, Goethe Institut, Institutul Francez, Palatul Șurțu – Muzeul Municipiului București, Magazinul Muzica, Teatrelli & Creart, MARe, Institutul Cultural Român, H Victoriei 139, Galateca, Casa Filipescu-Cesianu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I', Biutiful By The Lake, George Victoriei, Zăganu Bistro and Romanian Craft Beer Bar.

Mai multe detalii pe www.xrmonth.com, FB event link, iar filtrele sunt publicate pe pagina de Instagram XR Month.

Partener principal George. Primul banking Inteligent

Parteneri: Pepsi, ARCEN, Augmented Space Agency , Color Studio, Radio Guerrilla, Multi Media Est, Est.Now, Zenith Media.

Proiect realizat sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii.

Despre One Night Gallery

One Night Gallery este prima galerie de new media art din România care îmbină arta și tehnologia într-un nou concept de expoziție ad-hoc și susține tinerii artiști români. One Night Gallery este o punte între artist și public, care îi provoacă pe artiști să folosească noi instrumente de storytelling digital și să creeze proiecte care integrează realitatea virtuală, realitatea augmentată, video mapping, inteligență artificială, animație, sound design și instalații interactive.

Despre Leo Burnett Romania:

Leo Burnett este Agenția Anului la EFFIE Awards 2018, 2019, 2020 și 2021. În mod constant o agenție de top, Leo Burnett a reușit de-a lungul timpului să creeze lideri de piață din clienții pe care i-a deservit. Această perpetuă căutare a excelenței i-a adus agenției atât recunoaștere locală, cât și internațională, câștigând trofee și nominalizări la cele mai importante festivaluri din industrie, precum: Effie Europe, Cannes Lions, Golden Drum, Eurobest, Clio Awards, Andy Awards, D&AD, ADC*E, EFFIE, FIBRA, Internetics și multe altele.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro