Obține un ten cu aspect mai sănătos, cu Vitamin C + HA3 Daily Serum!

Ne face plăcere să vă prezentăm o modalitate nouă și îmbunătățită de a vă bucura de beneficiile vitaminei C și ale acidului hialuronic (HA): Artistry Skin Nutrition Vitamin C+ HA3 Daily Serum – un ser nou, de mare performanță, care oferă luminozitate pielii, combate liniile și ridurile vizibile și dă tenului un aspect plin cu fiecare picătură!

Dincolo de nutriție, modul în care îți îngrijești pielea în rutina de zi cu zi, contribuie în oferirea unui aspect sănătos al acesteia. Tocmai de aceea, linia de îngrijire a pielii Artistry Skin Nutrition, prezintă o nouă modalitate de a te bucura de beneficiile vitaminei C și a acidului hialuronic. Artistry Skin Nutrition Vitamin C + HA3 Daily Serum este un produs îmbunătățit, menit să ofere o performanță înaltă în ceea ce privește lupta împotriva liniilor și ridurilor vizibile.

Descoperă Vitamin C + HA3 Daily Serum

Noua formulă Artistry Skin Nutrition Vitamin C + HA3 Daily Serum combină ingrediente ce oferă, în mod garantat, beneficii tenului.

Astfel, Vitamin C + HA3 Daily Serum îndeplinește trei funcții esențiale în rutina de zi cu zi: iluminează pielea și dezvăluie un aspect mai uniform și mai sănătos, reduce vizibil liniile și ridurile și hidratează și, nu în ultimul rând, ajută la prevenirea daunelor vizibile cauzate de factorii din mediul extern, datorită antioxidanților. După o singură folosire, 83% dintre utilizatori au declarat că tenul devine instant mai strălucitor, cu un aspect tineresc.

Cum funcționează?

Această formulă nouă capitalizează ingredientul vedetă al îngrijirii tenului: vitamina C, și oferă o concentrație de 10% – cea mai mare concentrație folosită vreodată într-o formulă Artistry – pentru a oferi beneficii mai intense: luminozitate, fermitate și protecție. Totodată, combină 3 dimensiuni diferite de molecule de acid hialuronic, care funcționează la niveluri diferite pentru a hidrata intens tenul și a-i da un aspect plin. Serul conține un amestec de peptide pentru netezirea liniilor, inclusiv două peptide care reduc vizibil aspectul liniilor și al ridurilor (dacă acesta este folosit zilnic). Un alt ingredient important este ginsengul, care combinat cu puterea antioxidantă a vitaminei C oferă o mai bună protecție împotriva factorilor de mediu. Noul produs este conceput în conformitate cu politicile Artistry privind frumusețea curată, ceea ce înseamnă că are o formulă potrivită pentru vegani, nu conține ingrediente de proveniență animală și nu este testat pe animale. Conține extract de semințe de chia albă și cireșe Acerola cultivate în fermele Nutrilite prin metode agricole sustenabile, astfel încât clienții să poată urmări ingredientele de la sămânță până la ten.

Artistry Skin Nutrition Vitamin C+ HA3 Daily Serum răspunde nevoii esențiale de hrănire a tenului și se combină armonios cu alte produse Artistry Skin Nutrition, întărind și reparând bariera de susținere a tenului. Ar trebui aplicat după loțiunea tonică și înainte de crema hidratantă.

Despre Artistry

Brandul Artistry dezvăluie o frumusețe sănătoasă fără compromisuri, oferind produse de îngrijire a pielii, machiaj și alte produse de înfrumusețare care funcționează ca suplimente pentru piele. Bazându-se pe o experiență de 145 de ani în nutriție, wellness și frumusețe, produsele Artistry sunt alimentate de știința de ultimă oră a pielii și fitonutrienți pe bază de plante pentru a viza nevoile unice ale fiecărei persoane. Healthy Beauty este, de asemenea, Clean Beauty, cu scopul de a formula toate viitoarele produse Artistry conform Ghidurilor Artistry Clean cu formule vegane, ingrediente pure, sigure, procese de fabricație mai bune și multe altele. Cu produsele Artistry, frumusețea nu mai trebuie să fie o alegere sau un compromis. Produsele Artistry sunt vândute prin Amway Business Owners în peste 50 de țări și teritorii din întreaga lume.

Despre Amway

Amway este o companie de sănătate și wellness condusă de antreprenori cu sediul în Ada, Michigan. Se angajează să ajute oamenii să trăiască o viață mai bună și mai sănătoasă – prezentă în peste 100 de piețe din întreaga lume. Potrivit revistei Fortune, este printre primele 50 de companii private, de familie, din Statele Unite. Mărcile cele mai vândute pentru Amway sunt băuturile energizante Nutrilite, Artistry și XS – toate vândute exclusiv de antreprenori care sunt cunoscuți ca proprietari de afaceri Amway. Vânzările globale de 7,9 miliarde de dolari au făcut din Amway afacerea de vânzare directă numărul 1 din lume, conform 2020 Direct Selling News Global 100. Pentru știri despre companie, vizitați www.amwayglobal.com/newsroom.

