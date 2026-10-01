NEXTgen, emisiunea tinerilor care nu mai joacă după regulile clasice, revine cu un nou sezon la Digi24

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
NEXTgen, emisiunea tinerilor care nu mai joacă după regulile clasice, revine cu un nou sezon la Digi24

NEXTgen, formatul TV care pune generațiile în dialog și abordează temele sensibile care apar în mijlocul famiililor, revine din această săptămână cu un nou sezon.

Nicolas Manafu, unul dintre cei mai tineri creatori de conținut din România, care a cunoscut succesul de la vârsta de 9 ani și care este prezent online ca iNicolas, aduce NEXTgen la Digi24 în fiecare vineri de la ora 17:30. Pe lângă noua oră de difuzare, acest sezon are și un nou decor în care Nicolas poartă dialogurile cu invitații săi.

În vârstă de 18 ani și elev în ultimul an de liceu, Nicolas Manafu aduce în emisiune specialiști din multiple domenii alături de care caută să ofere claritate unor subiecte care pot trezi controverse și care arată de multe ori raportarea diferită dintre generații. Nicolas continuă să dezbată temele intense, săptămânal, și cu jurnalistul Toader Păun, care dă voce generațiilor X și Y (millenials), invitat permanent și în al doilea sezon NEXTgen.

„Noua generație nu mai joacă după regulile clasice, dialogul ne ajută să fim parteneri într-un joc care are ca miză viitorul tuturor. Primul sezon ne-a arătat că ne putem asculta și putem învăța unii de la ceilalți, chiar și atunci când viziunile diferă', explică Nicolas Manafu.

Emisiunea NEXTgen are ediții noi în fiecare vineri la ora 17:30 la Digi 24, iar ziua următoare acestea devin disponibile online pe canalul de YouTube iNicolas, dar și pe nextgentv.ro.

Cu o comunitate tot mai numeroasă online, unde a adunat doar în ultimul an peste 7.000.000 de vizualizări, Nicolas Manafu reușește acum să formeze și o audiență constantă la TV, unde se adresează segmentului 21-45 de ani, dar și tinerilor adolsecenți, vizând un public urban, educat, conectat la actualitate și la schimbările din societate. 

Foto credit: NEXTgen

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement
Advertorial
Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement
Carmina Fusté, Philip Morris România, Managing Director, despre inovație, valori și schimbarea mentalităților
Advertorial
Carmina Fusté, Philip Morris România, Managing Director, despre inovație, valori și schimbarea mentalităților
Produsele refill ale L'Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty
Advertorial
Produsele refill ale L'Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică
Advertorial
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică
GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online
Advertorial
GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
Advertorial
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley
Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley
Advertorial

+ Mai multe
Curățenia de zi cu zi fără efort: cum te ajută un aspirator vertical Rowenta
Curățenia de zi cu zi fără efort: cum te ajută un aspirator vertical Rowenta
Advertorial

+ Mai multe
Cum modernizezi instalația termică într-un apartament de bloc vechi
Cum modernizezi instalația termică într-un apartament de bloc vechi
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC