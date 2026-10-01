NEXTgen, emisiunea tinerilor care nu mai joacă după regulile clasice, revine cu un nou sezon la Digi24

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NEXTgen, formatul TV care pune generațiile în dialog și abordează temele sensibile care apar în mijlocul famiililor, revine din această săptămână cu un nou sezon.

Nicolas Manafu, unul dintre cei mai tineri creatori de conținut din România, care a cunoscut succesul de la vârsta de 9 ani și care este prezent online ca iNicolas, aduce NEXTgen la Digi24 în fiecare vineri de la ora 17:30. Pe lângă noua oră de difuzare, acest sezon are și un nou decor în care Nicolas poartă dialogurile cu invitații săi.

În vârstă de 18 ani și elev în ultimul an de liceu, Nicolas Manafu aduce în emisiune specialiști din multiple domenii alături de care caută să ofere claritate unor subiecte care pot trezi controverse și care arată de multe ori raportarea diferită dintre generații. Nicolas continuă să dezbată temele intense, săptămânal, și cu jurnalistul Toader Păun, care dă voce generațiilor X și Y (millenials), invitat permanent și în al doilea sezon NEXTgen.

„Noua generație nu mai joacă după regulile clasice, dialogul ne ajută să fim parteneri într-un joc care are ca miză viitorul tuturor. Primul sezon ne-a arătat că ne putem asculta și putem învăța unii de la ceilalți, chiar și atunci când viziunile diferă', explică Nicolas Manafu.

Emisiunea NEXTgen are ediții noi în fiecare vineri la ora 17:30 la Digi 24, iar ziua următoare acestea devin disponibile online pe canalul de YouTube iNicolas, dar și pe nextgentv.ro.

Cu o comunitate tot mai numeroasă online, unde a adunat doar în ultimul an peste 7.000.000 de vizualizări, Nicolas Manafu reușește acum să formeze și o audiență constantă la TV, unde se adresează segmentului 21-45 de ani, dar și tinerilor adolsecenți, vizând un public urban, educat, conectat la actualitate și la schimbările din societate.

Foto credit: NEXTgen



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