Produsele refill ale L’Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty

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Există produse de beauty de care ne despărțim destul de greu. Parfumul pe care îl cumpărăm de ani întregi, crema care și-a câștigat un loc permanent în rutina noastră sau șamponul la care ne întoarcem de fiecare dată. Și totuși, odată ce se termină, scenariul a fost mult timp același: cumpărăm din nou produsul, cu tot cu ambalaj.

Refill-ul schimbă tocmai acest obicei. Păstrezi ambalajul inițial și cumperi doar rezerva, iar un gest atât de simplu poate însemna mai puține materiale folosite și, deloc de neglijat, un preț mai mic. Potrivit LOréal Groupe, un produs refill poate costa cu până la 20% mai puțin decât produsul de bază.

Iar oferta este tot mai mare. Numărul variantelor refill oferite de LOréal Groupe a crescut de 3,7 ori între 2019 și 2025, iar în România, ediția de anul acesta a #JoinTheRefillMovement reunește toate cele patru divizii ale grupului, 12 brand-uri și 20 de produse din skincare, parfumerie, machiaj și îngrijirea părului. Campania, ajunsă la cea de-a treia ediție, a fost lansată pe 16 iunie, de World Refill Day.

Este, de altfel, cea mai mare campanie de sustenabilitate din istoria LOréal Groupe. Însă planurile companiei pentru produsele refill nu se opresc aici: acestea ar trebui să devină tot mai vizibile, mai accesibile și, în timp, o alegere firească pentru consumatori.

Ce ne influențează alegerile

Există însă încă o diferență între intenție și ceea ce ajungem efectiv să cumpărăm. Potrivit unui sondaj internațional KANTAR citat de LOréal Groupe, 84% dintre consumatori spun că vor să facă alegeri mai sustenabile, dar, în practică, acest lucru nu se întâmplă. Nivelul de informare, disponibilitatea la raft, cât de simplu ni se pare să folosim un refill și vizibilitatea avantajului de preț pot influența decizia finală.

Pentru ca refill-ul să devină însă o alegere obișnuită, nu este suficient ca pe rafturi să existe mai multe variante. Produsele trebuie să fie ușor de găsit atât în magazine, cât și online, iar beneficiile lor, explicate cât mai clar.

În același timp, alegerea unui refill nu ar trebui să însemne vreun compromis în ceea ce privește produsul. Potrivit LOréal Groupe, formatul ambalajului este stabilit în funcție de formulă, iar compatibilitatea dintre cele două este testată în procesul de dezvoltare pentru a menține siguranța și performanța produsului.

Ce diferență poate face un produs refill

Exemplele concrete sunt poate și cele mai relevante. În cazul parfumului Lancôme La Vie Est Belle EDP Refill 100 ml, de exemplu, alegerea refill-ului în locul unui nou produs standard înseamnă, conform datelor furnizate de LOréal Groupe, cu 100% mai puțin metal, 64% mai puțină sticlă, 63% mai puțin plastic și 61% mai puțin carton.

Pentru Giorgio Armani Acqua di Giò Refill 150 ml, diferența este de 57% mai puțină sticlă, 100% metal, 21% plastic și 49% carton. Iar în alegerea Prada Paradigme EDP Refill 150 ml, vorbim despre 65% mai puțină sticlă, 100% mai puțin metal, 75% mai puțin plastic și 50% mai puțin carton.

Refill-ul nu mai este însă rezervat doar parfumeriei. În cazul Kiehls Ultra Facial Cream, alegerea rezervei eco-pouch în locul unui produs nou contribuie la economisirea a 94% din cantitatea de plastic, iar un singur borcan poate fi reîncărcat de trei ori. Un alt exemplu este La Roche-Posay Effaclar Gel Spumant Purifiant, unde alegerea refill-ului în locul unui nou flacon de 400 ml contribuie la economisirea a 73% din cantitatea de plastic.

Există variante refill și pentru îngrijirea părului. Refill-ul Vichy Dercos Antimătreață, ales în locul unui nou flacon de 400 ml, contribuie la economisirea a 72% din cantitatea de plastic, iar pentru LOréal Paris Elseve Hydra Hyaluronic, alegerea refill-ului în locul flaconului standard înseamnă o economie de 60% a plasticului.

Mai puțin plastic până în 2030

Refill-ul este una dintre direcțiile prin care LOréal Groupe încearcă să reducă impactul ambalajelor. Strategia companiei are la bază trei principii – Reduce (Reducere), Replace (Înlocuire) și Recycle (Reciclare) – și urmărește reducerea cantității de materiale folosite, creșterea ponderii celor reciclate sau biobazate și limitarea utilizării plasticului virgin.

În paralel, se caută și alternative pentru ambalajele viitorului. Prin LAcceleratOR, un fond în valoare de 100 de milioane de euro, sunt susținute startup-uri și IMM-uri care lucrează la materiale și sisteme de ambalare de nouă generație. Printre soluțiile explorate se numără ambalaje pe bază de alge marine, bioplastice derivate din trestie de zahăr, capace din fibre, tuburi din hârtie reciclabilă și soluții pe bază de lemn.

Poate că nu vom schimba peste noapte felul în care cumpărăm produse de beauty. Dar putem începe cu un gest simplu: atunci când avem de ales între un produs nou și varianta sa reîncărcabilă, să ne întrebăm: avem nevoie de un ambalaj nou sau putem reumple recipientul pe care îl avem deja?

Un articol susținut de LOreal România

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