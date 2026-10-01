Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley

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Oscar și-a adjudecat trofeul Red Bull SoundClash, după un meci extrem de strâns cu Smiley. Aseară, la Romexpo, cei doi artiști s-au întâlnit într-un clash între generații și două universuri muzicale complet diferite. După patru runde spectaculoase, jucate la distanțe infime, cei peste 6.000 de oameni prezenți la Romexpo au avut ultimul cuvânt și l-au trimis acasă pe Oscar cu centura de campion a celei de-a opta ediții Red Bull SoundClash din România.

Red Bull SoundClash e o provocare creativă pentru care artiștii combatanți construiesc un show unic, pe care nimeni nu-l mai poate vedea vreodată în aceeași formă: două scene față-n față, patru runde grele, măsurate cu strictețe de decibelmetru și publicul judecătorul suprem. Sub bagheta lui Shurubel, MC-ul confruntării muzicale, spectatorii s-au împărțit aseară între scena albastră a lui Smiley și scena roșie a lui Oscar, dar granițele n-au rămas niciodată fixe. De multe ori, ce se întâmpla pe scena adversarului a rupt taberele și-a pus în mișcare valuri de spectatori dintr-un colț în altul la Romexpo. S-a scandat până la epuizare, s-a dansat, s-a aplaudat la unison. Scorul final a fost extrem de strâns: 438,6 la 438,3 pentru Oscar.

Oscar a mizat pe rescrieri, schimbări de registru și linii melodice neașteptate. Rapperul de 26 de ani a adus pe scenă versiuni adaptate ale unor piese semnate de Smiley, printre care hiturile „În lipsa mea' și „Plec pe Marte', și și-a trecut propriile piese prin filtre de heavy metal, funk și EDM. Pe scenă i s-au alăturat și Azteca, Ștefan Costea și Alex Bittman. „Cred că am început să lucrez din iulie la show-ul ăsta. Am început prima dată cu «În lipsa mea», care mi se pare cea mai complexă dintre toate piesele lui Smiley. După, am început să-mi refac toate piesele mele în alte stiluri muzicale, iar «Plec pe Marte» am terminat-o aseară.' Unul dintre momentele cele mai emoționante ale serii a fost wildcard-ul Dan Bittman (invitat special) cu care Oscar a cântat „Să nu-mi iei niciodată dragostea', una dintre cele mai cunoscute și iubite balade pop-rock din România. A fost un moment iconic, care a unit muzical toate generațiile prezente la Romexpo. „A fost o experiență incredibilă. Sincer, nu mă așteptam', a spus Oscar după anunțarea rezultatului. „Red Bull SoundClash este un eveniment care nu poate fi replicat și a devenit un milestone pentru un artist. E genul de experiență pe care, ca artist, o trăiești o singură dată în viață.'

Smiley a rezumat seara din perspectiva cealaltă: „Nu contează câștigătorul, contează că oamenii câștigă o experiență interesantă'. Artistul le-a oferit celor prezenți la Romexpo o trecere creativ reinterpretată prin propriul palmares de hituri, alături de nume grele precum Alex Velea și Connect-R. La runda finală, The Wildcard, Ian, artist care are numeroase colaborări cu Oscar, a urcat pe scena lui Smiley, într-unul dintre momentele simbolice care au estompat cel mai clar granița dintre cele două tabere.

Albwho a fost DJ-ul serii și a întreținut atmosfera la Red Bull SoundClash 2026, alături de Shurubel.

20 de ani de confruntări muzicale

De 20 de ani, Red Bull SoundClash aduce în fața fanilor dueluri artistice cu miză emoțională enormă. Prima ediție a avut loc în Olanda, iar de atunci formatul a făcut înconjurul lumii pe cinci continente, în peste 100 de dueluri.

În 2017, la prima ediție Red Bull SoundClash din România, CTC a învins Carlas Dreams într-un show cu sala plină. În 2018, Grasu XXL a câștigat în fața Loredanei un meci disputat la sânge. În 2019, Vița de Vie a făcut un uluitor egal cu Subcarpați, o premieră absolută în istoria evenimentului la nivel global. În 2022, Irina Rimes și Spike au devenit virali cu momentele electrizante pe care le-au pus în scenă. Spike a câștigat la mustață. 2023 a fost pe muchie de clapă: trupa VAMA a câștigat în fața lui Killa Fonic cu o diferență cât o rimă nespusă, un scor de laborator: 397,6 la 397,5. În 2024, Connect-R a învins trupa Șuie Paparude într-un clash greu de uitat, un show hipnotic. Iar în 2025, Puya și-a adjudecat victoria în fața , învingând-o pe Theo Rose.

Parteneriat Media, Ringier Romania – Red Bull SoundClash

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