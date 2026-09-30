Cum modernizezi instalația termică într-un apartament de bloc vechi

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  de  ELLE
Cum modernizezi instalația termică într-un apartament de bloc vechi

Achiziția unui apartament într-un bloc vechi rămâne una dintre cele mai bune decizii imobiliare, în special datorită poziționării excelente. Accesul rapid la școli, grădinițe, rețele de transport public și zone comerciale consacrate transformă aceste proprietăți atât într-un cămin ideal pentru familie, cât și într-o investiție extrem de avantajoasă pentru închiriere. Totuși, marea provocare care vine la pachet cu un astfel de imobil este renovarea capitală necesară, care presupune un efort financiar și logistic considerabil: de la înlocuirea tâmplăriei și a finisajelor, până la refacerea completă a rețelelor sanitare și electrice. În cadrul acestui proces complex, refacerea și optimizarea sistemului de încălzire reprezintă pilonul central care garantează confortul viitorilor locatari și controlează direct cheltuielile lunare de întreținere.

 Sursa de căldură potrivită pentru un apartament la bloc

Pentru un apartament de bloc cu suprafața cuprinsă între 50 și 90 mp, eficientizarea energetică începe cu selectarea unei surse de căldură compacte, silențioase și capabile să ofere un debit generos de apă caldă menajeră. Dacă optezi pentru o centrala immergas, beneficiezi de o tehnologie italiană recunoscută pentru fiabilitatea hidraulică și dimensiunile reduse, ideale pentru încadrarea în spațiul restrâns dintr-o bucătărie. Modelele din gamele moderne Victrix Terra își adaptează flacăra la cerințele reale ale locuinței (modulare fină), evitând consumul inutil de gaz și asigurând o funcționare extrem de ecologică.

Protecția echipamentului în fața infrastructurii electrice învechite

O problemă majoră la renovarea apartamentelor din blocurile vechi este reprezentată de rețeaua electrică. De obicei, instalația din aluminiu a clădirii este învechită și depășită tehnic. Ideal ar fi ca aceasta să fie schimbată complet în faza de șantier. Totuși, dacă nu îți permiți la început o reparație capitală a întregului traseu electric și vrei doar să îți îmbunătățești confortul imediat cumpărând o centrală de generație nouă, protejarea ei devine critică. În aceste blocuri, consumatorii mari din vecinătate cauzează frecvent șocuri și fluctuații de tensiune. Pentru a evita arderile pe placa electronică sensibilă a noii centrale, este extrem de recomandat să folosești un UPS centrala termica. Această sursă neîntreruptibilă preia rolul de scut: filtrează vârfurile de tensiune, iar în cazul unei pene de curent menține pompa și evacuarea active, protejând investiția până când vei putea reface complet rețeaua electrică a casei.

Dimensionarea caloriferelor și accesorii necesare pentru eficiență maximă

Pe lângă sursa principală de căldură, eficiența întregului sistem depinde direct de corpurile de încălzire. Mulți proprietari aleg să păstreze vechile calorifere din fontă datorită capacității lor fantastice de a reține căldura un timp îndelungat după oprirea arderii. Dacă optezi pentru recondiționarea și spălarea lor, montarea unui filtru magnetic pe retur devine absolut critică: acesta va capta particulele fine de rugină și mizeria decantată în timp în interiorul fontei, împiedicându-le să ajungă în schimbătorul de căldură al centralei noi. În cazul în care treci pe radiatoare noi din oțel sau aluminiu, dimensionarea trebuie făcută atent, pe baza volumului de aer al fiecărei camere. Tot în această etapă este esențială adăugarea unui termostat de cameră (sau a unui termostat smart WiFi); acesta permite ajustarea precisă a temperaturii, oferă un confort sporit și reduce consumul de gaz cu până la 20%, evitând funcționarea inutilă a centralei atunci când ești plecat de acasă.

Asistență tehnică și pachete complete la CazaneCentrale.ro

Un proiect de renovare reușit se bazează pe alegeri informate și pe echipamente compatibile. Echipa CazaneCentrale.ro are o experiență de peste 10 ani pe piața sistemelor de climatizare și un portofoliu de peste 5.000 de produse de top. Specialiștii oferă consultanță gratuită pentru a-ți valida lista de materiale necesară în apartament și recomandă achiziția de pachete complete (centrală, kit de evacuare, filtre de protecție și sursă UPS). Aceste pachete pot fi achiziționate flexibil, utilizând opțiunile de plată în rate, ceea ce îți permite să eșalonezi costurile de renovare fără a face compromisuri la calitatea echipamentelor.

Concluzie

Modernizarea instalației termice dintr-un apartament vechi este o investiție care se amortizează rapid prin reducerile consistente la facturile lunare. Protejând noua centrală împotriva problemelor rețelei electrice și alegând echipamente dimensionate corect, îți transformi apartamentul într-o locuință confortabilă, sigură și complet autonomă.

Foto: freepik.com

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