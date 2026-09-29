Dragă improvizație financiară, a fost  frumos. Ne despărțim.

Un omagiu afectuos adus haosului organizat pe care îl numeam, cu o oarecare mândrie,  „rezolvare din mers”. 

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  de  ELLE
Dragă improvizație financiară, a fost  frumos. Ne despărțim.

Improvizația financiară are o estetică foarte specifică. 

Seamănă cu un apartament în care totul pare la locul lui… până deschizi un dulap. Cu o valiză  făcută în douăzeci de minute, care conține trei perechi de pantofi și niciun încărcător. Cu o relație  în care „o să vorbim despre asta mai târziu' devine strategia principală de comunicare. 

Funcționează, tehnic vorbind. Până nu mai funcționează. 

Să spunem că ești în drum spre hotel, într-o vacanță pentru care ai căutat săptămâni întregi plaja  potrivită. Mai sunt patruzeci de kilometri, camera te așteaptă, dar mașina face pană. Tragi într-un  loc sigur și începi să cauți ajutor pe telefon. Cineva din mașină întreabă dacă aveți asistență  rutieră. Urmează acea pauză în care fiecare speră că s-a ocupat celălalt. 

Peste câteva luni, poate că întâmplarea va intra în repertoriul poveștilor de vacanță. Pe marginea  drumului, însă, ai prefera să ai numărul pe care trebuie să-l suni. 

Cultura noastră a romantizat enorm ideea de a rezolva lucrurile  din mers. 

Ne plac oamenii care găsesc o soluție când nimeni nu mai știe ce să facă. Și e de înțeles: să  salvezi o seară, o rezervare sau o plecare cu o idee bună are un anumit farmec. Doar că nu toate situațiile merită acest efort. Una e să schimbi restaurantul în ultimul moment fiindcă ai descoperit ceva mai interesant. Alta e să-ți petreci prima seară de concediu căutând ajutor pentru o  problemă pe care nu știi de unde s-o apuci. 

Prima e jazz. A doua e karaoke la 2 noaptea: tot muzică, dar nimeni nu o înregistrează pentru  posteritate. 

Ce ai prefera să fie deja rezolvat? 

Asistența rutieră, de exemplu. ING More și ING Extra o includ în România și în Europa, în  condițiile serviciului. Merită să verifici înainte de plecare ce intervenții sunt acoperite și cum ceri  ajutorul. E genul de informație pe care probabil n-o vei menționa când povestești unde mergi în  vacanță, dar pe care te bucuri s-o ai dacă mașina te lasă în drum. 

Același lucru e valabil pentru asigurarea de călătorie, inclusă în cele două pachete. Ai ales  hotelul, ai citit recenziile restaurantelor și ai salvat o listă de locuri de văzut. Dacă apare o  problemă medicală, lista aceea nu te ajută prea mult. Să știi cui te adresezi și ce acoperă polița  devine, dintr-odată, mult mai relevant decât priveliștea de la micul dejun. 

Nu e neapărat partea plăcută a pregătirilor. Dar durează mai puțin s-o verifici acasă, cu toate  informațiile la îndemână, decât s-o descoperi când ai nevoie de ea.

Confortul se vede și în detalii foarte mici. 

Ai un zbor după-amiază, dar trebuie să eliberezi camera la unsprezece. Ajungi mai devreme la  aeroport, cu laptopul în geantă și câteva mailuri la care ai promis că răspunzi. Cauți un loc liber  lângă o priză. Îl găsești, dar masa e prea mică, iar valiza trebuie ținută între genunchi. Îți  amintești de lounge-ul pe lângă care tocmai ai trecut. 

Pentru cine călătorește des, accesul într-un lounge are o utilitate foarte simplă. Cu ING Extra ai  patru intrări pe an prin Priority Pass în lounge-uri internaționale, conform condițiilor de acces.  Poate că, pentru tine, acesta e un beneficiu pe care chiar l-ai folosi. Poate că pleci o dată pe an și  te interesează mai mult operațiunile de zi cu zi. Alegerea începe de aici. 

Gândește-te la ultima dată când ai făcut un ocol pentru un bancomat sau ai rugat o prietenă să  achite ea, urmând să-i transferi banii. Unele aranjamente sunt atât de obișnuite încât nici nu le  mai observi. Până când îți dai seama că ai putea să te uiți puțin mai atent la ce include deja  contul tău și la ce plătești separat. 

Pachetele ING reunesc beneficii pentru astfel de momente. Iar un criteriu bun de alegere este chiar săptămâna ta obișnuită: ce plăți faci, cât călătorești, ce servicii folosești. Nu trebuie să-ți  imaginezi un alt stil de viață ca să găsești ceva util pentru cel de acum. 

Cât despre improvizație, probabil că va mai apărea. La o cină organizată pe loc, într-un weekend  fără itinerar sau când schimbi planul fiindcă ai chef. Sunt destule ocazii în care merită păstrată. 

Înainte să ne despărțim definitiv, vrem să-i păstrăm cele mai  bune povești. 

ELLE și ING te invită să povestești o situație financiară pe care ai rezolvat-o din mers. Înscrie-ți  improvizația în concurs și poți câștiga. 

Înscrie -te în concurs.

Pentru viața de după improvizație, există trei variante: ING Go pentru operațiunile bancare de zi  cu zi, ING More cu beneficii suplimentare pentru economisire, asigurări și călătorii, iar ING Extra  cu avantaje premium, inclusiv card Visa Platinum și schimb valutar avantajos nelimitat. 

Descoperă aici pachetul care se potrivește ritmului tău.

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